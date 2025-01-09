Sağlık alanında bilimsel çalışmalar SGK tarafından karşılanacak - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık alanında bilimsel çalışmalar SGK tarafından karşılanacak

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı programda 2002 yılından bugüne Türkiye'de sağlık sisteminde büyük bir dönüşüm gerçekleştiğini söyledi. Konuşmasında bir de müjde veren Memişoğlu, TÜSEB tarafından desteklenen bilimsel çalışmalarda sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacağını ifade etti.

09.01.2025 14:57  Güncelleme: 15:09
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Sağlıklı Türkiye Yüzyılı "Üreten Sağlık" temalı tanıtım toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Memişoğlu, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sisteminde büyük bir değişim ve gelişimin gerçekleştirildiğini, AK Parti hükümetleriyle Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hayata geçirildiğini söyledi. Pandemi döneminde, gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığını ifade eden Memişoğlu, aynı dönemde Türkiye'de kesintisiz tüm vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğu, ihtiyaç duyan ülkelere yardım eli uzatıldığını belirtti.

"FİKİRDEN ÜRÜNE GİDEN BİR EKOSİSTEM İNŞA EDİYORUZ"

Bakan Memişoğlu, küresel Kovid-19 salgını ve asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde güçlü sağlık altyapısının öneminin de tecrübe edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında yeni bir adım daha atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli ile "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı önümüzdeki dönemde hayata geçiriyoruz. Yeni vizyonumuzu, TÜSEB üzerinden gerçekleştiriyor; fikirden ürüne giden bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin, milli sağlık teknoloji hamlemizin taşıyıcısı olmasını hedefliyoruz. Üreten Sağlık Modelimizi, sağlık alanında marka ve katma değer oluşturduğumuz, ülkemizin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına katkı sunduğumuz, kendi ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç ettiğimiz önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu adımı atarken Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu insan gücüne ve tecrübesine, akademisyenlerimizin birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine, devletimizin ve bakanlığımızın teşvik edici rolüne sonuna kadar güveniyoruz."

3 ŞEHİR HASTANESİNE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KURULUYOR

Üreten sağlık modelinin nasıl işleyeceği konusunda da bilgi veren Memişoğlu, "TÜSEB öncülüğünde üniversitelerimizi ve özel sektörümüzü üçlü sarmal modelimizle bir araya getiriyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımızı bu sürece güçlü şekilde dahil ediyoruz." dedi.

Memişoğlu, Ar-Ge ve üretim süreçlerini planladıklarını, bilgi deneyim ve finansal destek sağladıklarını aktararak, "Bu amaçla ilk önemli adımımızı, Etlik, Bilkent ve Çam Sakura'dan başlamak üzere şehir hastanelerimizde 'Teknoloji Transfer Ofisleri' kurarak atıyoruz. Bu sayede, başta hekimlerimiz olmak üzere uygulamanın içerisinde olan ve ihtiyaçları en iyi bilen sağlık çalışanlarımızı Üreten Sağlık ekosisteminin merkezinde konumlandırıyoruz. Yeni bir fikirle kapımızı çalan her sağlık çalışanımıza, patentten hukuki yardıma, Ar-Ge'den finansal desteğe kadar her türlü katkıyı sunuyoruz. Onları sanayicilerle de üreticilerle de biz buluşturuyoruz." diye konuştu.

Sağlık alanında bilimsel çalışmalar SGK tarafından karşılanacak

"AR-GE DESTEĞİNİ İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ"

Sanayicilerin üretim kapasitelerini yerinde gördüklerini ve hangi adımları birlikte atacaklarını planladıklarını ifade eden Memişoğlu, burada önemli bir çalışma daha yürüttüklerini, Türkiye'nin halen ithal etmek durumunda kaldığı tıbbi cihaz ve ilaçlardan en yüksek miktarda ve en yüksek bedellerde temin ettiği ürünleri tek tek çalıştıklarını söyledi.

Memişoğlu, doğru eşleştirmeler yaparak, TÜSEB, üniversite, sanayi buluşmasını bir an önce sağlayarak Türkiye'nin sağlık alanında dışa bağımlılığını minimize etmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Bu çerçevede tanı ve teşhis ürünleri, tıbbi cihaz ile aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklediklerini ifade eden Memişoğlu, "Ar-Ge desteğini 2025 yılında iki katına çıkarıyoruz. Nadir hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan genom merkezimizde örneklem sayımızı son 2 ayda 3 katından fazla arttırdık. Böylelikle tanısı konulamayan nadir genetik hastalıkların tanısını koyabilir hale geliyoruz. Türkiye Ulusal Genom Projesi kapsamında; ülkemizde kanser ve nadir hastalıklar başta olmak üzere gen tedavilerine erişim, yeni tedavi yöntemleri geliştirme ve nitelikli insan kaynağı konularında birleştirici bir sistem geliştiriyoruz."

BAKAN MEMİŞOĞLU MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Memişoğlu, sahip oldukları büyük sağlık verilerini bilim dünyasıyla paylaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Böylelikle bu verilerin, sağlık teknolojilerinin ve yeni ürünlerin gelişmesine hizmet etmesini ve uluslararası rekabette yerli bilişim sektörümüzün etkin güç haline gelmesini amaçlıyoruz. Üreten Sağlık Modelimiz, inşallah 'Milli Sağlık Teknoloji' hamlemizin lokomotifi olacaktır. Üreten Sağlık Modelimiz, ülkemizin sağlık alanında yeterliliğini ve sürdürülebilirliğini en üst seviyeye taşıyacaktır. Üreten Sağlık Modelimizin ilk adımlarından bir müjdeyi de vermek istiyorum; TÜSEB tarafından desteklenen bilimsel çalışmalarda, sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması, dün itibarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir."

Sağlık alanında bilimsel çalışmalar SGK tarafından karşılanacak

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Son Dakika Sağlık Sağlık alanında bilimsel çalışmalar SGK tarafından karşılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    bizde bizim için sandık ;) 15 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    erken seçim 7 0 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Yıllarca SGK ya emekliler den kesilen kesintilerin karşılığı ödensin öncelikle. Emekliler perişan durumda. 7 0 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    SGK primi ödüyoruz birde sağlık ocağına gidenden muayene ücreti alınıyor. hani SGK zarar ediyordu. emekliye böyle az vermeye devam ederse daha neler yapar 7 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Artık müjdelerde emekçiler fakir fukara da faydalansın. Müjdeler göstermelik olmasın 5 0 Yanıtla
  • Aydin Yildiz:
    Hastaneye gitmeyi bırak doktoru görmeyi bırak aylar sonrasına bile randevu alamayan bu milletin sorunlarını bir çözün. Yazık ya 3 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    randevu alamiyorz randevu onu hallet 3 0 Yanıtla
  • erkan demir:
    sma hastalarının masrafını karşılayın önce...baska yapılacak işleriniz yok hükmündedir gözümüzde 2 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    O kadar sey yazıldı istendi sikayet edildi.dis mesela cok kotu hicbirsey yapmaya yanasmiyorlar fakultye git deniyor.ucreti 20 tl ye cikarmislar.elbe5 secim gelecek 0 0 Yanıtla
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