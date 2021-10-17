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En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu - Son Dakika

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu

17.10.2021 18:23

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı yaşanan 10 il arasında Karadeniz Bölgesi'nden 8 şehir yer aldı. Son tabloyu değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Kapanmanın olanağı yok ama Karadeniz için ek tedbir uygulanmalı ve denetimler geri gelmeli" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 2-8 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

KARADENİZ BÖLGESİ ALARM VERİYOR

Vaka sayısı en çok artan 10 il; Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Bu kentlerden 8'i Karadeniz Bölgesi'nde yer aldı. Güncel haritada ilk sırada bulunan Giresun'da vaka oranı 230,21'den 71,15 artışla 394,01'e yükseldi. Ordu'da 330,97'den 459,68'e, Kastamonu'nda 445,83'den 538,56'ya, Çorum'da 351,05'den 436,31'e, Samsun'da 338,33'den 413,18'e, Tokat'ta 386,04'den 459,81, Amasya'da 228,62'den 297,47'ye, Karabük'te 341'91'den 408,02'ye yükseldi.

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm veriyor! Bölge için ek tedbir önerisi

3 İLDE VAKALAR DÜŞÜŞTE

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane ve Bayburt ise vaka sayılarının düştüğü 3 kent oldu. Güncel haritaya göre, vaka sayısı Rize'de 399,29'dan 392,61'e, Gümüşhane'de 220,18'den 211,01'e, Bayburt'da ise 220,97'den 179,47'ye geriledi.

"GÜNDE ORTALAMA 200 ÖLÜM CİDDİ BİR SAYIDIR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, bölge için ek tedbirler uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bölgemizde uzun süredir vakalar yüksek seyrediyor ve artık insanlarda hassasiyet kayboldu. Maske takmayan duyarsız kişiler, aşısızlar ve aşılarını tamamlamayanlar nedeniyle pandemi sürüyor. Kapanmanın olanağı yok ama Karadeniz için ek tedbir uygulanmalı ve denetimler geri gelmeli. Maske takmayarak insanların vebaline girenlerin denetimsizlik nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan toplu ulaşımlar ve kalabalık yerlerde maskenin zorunlu olduğu her ortamda söylenmeli. Günde ortalama 200 ölüm ciddi bir sayıdır. Ayda 6 bin civarında insan demektir. Bütün bu riskleri göz önüne alıp yaşamımızı sürdürmeliyiz."

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm veriyor! Bölge için ek tedbir önerisi
Prof. Dr. Faruk Aydın

"KARADENİZLİYİZ, BİZE BİR ŞEY OLMAZ MANTIĞI VAR"

Samsun'da insanların maske konusunda duyarsız kaldıklarından şikayet eden Ceyhan Kara, "Sosyal mesafe yok, sorumluluk yok. İnsanlar kendi sağlıklarını düşünmüyor. Kimse kapalı demiyor, açık demiyor. Bütün alanlarda iç içe, dip dibe bulunuyor. İnsanlarda 'Karadenizliyiz, bize bir şey olmaz' mantığı var. Ama bu hastalık, soy, ırk, mezhep fark etmeden öldürüyor. Dikkat etmek lazım. Yoksa bu işin faturası kışın çok ağır olacak. Her yerde sosyal mesafeye dikkat edelim diyorlar ama biraz da şu mekanları denetlesinler. Yeri geldiğinde çift maske takıyorum. İki sefer aşımı oldum ve koronayı atlattım. İnsanlar kendinden önce başkasının sağlığını düşünmek zorunda. Son zamanlarda vaka sayılarını takip edemiyorum, canım sıkılıyor. Çok karamsar görüyorum. Böyle giderse 5-6 sene daha kurtulamayız" dedi.

"İNSANLAR REHAVETE KAPILDI"

Yaz sonrası insanların rehavete kapıldığını belirten Kemal Sevindik de "Maske kullanımı konusunda büyük bir düşüş olduğunu da görebiliyoruz. Özellikle gençlerde bu oran daha fazla. Bir de aşıyla alakalı hala emin olmayan insanlar var. Zaten açıklamalarda, aşı olmayanların daha fazla yoğun bakımda oldukları söyleniyor. İnsanları aşı olmaya ve maske kullanımına dikkat etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

"GENÇLERE ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Pandemiden bu yana korkudan ancak dışarı çıkabildiğini anlatan Fikriye Bozbaş ise "Gençliğe Allah akıl fikir versin, maskeyi kollarına takıyorlar. Bakın ben 2 tane takıyorum, boğuluyorum maskeden. Kimsede 'tedbir alayım' demek yok. Kolonya dökmekten ellerim inceldi artık" ifadelerini kullandı.

En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu
En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu
En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Bölgesi, Faruk Aydın, Karadeniz, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm seviyesine geçti! Bölge için ek tedbir önerisi sunuldu - Son Dakika
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