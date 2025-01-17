Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı'nın Açılışına Katıldı

Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı\'nın Açılışına Katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van'da düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) İhtisas Akademi Programı açılışında gençlere üretim ve birlik olma çağrısında bulundu. Bakan, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen projeleri övdü.

17.01.2025 18:58  Güncelleme: 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKAN MEMİŞOĞLU, İHTİSAS AKADEMİ PROGRAMI'NA KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ziyaretinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nca (TÜGVA) düzenlenen İhtisas Akademi Programı'nın açılışına katıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Vali Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Bakan Memişoğlu, TÜGVA'nın, değerlerini koruyan ve çalışan bir nesil yetiştirmek için önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Memişoğlu, "Sorgulayan, araştıran, bilim ve bilgiyle hareket eden bir neslimiz var. Bu çok önemli. Ama bunu yaparken de değerlerimizi, geçmişimizi, medeniyetimizi, kültürünü devam ettirip, ona bağlı kalan bir neslimiz de var. Bugün TÜGVA esas bu tarafıyla hem değerlerini kaybetmeyen, sorgulayan, çalışan, üreten bir gençlik var ve gelecekte ülkeyi yönetecek insanlar yetiştirmek için bu kadar çaba harcıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'BU OYUNA GELMEMEMİZ LAZIM'

Gençlere de çok çalışıp üretmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bakan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyük' dediği esasında bu. Bizim de üretmemiz lazım. Peki, bu kötülük medeniyetine veya kötülüğe karşı mücadele eden bizler üretirken, çalışırken veya birlikte olmaya çalışırken, farklılıklarımızı birleştirip zenginlik ve güç haline getirmeye çalışırken karşı taraf duracak mı? Siz '5'ten büyük' dedikten sonra, dünyaya iddia ortaya koyduktan sonra, 'Buna isyan ediyorum, buna itiraz ediyorum' dedikten sonra, bir toplum, bir ülke, bir lider olarak, bir dava olarak karşı taraf 'Ne güzel yapıyorlar' diyecek mi, sanıyorsunuz? Demeyecek. Ne yapacak? Bizi birbirimize düşürecek. Ayrıştırmaya çalışacak. Kavga etmeye çalıştıracak. Enerjimizi birbirimize harcamaya çalıştıracak. Bizi, Kürt'tür, Müslümandır, dinsizdir, dinlidir diye sağ, sol diye ayrıştıracak. Bu net. Bu oyuna gelmememiz lazım. Bizim hatamız olabilir, yanlışımız olabilir. Birbirimizi eleştirecek taraflarımız da olabilir. Ama bugün, bu zaman, birlikte hareket etme zamanı. Bir olma, daha çok üretme, çalışma zamanı. Birbirimize sarılma zamanı" diye konuştu.

'42 BİN GENCİMİZİN HER BİRİNE 3'ER KİTAP OKUTTURUYORUZ'

TÜGVA Van İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, TÜGVA'nın gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlamak için çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, "TÜGVA, yeni neslin artık bir evi olsun diye kurulan bir vakıf. Bugün 81 il ve 700 ilçede teşkilatlanması bitmiş, 600 binin üzerinde gönüllü üyesi bulunan, birçok alanda çalışan Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olan bir vakıf haline geldik. TÜGVA üniversitenin yanı sıra ortaokul ve lise çalışmalarıyla da gençlerimizi üniversiteye hazırlıyor" dedi. 42 bin gence 3'er kitap okuttuklarını belirten Deniz, "Bugün kitap kurdu yarışmamız ile Van'da 80 bin ortaokul öğrencisinden 42 bini öğrenciyi kitap okutmak için yarışmaya kayıtlarını aldık. 42 bin gencimizin her birine 3'er kitap okutturuyoruz. Bu da 100 binin üzerinde kitap yapıyor" diye konuştu.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Gençlik, Türkiye, Kültür, Eğitim, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu, İhtisas Akademi Programı'nın Açılışına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.