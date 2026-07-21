Çekirge Yoğunluğu Arttı, İstila Değil

Özellikler Trakya bölgesi ve İstanbul genelinde boyutları 12 santimetreye ulaşan ergin çekirge yoğunluğu arttı. Uzmanlar ise tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek bir çekirge artışının olmadığını söylüyor.

Sosyal medya hesaplarında, evlerine giren ya da sokakta rastladıkları iri boyutlardaki çekirgelerin fotoğraflarını ve videolarını paylaşanlar var.

Bu durum bazı haberlerde ve sosyal medya hesaplarında, ülke geneline yayılan bir "çekirge istilası" şeklinde tarif edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada "çekirge istilası" iddialarını yalanladı, popülasyonda dönemsel bir artış görüldüğünü belirtti.

BBC Türkçe'ye konuşan ziraat mühendisleri de çekirge popülasyonunda iklim değişikliğinden kaynaklı bir artış görüldüğünü ancak tarımsal üretimin olumsuz etkilenmediğini söylüyor.

'İklim değişikliği sebebiyle popülasyon arttı'

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, herhangi bir "çekirge istilasından" bahsedilemeyeceğini söylüyor.

Kapıkıran, ülke genelinde çekirge popülasyonunda artış görüldüğünü ancak istila ya da epidemi denebilecek şartların oluşmadığını belirtiyor:

"Özellikle son yıllarda, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte, bazı böcek türlerinin sayısında çok fazla artış görebiliyoruz.

"Öyle ki bazı böcek türlerinin popülasyonu, bir derecelik sıcaklık artışında bile 3-4 kat artabiliyor, 10 milyondan 40 milyona çıkabiliyor.

"Ancak bir çekirge istilasından bahsedebilmek için, ergin çekirgelerin metrekarede sekizden fazla görünmesi gerekiyor."

Kapıkıran, çiftçilerden aldıkları bildirimlere göre, şu anda tarımsal üretimi olumsuz etkileyen bir durum olmadığını söylüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada bu bilgiyi doğruluyor.

Arabacı'ya göre de özellikle Trakya bölgesi tarımında, çekirge açısından alışılmadık bir durum yok:

"2021 yılında çekirgeler ayçiçeğine ciddi zarar vermişti, ilaçlama yapılmıştı. Hayatımda ilk kez o yıl görmüştüm. Edirne'nin farklı ilçelerine yayılmıştı.

"Ancak şu anki durum onun yanında bile geçemez. Şu anda her zaman olduğu kadar, doğanın dengesi gereği var."

Peki çekirgeler neden bu yaz kentlerde daha sık görülüyor?

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, özellikle kentlerde görülen büyük çekirgelerin sebebini değişen kuraklık-yağış rejimiyle açıklıyor:

"Bu sene ilk önce yoğun bir kuraklık dönemi, ardından uzun süren ve çok yoğun bir yağış dönemi geçirdik. Bu durum, çekirgelerin yumurtlama ve yumurtadan çıkış yüzdesini çok artırdı.

"Çekirge popülasyonunun artmasına çok uygun bir ortam oluştu. Bu yüzden ülke genelinde yaygın bir biçimde çekirge görüyoruz."

Kapıkıran'a göre iklim değişikliğinin etkisiyle değişen yağış rejimleri ve sıcaklık farkı sadece çekirge değil, bazı diğer böcek popülasyonlarının da zaman zaman zaman artmasına neden oluyor.

Tarım Bakanlığı: Türkiye'de çekirge istilası yok

Tarım ve Orman Bakanlığı 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden bir çekirge istilasının olmadığını belirtti.

Bakanlık, iklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebildiğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca popülasyon artışının rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabildiği ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlar tarafından fark edildiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca çekirge popülasyonlarını, 81 ilde görev yapan teknik ekipler tarafından düzenli olarak izlendiğini belirtti.

Açııklamada son günlerdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmaların yoğunlaştırıldığı ancak mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığı da vurgulandı.

'Biyolojik yolla mücadele hedeflenmeli'

Hasan Murat Kapıkıran,, çekirgelerin 150 km ilerleyebildiğini, dolayısıyla binlerce kilometreye yayılabileceklerini belirtiyor.

Bazı haberlerde ve sosyal medya hesaplarında, çekirgelerin Balkan ülkelerinden Türkiye'ye girdiği iddia edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise açıklamasında, kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin tamamının, Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunu belirtti:

"Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir.

"İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons) olduğu belirlenmiştir."

Kapıkıran, bir popülasyon artışına karşı hemen kimyasal ilaçlama yoluna gitmenin, o bölgedeki bütün yararlı mikroorganizmalara ve kuşlara zarar verebildiğini söylüyor.

Vurguladığı bir diğer nokta da, çekirge ile mücadele ederken, çekirgeyle beslenen türler ve çekirgenin beslendiği türlerin korunmasına dikkat edilmesi gerektiği.

Kapıkıran, örneğin sülün ve keklik gibi canlıların çekirge mücadelesinde etkili olduğunu ve öncelikle bu gibi biyolojik mücadelenin hedeflenmesi gerektiğini söylüyor.