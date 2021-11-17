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Son dakika haber! Bakan Koca: "Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Koca: "Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır"

17.11.2021 11:02

Son dakika sağlık haberine göre Bakan Koca: "Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" "İlk...

Bakan Koca: "Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim"

"İlk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik"

"Türkiye haricinde tüm Avrupa'da 5 hastane seviye 7'ye sahip, Türkiye'de ise seviye 7'ye ulaşan 5 hastanemiz var"

ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.

Antalya'nın turizm merkezlerinden Kundu'daki bir otelde HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, Kırgız Cumhuriyeti, Namibya ile Tacikistan ülkelerinin sağlık bakanları katıldı. Misafir bakanların selamlama konuşmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olarak liderlik ettikleri konferansına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Covid-19 salgınının, insan sağlığının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Fahrettin Koca, özellikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede en temel araçlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

"Tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik"

Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde, dijital sağlık altyapının topluma sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettiklerini ifade eden Koca, "Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir sürede artırdık. 2 yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık. Bunun yanı sıra Bakanlığımız bünyesinde iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz dijital sistem ve uygulamalarımız ile 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik. Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz" diye konuştu.

"Türkiye'de seviye 7'ye ulaşan 5 hastanemiz bulunmakta"

Bakan Koca, dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan seviye 7'ye ulaşmış hastane sayısına bakıldığında Türkiye haricinde tüm Avrupa'da 5 hastanenin seviye 7'ye sahip olduğunu işaret ederek, "Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek seviye 7'ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayımız 66'ya ulaşmıştır. Diğer taraftan Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, ülkemizde çok kısa bir sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezimiz Seviye 6, iki merkezimiz ise seviye 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazırız"

Türkiye'nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Koca, "Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.

Bakan Koca, ev sahipliğini yaptıkları konferansın güçlü bir etkileşime katkı sunacağını ve hem Türkiye hem de bölge ülkeler için işbirliğinin daha da güçleneceğini de sözlerine ekledi.

Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır
Son dakika haber! Bakan Koca: Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır

Fahrettin Koca, DOST Partisi, Bilişim, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Bakan Koca: 'Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Koca: "Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" - Son Dakika
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