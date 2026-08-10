Çocuklarınız başarısız değil, tahtayı göremiyor

Veni Vidi Göz hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Berna Baş açıklıyor.

Yaz tatili çocuklar için dinlenmenin, açık havada daha fazla zaman geçirmenin ve yeni eğitim dönemine hazırlanmanın zamanı. Ancak okul hazırlıkları yapılırken çoğu zaman gözden kaçan önemli bir konu var: çocuğun görme sağlığı.

Defterler, kitaplar ve okul ihtiyaçları tamamlanırken göz muayenesinin de yıllık hazırlıkların bir parçası haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar, yetişkinlerden farklı olarak görmelerindeki problemin her zaman farkında olmayabilir. Çocuk, dünyayı zaten o şekilde gördüğü için bulanık gördüğünü ifade etmeyebilir.

Bu nedenle "Şikâyeti yok, iyi görüyor" düşüncesi her zaman yeterli değildir.

Görme, öğrenme sürecinin önemli bir parçası

Okul hayatında çocuk gün boyunca tahtaya bakıyor, kitap okuyor, yazı yazıyor, ekrandan içerik takip ediyor ve yakın-uzak mesafeler arasında sürekli odak değiştiriyor.

Görmeyle ilgili fark edilmemiş bir problem olduğunda çocuk;

Tahtayı görmekte zorlanabilir,

Kitaba veya ekrana gereğinden fazla yaklaşabilir,

Okurken çabuk yorulabilir,

Gözlerini kısarak bakabilir,

Baş ağrısı veya göz yorgunluğu yaşayabilir,

Okuma ve yazma sırasında dikkatini daha çabuk kaybedebilir.

Bazen aileler bu belirtileri isteksizlik veya dikkat problemi olarak değerlendirebilir. Oysa altta yatan nedenlerden biri görme problemi olabilir.

Elbette okul başarısı birçok farklı etkene bağlıdır. Ancak çocuğun iyi görebilmesi, eğitim sürecinden verimli yararlanabilmesinin temel koşullarından biridir.

Çocuk görme problemini söylemeyebilir

Çocuk göz sağlığındaki en önemli konulardan biri budur.

Bir göz diğerinden daha iyi görüyorsa çocuk günlük hayatını iyi gören gözüyle sürdürebilir. Aile de herhangi bir sorun olduğunu fark etmeyebilir.

Miyopi, hipermetropi, astigmatizma, şaşılık ve göz tembelliği gibi durumların çocukluk döneminde fark edilmesi bu nedenle önem taşır.

Özellikle göz tembelliği gibi gelişim döneminde müdahalenin önemli olduğu durumlarda "büyüyünce bakarız" yaklaşımı doğru olmayabilir.

Yaz tatili göz muayenesi için neden iyi bir dönem?

Göz muayenesini okul başladıktan ve çocuk tahtayı göremediğini söyledikten sonraya bırakmak yerine yaz döneminde planlamak önemli bir avantaj sağlar.

Çünkü okul yoğunluğu başlamadan önce olası bir görme problemi belirlenebilir, gerekiyorsa gözlük düzenlemesi yapılabilir ve çocuk yeni eğitim dönemine görme açısından değerlendirilmiş şekilde başlayabilir.

Bu nedenle yıllık göz muayenesini de "okula dönüş hazırlığının" bir parçası olarak görmek gerekiyor.

Çocukların yalnızca bir şikâyeti olduğunda değil, belirli aralıklarla göz hekimi tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Yazın ekran süresine de dikkat

Tatilde çocukların günlük düzeni değişiyor. Okul olmadığı için tablet, telefon, bilgisayar ve oyun konsollarıyla geçirilen süre artabiliyor.

Burada ailelere düşen görev yalnızca ekran süresini sınırlamak değil. Çocukların gün içerisinde açık havada zaman geçirmelerini teşvik etmek, uzun süre kesintisiz yakın mesafeye bakmalarını önlemek ve düzenli molalar vermelerini sağlamak da önemlidir.

Özellikle miyopi açısından çocukların açık havada geçirdiği zamanın önemi günümüzde giderek daha fazla vurgulanmaktadır.

Güneş gözlüğü çocuklar için de önemli

Yaz döneminde unutulmaması gereken bir diğer konu güneşten korunmadır.

Çocukların gözlerinin de ultraviyole ışınlarından korunması gerekir. Bu nedenle güneş gözlüğü yalnızca yetişkinlere yönelik bir aksesuar olarak görülmemelidir.

Çocuklarda yaşına uygun, UV koruması bulunan güneş gözlükleri tercih edilmeli; yalnızca camın koyuluğuna bakılarak seçim yapılmamalıdır.

Okulların açılmasını beklemeyin

Bir çocuğun göz sağlığını değerlendirmek için mutlaka "Göremiyorum" demesini beklememeliyiz.

Televizyona yaklaşması, gözlerini kısması, kitabı çok yakından okuması, sık gözlerini ovuşturması veya baş ağrısından yakınması aileler açısından dikkat edilmesi gereken işaretler olabilir. Ancak hiçbir belirti bulunmaması da görme probleminin olmadığı anlamına gelmez.

Bu nedenle yeni eğitim yılı yaklaşırken okul çantasına, kırtasiye ihtiyaçlarına ve ders programına gösterdiğimiz özeni yıllık göz muayenesine de göstermeliyiz.

Yaz tatili bunun için önemli bir fırsattır.

Çünkü okul başarısı yalnızca iyi çalışmakla değil, öğrenilecekleri iyi görebilmekle de başlar.