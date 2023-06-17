Ankara'da böcek ilacından zehirlenen anne ve kızı hastaneye başvurmuş

Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1637'nci Sokak'taki Hacılar Apartmanı'nda 14 Haziran'da Somalili aile evde ilaçlama yaptırdı. Kullanılan böcek ilacından binada oturanlar etkilendi. İlaçlama yapılan evden alt kata sızan kimyasal madde nedeniyle Sabancılar ailesinden Türkan Sabancılar ve kızı Elif Sude Sabancılar, dün hayatını kaybetti.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Baba Veysel Sabancılar (41) ve kızı Nisa Sabancılar'ın (16) ise hastanede tedavisi devam ediyor. Yine ilaçtan etkilenen 8 kişi de hastanede tedaviye alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından bina ile bitişiğindeki diğer bina tahliye edildi. Ölen anne ve kızının Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri sürüyor.

"İHMALKARLIK VAR"

Ablasını ve yeğenini kaybeden Kezban Tekindur, ihmal iddiasında bulundu. Kezban Tekindur, ölen ablası ve yeğeninin olaydan bir gün önce sabah rahatsızlandıklarını anlatarak, "Sabah mide bulantısı, kusma oluyor, baygınlık geçiriyor ablam da yeğenim de. Ambulans çağırılıyor, hastaneye götürülüyor. Orada hiçbir müdahale yapılmıyor, sadece kanda pıhtılaşma olup olmadığına bakılıyor. Bence bu işte ihmalkarlık var. Bakılsaydı herhangi bir zehirlenme var mı yok mu; sonuçta kusuyor ve ambulansla baygın getirilmiş bir hasta. Nasıl hiçbir işlem yapılmadan geriye eve gönderilebiliyor? Eğer yapılsaydı ablam da yeğenim de şu anda yaşıyor olacaktı. Polikliniğe gitmeleri tavsiye edilip gönderiliyor. Onlar eve dönüyor ve akşam uyuyorlar" dedi.

"CANIMIZ GİTTİKTEN SONRA ÖNLEM ALINDI"

Sabah durumlarının daha da kötüleştiğini belirten Tekindur, "Bu sefer bütün ev eniştem, yeğenim, büyük yeğenim ve ablam daha kötü oluyor. Annem gidiyor, hepsi bir yerde baygın bir şekilde yatıyor. Ablamı kaybediyoruz, yeğenimi kaybediyoruz. Diğer yeğenim, eniştem yoğun bakımda. Onlara ablamı ve yeğenimi kaybettiğimizi söyleyemedik. Bunların hepsinin araştırılmasını istiyorum. O ilaçlama şirketinden de o evde oturan şahıstan da onlardan da şikayetçiyim. Madem ilaçlama yapıyorsun, yönetime bildir. Binaya yazı as. Öyle bir şey olsa ablam tedbirini alırdı. Şu an önlem alındı; ama neye fayda, canımız gittikten sonra, meleğimizi kaybettikten sonra neye fayda? Hepsinin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Tekindur, yeğeninin karne alacağı gün hayatını kaybettiğini belirterek, "Canlarım geri gelmez; ama adalet yerini bulsun, başka canlar gitmesin. Hastaneden, ilaçlayan şirketten, hakkımı sonuna kadar arayacağım. Biliyorum devletim de peşini bırakmayacak. Başka canlar gitmesin" ifadelerini kullandı. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan ilaçlamayı yapan İ.Ç. ile B.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 kişi, hastanede sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.