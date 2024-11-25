Fatma Sude\'nin Organları Hayat Verdi

Sağlık

Fatma Sude'nin emaneti hayat oldu, 9 yıllık bekleyiş sona erdi

Müjdeli haber gece yarısı geldi, kalan son 2 uçak biletiyle oğlunu da alıp Antalya'ya indi

19 yaşındaki Fatma'nın organları can olmaya devam ediyor

Daha önce kalbi 32 yaşındaki bir kişiye nakledilen genç kızın sağ böbreği, 9 yıldır nakil bekleyen 57 yaşındaki kadına nakledildi

Nezahat Mercan: "Kızlarının emaneti bende. Onların emanetine ben gidene kadar da güzelce bakacağım"

ANTALYA - Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşında Fatma Sude Uran'ın bağışlanan sağ böbreği, 9 yıldır diyalize giren ve nakil bekleyen böbrek yetmezliği hastası Nezahat Mercan'a nakledildi. Bilinçsiz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı sebebiyle böbreklerini kaybeden Mercan, gece yarısı gelen müjdeli haberin ardından kalan son 2 uçak ilekiyle oğlunu da alıp Antalya'ya geldi. Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ve ekibi tarafından yapılan nakille sağlığına kavuşan Mercan, Fatma'nın ailesine teşekkür ederek "Kızlarının emaneti bende. Onların emanetine ben gidene kadar da güzelce bakacağım" dedi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Yamadı köyü Gölhisar- Çavdır kara yolunda Mustafa K. idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla atmış, kazada sürücü Mustafa K. ile yolculardan İrem M. yaralanırken Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Sude Uran ise ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Sude Uran'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri bağışlandı

Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakil Birimi tarafından aile ile yapılan görüşme sonrasında Fatma Sude Uran'ın organları bağışlandı. Yapılan tetkikler sonrasında genç kızın kalbi, karaciğeri ve 2 böbreğinin alınması kararlaştırıldı. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Doku ve Organ Nakil Merkezi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku ve Organ Merkezi'nden özel ekipler nakil için Burdur'a geldi. Burdur Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında alınan kalp, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nakil bekleyen hastaya, karaciğer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sağ böbrek Antalya Medical Park Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya, sol böbrek ise Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde organ bekleyen bir hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

İkinci bahara başladı

Bağışın ardından Sude'nin sağ böbreğinin 9 yıldır nakil bekleyen Medical Park Antalya Hastanesi'nde organ bekleyen Nezahat Mercan'a uyumlu olduğu belirlendi. 9 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Mercan, organ nakli bölümünde görev yapan Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonla ikinci bahara başladığını ifade etti.

Gece saatlerinde gelen telefonla nakil haberini aldı

Başında 39 yıllık eşinin refakatçilik yaptığı Ankara'da yaşayan Nezahat Mercan, ilk olarak 9 yıl önce Ankara'da 3 yıl önce ise Medical Park Antalya Hastanesi'ne nakil için başvurduklarını kaydetti. Umudunu kaybetmişken, nakil haberini vermek için gece saatlerinde gelen telefonla yeniden hayata tutunduğunu açıklayan Mercan, bilinçsiz ağrı kesici ve antibiyotik kullanımı nedeniyle böbrek yetmezliği hastası olduğunu açıkladı.

Bilinçsiz ilaç kullanımı, böbrek yetmezliğine neden oldu

Nezahat Mercan, "Ağrı kesiciler ve antibiyotik kullanımından böbrek yetmezliği oluşmuş. Migren nedeniyle bilinçsizce çok ağrı kesici kullanıyordum. Onlar böbreği mahvetmiş, 8 sene kadar tedavi süreciyle geçti. Ondan sonra böbreğin yüzde 10 çalıştığını öğrendiğimizde kadavraya yazıldım, diyalize başladım. 9 yılımı bitirmiştim, diyaliz hastasıyım. 9 yıldır diyalize giriyordum. Ankara'da yaşıyorum normalde, orada yazılmıştım. Üç yıl önce kaydımı buraya aldırdım. Üçüncü senemde böbrek çıktı. İlk başta tabii ki inanmıyorsunuz. Hani olur mu, olmaz mı? Bütün gün üzülüp ağlarken, şans bana güldü" şeklinde konuştu.

"Tek başıma bir yere gidememeye başlamıştım"

9 yıldır haftada üç kez diyaliz aldığını ve çok zorlandığını dile getiren Nezahat Mercan, diyaliz sürecinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "Kemiklerim aşırı yıprandı, ister istemez psikolojiniz de bozuluyor. Yorucu ve can sıkıcı. İstediğin şeyleri yapamıyorsun. Kısıtlı kalıyorsun. Zor bir dönemdi. İnşallah bundan sonra ikinci baharım başlıyor. Haftada üç kez diyalize giriyordum. Kemiklerim yıpranmıştı, kalçam protez. Son dönemlerde daha fazla yoruluyordum. Artık, tek başıma bir yere gidememeye başlamıştım, eşimin yardımıyla gidiyordum."

"Antalya'ya sabah saatlerinde son iki bilet kalmış"

Umudu tükenmişken gece saatlerinde çalan telefonla nakil haberini alan Nezahat Mercan, Ankara'dan Antalya'ya kalan son 2 uçak biletiyle oğluyla birlikte Antalya'ya uçtuklarını ifade etti. Mercan, şöyle devam etti: "Umudum hiç kalmamıştı. Şans eseri gece telefonum titreşimdeydi, kramp girerek uyandım. Telefonu duydum, irtibata geçtik. İnanamayarak geldim ve çocuklar bana hayret etti. Arabayla gelsek belki yetişememe ihtimalimiz vardı. ve şans, Antalya'ya sabah saatlerinde son iki bilet kalmış, oğlumla beraber geldik. En geç bizi bekliyorlarmış, en erken de biz geldik. Bana uyumlu oldu. Ailesine çok teşekkür ediyorum, bu kadar bilinçli olmalarına çok sevindim. Kızların emaneti bende. Onların emanetine ben gidene kadar da güzelce bakacağım. Darısı önce gençlerin başına, sonra isteyen herkese".

"Artık diyalize girmesine ihtiyaç kalmayacak"

Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz ise "Nezahat hanımın büyük bir şans, kadavradan nakil eskisi gibi kolay çıkmıyor. Özellikle Covid sonrası ciddi bir azalma var, keşke daha çok kadavradan böbrek nakli şansı olabilse de bekleyen hasta sayımız yararlansa. Diyalizde olup da böbrek nakli sırasına yazılan yaklaşık 26-30 bin civarında diyaliz hastası, kadavradan böbrek çıksın diye bekliyor. Nezahat hanım 9 yıldır diyalize giriyor, 3 yıl önce de biz de yazıldı. Şükür şimdi çıktı, gayet de güzel gidiyor. Diyalizde hiç idrar çıkarmıyorken, şu an günlük 4-5 litre idrar çıkarıyor. Yavaş yavaş böbrek testleri normale dönüyor. Kendisi yakın takibimizde, artık diyalize girmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu.

26 bin hasta böbrek bekliyor

Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, ayrıca kadavradan yapılan bağışların artması gerektiğini söyledi. Yavuz, "İlginç bir derecede kadavradan bağış oranları çok düştü, nakil bekleyen çok sayıda hasta var. Onlara şans, yeni bir hayat vermek lazım. 60 bin kişi diyalize giriyor, kabaca 26 bin hasta böbrek çıkması için sırada bekliyor" dedi.

"Sağlık açısından son görevini yapmış oldu"

Nezahat Mercan'ın eşi Hüseyin Mercan, eşi hastalanmadan çok önce organlarını bağışladığını belirterek, eşine yapılan nakilden duyduğu mutluluğu aktardı. Mercan, "İnanılmaz derecede mutlu oldum, ölen kardeşimizin acısını duyunca çok üzüldük. 4 kişiye can verdi, kardeşimiz sağlıkçıymış. Sağlık açısından son görevini yapmış oldu. Kendisine minnettarız" şeklinde konuştu.