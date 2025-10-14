Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike - Son Dakika
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz\'i istila edip Marmara\'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
14.10.2025 09:51
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son yıllarda Doğu Karadeniz'i istila eden ve Marmara'ya da yayılan kahverengi kokarcanın insan için zehirli olmadığını ancak cilde temasla alerjik reaksiyon gelişebileceğini söyledi. Özlü, "Kokarcanın sıvısı yaralara neden olabilir. O yaraların üzerine de bir bakteri eklenebilir, bir enfeksiyon ortaya çıkabilir" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Doğu Karadeniz'de hızla çoğalan kahverengi kokarca zararlısının insan sağlığı açısından doğrudan tehlikeli olmadığını ancak cilde temasta dikkatli olunması gerekildiği konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Özlü kahverengi kokarcanın salgıladığı sıvı ve kokuya maruz kalınmamasına ilişkin, "Kokarca böceği aslında insan için zehirli değil; ama asıl olarak tarımsal zararlı bir varlık. Bölgemizde de son yıllarda çok sık olarak karşımıza çıkmaya başladı. Fındık başta olmak üzere pek çok ürüne zarar veriyor. Tabii insanın için de zaman zaman risk oluşturabiliyor. Özellikle bu kokarcayı tutup onu öldürmeye çalışan, yakalamaya çalışan, alıp başka yere atmaya çalışan kişilere zarar verdiğine dair bulgular gelmeye başladı. Bunun sebebi aslında kokarcanın tehdit altında kaldığında salgıladığı bir sıvı var. Pis koku yayan bir sıvı var. Adı da zaten ondan dolayı kokarca olarak geçiyor. Bu sıvı tahrişe de neden olabilir. Direkt ciltte, gözde, mukozalarda nereye temas ederse orada tahrişlere yol açabilir. Yaralara neden olabilir. Alerjik reaksiyonlara da yol açtığı gösterilmiş. Alerjik bir tepkiye de yol açıyor" diye konuştu.

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

"KOKARCAYLA DOĞRUDAN EL TEMASI KURMAYINIZ"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, kahverengi kokarcayı yok etmeye çalışırken doğrudan temas edilmesi durumunda çıkan sıvının ciltte alerjik tepkilere ve tahrişlere yol olabileceğini belirterek, "Koku ve sıvıya maruz kalanlarda; burun tıkanıklığı, hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi belirtiler olabiliyor. Genelde böcek insanı ısırmaz çünkü emme üzerine bir sistemi var ve ısırıcı değil, zehirli değil; ama alerjik tepkilere ve tahrişlere yol açabiliyor. Eğer evinize veya işte iş yerinize böyle bir kokarca girmişse onu elinizle tutmaya çalışmayın. Onu bir elektrikli süpürgeyle, vakumla, peçeteyle ya da kağıtla alabilirsiniz. Ama doğrudan el teması kurmamanızı, hele hele böyle ezip öldürmeye çalışmamanızı tavsiye ederim. Çünkü o sırada ortaya çıkan sıvı size zarar verebilir. Kokarcanın salgıladığı sıvı doğrudan cildinize, yüzünüze, ağzınıza, burnunuza temas ederse orada tahrişe yol açarak yaralara neden olabilir. O yaraların üzerine de bir bakteri eklenebilir, bir enfeksiyon ortaya çıkabilir. Ama bu doğrudan kokarcanın yaptığı bir hastalık değil, o tahriş üzerine oturan bir enfeksiyon olacaktır" dedi.

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

İSTİLA KARADENİZ'DEN MARMARA'YA YAYILIYOR

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" olarak anılan kahverengi kokarca, kış uykusundan çıkarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeniden ortaya çıktı. Özellikle Sakarya, Samsun, Trabzon, Giresun ve çevre illerde evleri ve tarım alanlarını istila eden böcek, hem vatandaşları hem de üreticileri tedirgin etti.

Son haftalarda Karadeniz Bölgesi'nden Marmara'ya kadar yayılan kahverengi kokarca, evlerin yanı sıra fındık, mısır ve meyve bahçelerinde ciddi zararlara neden oluyor. Uzmanlar, bu istilacı türün kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Tarım yetkilileri ise koordineli mücadele çağrısı yaparak, vatandaşlardan böceğin görüldüğü bölgeleri ilgili birimlere bildirmelerini istiyor.

Kaynak: DHA

Doğu Karadeniz, Tevfik Özlü, Karadeniz, Bakteri, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Sağlık

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike - Son Dakika
