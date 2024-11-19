\'50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler\' kitabı tanıtıldı (FOTOĞRAF EKLENDİ)

Sağlık

LİV Hospital doktorları tarafından yazılan, 50 yaş ve sonrası erkekler için kaliteli ve sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlatan '50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler' kitabının lansmanı yapıldı. 50 yaş üstü erkeklerin kalp, böbrek, karaciğer, göz ve prostat sağlığı için pek çok başlıkta önemli bilgiler veren kitap, kaliteli yaş almanın püf noktalarını ele alıyor. Lansmana Fuat Güner, Haluk Levent, Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca ile Pınar Hotiç konuşmacı olarak katıldı.

Liv Hospital'ın 28 uzman hekimi tarafından kaleme alınan '50 ve Ötesi Erkekler İçin Gerçek Reçeteler' kitabının lansmanı gerçekleşti. 50 yaş ve üstü erkeklerin bu süreçte yaşadığı endişeleri gidererek, kaliteli yaş almanın püf noktalarının ele alındığı kitabın tanıtım etkinliği Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ev sahipliğinde yapıldı. Lansmanda Fuat Güner, Haluk Levent, Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca ile Pınar Hotiç konuşmacı olarak yer alırken, programa çok sayıda davetli, doktor ve hastane çalışanı katıldı.

'50 VE ÜSTÜ YAŞ GRUBU İÇİN GERÇEK REÇETELERİ PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, "19 Kasım Uluslararası Erkek Günü için bir sürpriz yapmak istedik. Liv Hospital'daki 28 hekim ile beraber erkek sağlığına dair birtakım gerçek bilgileri paylaşacağız. 50 ve üstü yaş grubu için gerçek reçeteleri paylaşmak istedik. Bugün tüm insanlar Longevity kapsamında uzun uzun ve sağlıklı yaşamayı diliyor. Bugünlerde internette çok fazla hurafe bilgi yer alıyor ama gerçek bilgiler ile kendimize bakmak ana ilkemiz. Dolayısıyla hekimler ile birlikte kalp sağlığından kas iskelet sağlığına, ürolojik sağlıktan, hafızaya kadar birçok bilginin yer aldığı bu kitabı derledik. Bu kitabı da Dünya Erkekler Günü'nde armağan etmek istedik. Fizyolojik sağlık kadar psikolojik sağlık da önem taşıyor. İnternet üzerinden öğrenen bilgiler ile değil gerçek bilgiler ile kendi sağlığımıza önem vermeliyiz ve chech-uplarımızı unutmamalıyız ki biz de peygamberlerin yaşadığı kadar uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilelim" dedi.

'KİTAPTA 50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN İPUÇLARI VE PÜF NOKTALAR YER ALIYOR'

Omurga Cerrahisi bölümünden Prof. Dr. Çağatay Öztürk ise "Kitabımızın adı 50 Yaş ve Ötesi, ben de 50 yaşındaki bir hekim olarak yaklaşık 30 yıldır insan sağlığı ile ilgili kafa yoruyorum. Hem kendi sağlığım hem de çevremdeki 50 yaş sonrası kişilerin sağlığını devam ettirebilmeleri için kitap yazma fikrine ulaştık. Branşım gereği kitapta omurga hastalıklarıyla ilgili yazdım. Omurgamızı daha genç ve sağlıklı tutmak ile ilgili bir bölüm hazırladım. Kitapta, fizyolojik olarak tüm branşlara dair meslektaşlarımın görüşleri var. Kitapta, psikolojik ve iyi hissetmeye dair bölümler de yer alıyor. Alan herkesin keyifle okuyacağı bir kitap olacak diye düşünüyorum. 50 yaş grubu bu kitabı ön yargı ile okumasınlar. İlk 50 yaş sonrasına göre daha keyifli olabilecek bir dönem. Sadece bazı ipuçları ve püf noktalar var, kitapta da bu anlatılıyor. Okuyucular bu bilgileri öğrenerek, daha keyifli bir 50 yaş üstü dönem geçirecekler" diye konuştu.

'DOLAYISIYLA KİTAP OKUYUCULARA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK, MUTLAKA OKUMALILAR'

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Zor da "Bugün Dünya Erkekler Günü ve biz de üroloji uzmanı olarak, erkeklerde 50 yaş sonrası ürolojik problemleri çok fazla görüyoruz. Dolayısıyla bugün böyle bir kitaba katkı sağlayabilmek bizim için çok değerliydi. Kitapta özellikle 50 yaş üstünde çok sık karşılaştığımız rahatsızlıklarla ilgili keyifli bilgiler vermeye çalıştık. Okuyanların çok keyif alacağını düşünüyorum. Yaşla birlikte bazı problemlerimiz artıyor. Özellikle erkeklerde 50 yaş sonrası birçok problem görülebiliyor. Sadece ürolojik değil birçok rahatsızlık olabiliyor. Biraz hikaye tarzında, biraz makale tarzında, bazen de neler yapmaları gerektiğine dair bilimsel bilgiler paylaştığımız bir kitap oldu. Okuyucuların hem keyifle okuyacakları hem de neler yapmaları gerektiğine dair bilgiler öğrenecekleri bir kitap oldu. Dolayısıyla kitap okuyuculara çok katkı sağlayacak, mutlaka okumalılar" dedi.

HALUK LEVENT: MUTLULUĞA GİDEN FORMÜLÜN DÜZENLİ BESLENME, HAREKET VE UYKUDAN GEÇTİĞİNE İNANIYORUM

Programda konuşmacı olarak yer alan Haluk Levent, "Benim erkek ve kadın ayrımım hiç yok. Erkekler Günü biraz da mizahi bir tarafı ama ben bugün buraya sağlık için katıldım. Sağlığın erkeği ve kadını yok. Her anlamda stresten uzak durmanın ve vücudumuzdaki adrenalini sağlamanın yolunu bulmalıyız. Koşarak, yürüyerek ama bir şekilde hareket etmenin yolunu bulmalıyız. Günümüzde her şey karmaşık bir hale geldi. Organik ürünler tüketerek, sağlığımıza daha çok dikkat etmeliyiz. 50 yaş üstü erkeklere verebileceğim en büyük tavsiye sağlıklarına dikkat etmeleri ve hareket etmeleri. Mutluluğa giden formülün düzenli olarak beslenme, hareket ve uykudan geçiyor" ifadelerini kullandı.

PINAR HOTİÇ: YAŞ ALMAKTAN KAÇAMAYIZ AMA NASIL ALACAĞIMIZI BİZLER BELİRLİYORUZ'

Bir kadın olarak bugün burada bulunduğu için ayrıca mutlu olduğunu belirten Pınar Hotiç, "Kadın olmadan erkek, erkek olmadan da kadın olmuyor. Sağlıkta kapıyı tutanlar da kadınlar, sağlıklı yaşamı içeri alıyorlar. En önemli olan sağlıklı yaş almaya karar verebilmek ve pozitif bir yaş alma zihniyeti ile hareket ederek, bunu gerçeğe dönüştürmektir. Kendimizin en iyi versiyonuna doğru yaş alarak, ömrümüzü uzatmak çok önem taşıyor. Yaş almaktan kaçış yok ama nasıl yaş alacağımızı bizler belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

OKTAY KAYNARCA: 50 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER SAĞLIĞINA ÇOK DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ AMA YAŞIM GELDİ DEMEMELİ

Konuşmacılardan Oyuncu Oktay Kaynarca, "Herkesin bildiği şeyleri diyeceğim ama herkes sağlığına dikkat edip, rutin kontrollerini yaptırmalı. Vücutlarında eksik ve tamamlanması gereken ne varsa bunun için çalışmaları gerekiyor. Fakat en önemlisi kendinizi hangi yaşta hissediyorsanız o yaştasınızdır. İnsan her yaşta kendine dikkat etmeli. Gençliğinizde de dikkat edilmediği takdirde bazı sorunlar çıkıyor ve hatta sebepsiz ölümler görüyoruz. Demek ki her yaşta dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki 50 yaş üstü kişiler sağlığına çok daha fazla dikkat etmeli ama kafaya takıp da aman benim yaşım geldi diye psikolojinin içine girmek de bana göre doğru değil" dedi.

KİTABA KATKI SAĞLAYAN DOKTORLAR

Liv Hospital doktorlarından Prof. Dr. Ahmet Özkara, Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, Prof. Dr. Binnur Şimşek, Prof. Dr. Çağatay Öztürk, Prof. Dr. Erdal Karaöz, Prof. Dr. Erdem Koçak, Prof. Dr. Erden Ertürer, Prof. Dr. Halil İbrahim Canter, Prof. Dr. İhsan Yılmaz, Prof. Dr. Kadriye Kılıçkesmez, Prof. Dr. Nebil Yıldız, Prof. Dr. Oğuz Acar, Prof. Dr. Pelin Kaynak, Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Doç. Dr. Ali Baran Budak, Doç. Dr. Batur Gönenç, Doç. Dr. Birkan İlhan, Doç. Dr. Murat Zor, Doç. Dr. Ömer Kays Ünal, Op. Dr. Ayça Ergan Şahin, Op. Dr. Ece Gürol Kars, Op. Dr. Miraç Turan, Uzm. Dr. Muhsin Doran, Uzm. Dr. Refik Cihnioğlu, Psk. Belgin Arslantaş, Dt. Bora Murat ve Dr. Hamid Aydın tarafından kaleme alınan kitaptaki makaleler, 50 yaş üstü erkeklerin kalp, böbrek, karaciğer, göz ve prostat sağlığı için pek çok başlıkta önemli bilgiler veriyor.