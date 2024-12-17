Kış Aylarında Cilt Sağlığını Korumanın Yolları - Son Dakika
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Sağlık

Kış Aylarında Cilt Sağlığını Korumanın Yolları

Kış Aylarında Cilt Sağlığını Korumanın Yolları

Ani soğuk hava dalgasının cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten uzmanlar, kış aylarında cilt bakım rutinine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğru temizleyici ve nemlendirici kullanımı, güneş koruması ve ellerin bakımı konusunda önemli ipuçları paylaşıldı.

17.12.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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TÜRKİYE genelinde etkisini gösteren ani soğuk hava dalgasının, kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Cömert Özer, soğuk hava ve sürekli açık kalan ısıtıcıların, ciltte kuruluk, tahriş ve pul pul dökülmelere neden olabildiğini söyledi. Kış aylarında cilt bakımına dair uyarılarda bulunan Dr. Özer, "Kış ayazı cildinizi kurutmasın. Özellikle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve ısıtıcıların uzun süreli kullanımı, cildi daha da hassaslaştırır. Bu durum, cildin koruyucu bariyerini zayıflatır ve tahrişe yol açar" dedi.

Kış aylarında soğuk hava ve ısıtıcıların cildin nem dengesini bozarak kuruluğa ve tahrişe yol açtığını ifade eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr.Öğr. Üyesi Elif Cömert Özer, cilt sağlığını korumak için kışın bakım rutininin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Kışın cilt bakımının öneminden bahseden Dr. Özer, "Soğuk havalar, cildin nem kaybına neden olur ve cilt kurur. Bu nedenle, daha yoğun nemlendiriciler ve besleyici içeriklere sahip ürünler kullanılmalıdır. Cilt tipine uygun doğru ürünlerle bu sorunlar önlenebilir" diye konuştu.

'KÖPÜRMEYEN TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER TERCİH EDİLMELİ'

Cilt bakımının en önemli adımlarından biri temizleyici seçimi olduğunu belirten Dr. Özer, "Kışın, sabun bazlı ya da köpüren temizleyiciler cildin nemini alıp koruyucu bariyerini bozabilir. Bu nedenle sabunsuz, köpürmeyen temizleyiciler tercih edilmelidir. Kışın cildin nem kaybını önlemek için daha yoğun ve besleyici nemlendiricilerin kullanılması önerilir. Bu nemlendiriciler, cildin bariyerini güçlendirir ve kuruluğu engeller" ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞ KORUMASI UNUTULMAMALI'

Birçok kişinin kışın güneş kremi kullanmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Dr. Özer, "Kışın bile, özellikle Türkiye'deki güneş ışınlarının UV indeksi 3 veya daha yüksek olabilir. Bu nedenle, güneş kremi kullanmak, cildin zarar görmesini engellemek için oldukça önemlidir" dedi. Cilt bakımının her mevsimde devam etmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Özer, "Kışın da SPF 30 ve üzeri güneş koruyucu ürünlerin günlük olarak kullanılması gerekmektedir"

diye konuştu.

'ELLERİN BAKIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ'

Soğuk havalarda ellerin daha fazla kuruduğunu anlatan Dr. Özer, "Eller, vücutta en çok kuruyan bölgelerden biridir. Sabun ve su, ellerin kurumasına yol açar. Bu nedenle, sabunsuz ve nemlendirici içerikli ürünler tercih edilmelidir. Ayrıca her yıkamadan sonra ellerin nemlendirilmesi cilt sağlığını koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

CİLT BAKIMINDA EKSTRA İPUÇLARI

Cilt bakımında kullanılan ekstra ürünlerin önemine değinen Dr. Elif Cömert Özer, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Gece yatmadan önce nemlendirici maskeler kullanılabilir. Bunun yanı sıra, retinoid içeren ürünler de cilt yenilenmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu ürünler cildin güneşe karşı daha hassas hale gelmesine neden olabileceğinden, dikkatli kullanılmalıdır."

Kaynak: DHA

Güzellik, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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