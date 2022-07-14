Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

Türkiye genelindeki hastanelerde doktorlar ve sağlık personellerine karşı son dönemde artık şiddet olayları gündemde yerini korurken, son olarak Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişi tarafından tabancayla burulacak öldürülmüştü.
Karakaya'nın ölümünün yankıları sürerken Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde atacağı yeni güvenlik önlemleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.
Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.
Bir süre sonra paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, "Doktoruma Saygı" etiketini kullanarak, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim" dedi.
Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü. Resmi makamlar, doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın cinayet sonrası intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.
Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Başından yaralanan doktor Ekrem Karakaya hemen ameliyata alındı ancak meslektaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Sağlık › Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak - Son Dakika