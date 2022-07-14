Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

14.07.2022 18:09

Son olarak Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürüldüğü sağlık çalışanlarına şiddet vakaları sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, daha önce 24 hastanede daha kurulan yeni güvenlik uygulamasının kısa süre içerisinde tüm ülke genelindeki hastanelere uygulanması için çalışıldığını söyledi.

Türkiye genelindeki hastanelerde doktorlar ve sağlık personellerine karşı son dönemde artık şiddet olayları gündemde yerini korurken, son olarak Konya'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu bir kişi tarafından tabancayla burulacak öldürülmüştü.

BAKANLIK'TAN YENİ ADIM

Karakaya'nın ölümünün yankıları sürerken Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde atacağı yeni güvenlik önlemleri ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

TÜM HASTANELERİN GİRİŞLERİNE GÜVENLİK SİSTEMİ KURULACAK

Paylaşımında Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

UYGULAMA, 24 HASTANEDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.

"DOKTORLAR SAYGIYI HAK EDİYOR"

Bir süre sonra paylaşımda daha bulunan Bakan Koca, "Doktoruma Saygı" etiketini kullanarak, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim" dedi.

Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

NE OLMUŞTU?

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından başından vurularak öldürüldü. Resmi makamlar, doktoru silahla öldüren Hacı Mehmet Akçay'ın cinayet sonrası intihar ettiğini açıkladı. Saldırganın bir ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Akçay başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

Son Dakika: Sağlıkçılara şiddet olaylarına ilişkin yeni adım: Tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak

AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Başından yaralanan doktor Ekrem Karakaya hemen ameliyata alındı ancak meslektaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak - Son Dakika
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