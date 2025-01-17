Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı\'nın Açılışına Katıldı

Sağlık

BAKAN MEMİŞOĞLU, İHTİSAS AKADEMİ PROGRAMI'NA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ziyaretinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen İhtisas Akademi Programı'nın açılışına katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Bakan Memişoğlu, TÜGVA'nın, değerlerini koruyan ve çalışan bir nesil yetiştirmek için önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Memişoğlu, "Sorgulayan, araştıran, bilim ve bilgiyle hareket eden bir neslimiz var. Bu çok önemli. Ama bunu yaparken de değerlerimizi, geçmişimizi, medeniyetimizi, kültürünü devam ettirip, ona bağlı kalan bir neslimiz de var. Bugün TÜGVA esas bu tarafıyla hem değerlerini kaybetmeyen, sorgulayan, çalışan, üreten bir gençlik var ve gelecekte ülkeyi yönetecek insanlar yetiştirmek için bu kadar çaba harcıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BU OYUNA GELMEMEMİZ LAZIM'

Gençlere de çok çalışıp üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyük' dediği esasında bu. Bizim de üretmemiz lazım. Peki, bu kötülük medeniyetine veya kötülüğe karşı mücadele eden bizler üretirken, çalışırken veya birlikte olmaya çalışırken, farklılıklarımızı birleştirip zenginlik ve güç haline getirmeye çalışırken karşı taraf duracak mı? Siz '5'ten büyük' dedikten sonra, dünyaya iddia ortaya koyduktan sonra, 'Buna isyan ediyorum, buna itiraz ediyorum' dedikten sonra, bir toplum, bir ülke, bir lider olarak, bir dava olarak karşı taraf 'Ne güzel yapıyorlar' diyecek mi, sanıyorsunuz? Demeyecek. Ne yapacak? Bizi birbirimize düşürecek. Ayrıştırmaya çalışacak. Kavga etmeye çalıştıracak. Enerjimizi birbirimize harcamaya çalıştıracak. Bizi, Kürt'tür, Müslümandır, dinsizdir, dinlidir diye sağ, sol diye ayrıştıracak. Bu net. Bu oyuna gelmememiz lazım. Bizim hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Birbirimizi eleştirecek taraflarımız da olabilir. Ama bugün, bu zaman, birlikte hareket etme zamanı. Bir olma, daha çok üretme, çalışma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı" diye konuştu.

'42 BİN GENCİMİZİN HER BİRİNE 3'ER KİTAP OKUTTURUYORUZ'

TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, TÜGVA'nın gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, "TÜGVA, yeni neslin artık bir evi olsun diye kurulan bir vakıf. Bugün 81 il ve 700 ilçede teşkilatlanması bitmiş, 600 binin üzerinde gönüllü üyesi bulunan, birçok alanda çalışan Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan bir vakıf haline geldik. TÜGVA üniversitenin yanı sıra ortaokul ve lise çalışmalarıyla da gençlerimizi üniversiteye hazırlıyor" dedi. 42 bin gence 3'er kitap okuttuklarını belirten Deniz, "Bugün kitap kurdu yarışmamız ile Van'da 80 bin ortaokul öğrencisinden 42 bini öğrenciyi kitap okutmak için yarışmaya kayıtlarını aldık. 42 bin gencimizin her birine 3'er kitap okutturuyoruz. Bu da 100 binin üzerinde kitap yapıyor" diye konuştu.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,