Ramazan'da Hurma Tüketimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Hurma Tüketimi

Ramazan\'da Hurma Tüketimi
23.02.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Alageyik, iftar için hurmanın faydalarını ve önerilen tüketim miktarını açıkladı.

RAMAZAN ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmanın doğru miktarda ve uygun şekilde tüketildiğinde sağlık açısından pek çok fayda sağlayabileceğini belirten Diyetisyen Çağlasu Alageyik, "Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir" dedi.

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Diyetisyen Çağlasu Alageyik, ramazanda hurma tüketimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Alageyik, "Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirimi başlatır. Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir" diye konuştu.

'İFTARDA DENGELİ ENERJİ SAĞLIYOR'

Hurmanın iftar başlangıcında 1-2 adet tüketilmesinin uygun olduğunu dile getiren Dyt. Alageyik, "Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır" ifadelerini kullandı.

'LİF İÇERİĞİ KABIZLIK RİSKİNİ AZALTIYOR'

Ramazanda öğün sayısının azalması ve sıvı tüketiminin düşmesi nedeniyle kabızlığın sık görüldüğünü ifade eden Dyt. Alageyik, "Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar. Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir" dedi.

'MİNERAL VE ANTİOKSİDAN KAYNAĞI'

Hurmanın potasyum ve magnezyumdan zengin olduğunu söyleyen Dyt. Alageyik, "Potasyum sıvı-elektrolit dengesini, magnezyum ise kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler. Aynı zamanda antioksidan içeriğiyle hücresel düzeyde koruyucu etki sağlar" ifadelerini kullandı.

'KALP-DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR'

Hurmanın lif, potasyum ve antioksidan kombinasyonu sayesinde kalp-damar sağlığı açısından destekleyici olduğunu belirten Dyt. Alageyik, "Ancak tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemeli, dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır" açıklamasında bulundu.

KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Hurma tüketiminde özellikle bazı grupların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Dyt. Alageyik, "Diyabeti veya insülin direnci olanlar, kilo kontrolü hedefleyenler ile reflü ve mide hassasiyeti bulunan bireyler hurmayı sınırlı miktarda tüketmelidir" dedi.

RAMAZAN İÇİN İDEAL TÜKETİM ÖNERİSİ

Diyetisyen Alageyik, ramazan ayında hurmanın şu şekilde tüketilebileceğini belirtti:

"İftar başlangıcında: 1-2 hurma + su

"İftar sonrası: Tatlı ihtiyacı varsa, 1 hurma + yoğurt veya kefir

"Sahurda: 1 hurma + protein kaynağı (süt, yoğurt veya peynir)."

'PORSİYON KONTROLÜ ŞART'

Hurmanın doğal şeker içerdiğini hatırlatan Dyt. Alageyik, "Sağlıklı bireyler için günde 1-2 adet yeterlidir. Aktif bireylerde bu miktar 2–3 adede çıkabilir. Diyabeti olanlar ise 1 adetle sınırlı kalmalıdır. Doğal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez" dedi.

'HURMA VE SU BİRLİKTE TÜKETİLMELİ'

İftarı hurma ve suyla açmanın en sağlıklı yöntem olduğuna değinen Dyt. Alageyik, "Hurma enerji ve mineral sağlar, su ise sıvı dengesini yeniden kurar. Bu kombinasyon hem sindirim sistemini hazırlar hem de tatlı isteğini baştan kontrol altına almaya yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Son olarak hurmanın saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Alageyik, "Serin ve kuru ortamda saklanmalı, küf veya fermantasyon belirtisi olan hurmalar tüketilmemelidir. Aşırı parlak ve yapışkan hurmalar şeker şurubuyla işlem görmüş olabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Sağlık, İftar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ramazan'da Hurma Tüketimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel gün felakete döndü Genç kadından aylardır haber yok Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Bursa’da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı Bursa'da mide bulandıran görüntü: Ekmeğin içinden paket lastiği çıktı
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi "Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse... Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
09:09
Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
08:51
Türkiye’den El Mencho’nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
Türkiye'den El Mencho'nun öldürülmesi sonrası kritik uyarı
08:43
Kanarya galibiyet peşinde İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11’leri
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
08:31
Yeni kar yağışı geliyor Tarih verildi
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
08:31
Farioli’nin Porto’su bildiğiniz gibi Önüne geleni yeniyor
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor
08:21
Sadettin Saran, Fenerbahçe’de 6. kupasını kazandı
Sadettin Saran, Fenerbahçe'de 6. kupasını kazandı
08:13
Öğretmenlere çifte müjde Hem zam hem de atama var
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
08:13
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
Sahalarda eşi benzeri görülmemiş olay! Top çarpan hayvanı kalp masajıyla hayata döndürdü
08:01
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
07:58
“İstanbul’da kuduz vakalarında patlama“ iddialarına valilikten yanıt
"İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" iddialarına valilikten yanıt
06:16
El Mencho’nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD’den ilk açıklama geldi
El Mencho'nun öldürülmesi ülkeyi yaktı, ABD'den ilk açıklama geldi
05:23
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı’ndan halka kritik çağrı
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 09:32:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Ramazan'da Hurma Tüketimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.