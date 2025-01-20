Moğolistan ve Türkiye Sağlıkta İş Birliği Yapıyor

Sağlık

Moğolistan ve Türkiye arasında sağlık iş birliği

– MOĞOLİSTAN Cumhurbaşkanı Khurelsukh Uhnaa'nın Türkiye ziyareti kapsamında Medicana Sağlık Grubu, Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaikhan Togtmol ve beraberindeki 26 kişilik heyeti ağırladı. Sağlık ve eğitim alanında iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıya Moğolistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve devlet hastanelerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Moğolistan Sağlık Bakanı Togtmol yaptığı konuşmasında Moğolistan'daki doktorların Türkiye'deki sağlık sistemiyle eğitim almalarını hedeflediklerini ve bu konuda gereken anlaşmaların iki ülke arasında sağlandığını bildirdi. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya ise "Moğolistan bize uzak bir ülke gibi görünse de gönül bağlarımız yakın. Kendilerine, hem Moğolistan vatandaşlarına sınırsız sağlık hizmeti sunacağımızı hem de hekimlerinin eğitimleri konusunda tam destek vereceğimizi ifade ettik" dedi.

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında kurulacak iş birlikleri ele alındı. Doktorların kendi uzmanlık alanlarındaki sunumlarının gerçekleştiği toplantıda Moğolistan'dan gelen heyet, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını yerinde inceleyerek Moğolistan'daki hekimlerin eğitimleri ve iki ülke arasındaki bilgi transferine yönelik projeleri değerlendirdi.

MOĞOLİSTAN SAĞLIK BAKANI TOGTMOL: TÜRKİYE BİZİM ANA VATANIMIZ

Moğolistan Sağlık Bakanı Munkhsaikhan Togtmol, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25'inci yılına dikkat çekerek, "Bu sene Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25'inci senesi ve Moğolistan Cumhurbaşkanımızın ziyareti 21 yıl sonra gerçekleşti. Bu amaçla iki devletin anlaşma ve ilişkileri için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile bizim bakanlığımız arasında detaylı görüşmeler yapıldı ve gerekli anlaşmalar sağlandı" ifadelerini kullandı. Sağlık alanında Türkiye ile Moğolistan arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Togtmol, şöyle devam etti:

"Sağlık açısından bizim ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu için tedavisi gerçekleşmeyen vakalar çok oluyor. Bu yüzden de ülkemizden Türkiye'ye gelen ve burada tedavi gören hastalarımızın sayısı fazla. Türkiye bizim ana vatanımız; köklerimiz birdir. Bu nedenle Türkiye'yi yakın görerek hastalarımıza buraya gitmelerini ve faydalanmalarını öneriyoruz."

'HEKİM EĞİTİMİ ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA'

Togtmol, yapılan görüşmelerde doktor eğitimine öncelik verildiğini belirterek, "Amacımız, halkımızın kendi vatanlarında tedavi görmesini sağlamak. Bu nedenle, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde öncelikli konularımızdan biri doktorlarımızın burada eğitim görmesiydi. Bununla ilgili imzalar atıldı. Hem devlet hem de özel hastanelerde doktorlarımızın eğitim görmesi öngörülüyor" dedi. Son olarak, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Togtmol, sağlık sektöründeki işbirliklerini artırmak istediklerini belirtti.

ÖZKAYA: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRÜYOR

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Türkiye'nin sağlık alanındaki altyapısının küresel ölçekte büyük ilgi gördüğünü belirtti. Özkaya, "Türkiye'nin özellikle son 20 yıldır gelişen ve dünyaya neredeyse önderlik eden sağlık altyapısı, küresel ölçekte ciddi bir ilgi uyandırıyor. Moğolistan Sağlık Bakanı, kendi ülkelerindeki hekimlerin Türkiye'de ve Moğolistan'da eğitimleri konusunda Sağlık Bakanımızla ve özel hastanelerle bir anlaşma yapılacağını belirtti. Bundan büyük mutluluk duyduk. Moğolistan bizim Orta Asya'daki evimiz. Kendilerine, hem Moğolistan vatandaşlarına sınırsız sağlık hizmeti sunacağımızı hem de hekimlerinin eğitimleri konusunda tam destek vereceğimizi ifade ettik. Sayın Bakan da bu yaklaşımdan son derece mutlu oldu" diye konuştu.

'SAĞLIK ALTYAPISINDA İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ'

Özkaya, Moğolistan'ın coğrafi büyüklüğüne rağmen sağlık altyapısının gelişime ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dünyanın 18'inci büyük coğrafyasına sahipler ama yalnızca 3.5 milyon nüfusları var. Bu da nitelikli insan gücüne ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. Biz de Türkiye'nin gelişmiş, nitelikli insan gücünü, bu konudaki tecrübesini ve bilgisini paylaşacağımızı ilettik. Robotik cerrahi ve sağlık altyapısında iş birliklerine yönelik projelerle ilgili kapsamlı destek sunacağız. Moğolistan bize uzak bir ülke gibi görünse de gönül bağlarımız yakın. Onlarda da Türkiye'ye yönelik büyük bir sıcaklık ve özlem gördük."

'YURT DIŞINDAN HASTA KABULÜNDE CAZİBE MERKEZİ'

Türkiye'nin sağlık sektöründe uluslararası başarılarına dikkat çeken Özkaya, yurtdışından hasta kabulü konusunda Türkiye'nin cazip bir ülke olduğunu ifade etti. Özkaya, "Türkiye, uygun koşullarda ve güvenilir sağlık hizmeti almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Biz de Bosna'da iki ay içinde bir hastane açıyoruz ve bu yatırımlarda Türkiye'nin model alındığını görüyoruz. Londra'da bir sağlık yatırımı yaptık, Romanya'da ve Almanya'da da projelerimiz var. Türk sağlık sektörü, yurtdışında büyük ilgi görüyor ve her gittiğimiz ülkede büyük bir memnuniyetle karşılanıyoruz. Türkiye bu ilgiyle sağlık alanında dünyaya açılmaya hazır bir ülke olduğunu her fırsatta kanıtlıyor. Sağlık, kolayca birine emanet edilebilecek bir alan değil. İnsanlar sağlığını bir başka ülkeye emanet ediyorsa o ülkenin ciddi güven uyandırması gerekiyor. Türkiye bunu başardı" diye konuştu.

Toplantı hekimlerin yaptığı sunumlar ve konuşmaların ardından sona erdi.