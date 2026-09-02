Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki - Son Dakika
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Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki

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Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi Atatürk Mahallesi'nde su kanalının hemen yanına elektrik trafosu kuruldu. Mahalle sakinleri, çocukların oyun alanına yakın bu noktada güvenlik riski olduğunu belirterek yetkililerden inceleme ve önlem talep etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, Atatürk Mahallesi’nde su kanalının hemen yanına kurulan elektrik trafosu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Çocukların oyun oynadığı alana yakın noktada yapılan trafo için vatandaşlar, “Başka uygun alanlar varken neden burası seçildi?” diyerek yetkililerden açıklama ve güvenlik önlemi istedi.

Silopi Başverimli beldesi Atatürk Mahallesi’nde su kanalının hemen yanında kurulan elektrik trafosu, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Trafo ile su kanalının aynı bölgede bulunması ve çevrede çocukların oyun oynaması, vatandaşların güvenlik endişelerini artırdı.

Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki

Su kanalının hemen yanında trafo

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, elektrik trafosu su kanalının geçtiği noktaya oldukça yakın bir alana kuruldu. Vatandaşlar, bölgenin gün içerisinde özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bir alan olduğunu belirterek, elektrik tesisatının bu noktada oluşturduğu riskin gözden geçirilmesini istedi.

Mahalle sakinleri, trafonun yer seçiminde güvenlik kriterlerinin yeterince dikkate alınmadığını savunarak, ilgili kurumların bölgede inceleme yapmasını talep etti.

Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki

“Başka uygun alanlar vardı”

Trafo yapımına karşı çıktıklarını belirten mahalle sakinleri, itirazlarına rağmen çalışmaların sürdüğünü öne sürdü.

Çevrede trafo kurulabilecek boş ve daha uygun alanların bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, su kanalının hemen yanındaki alanın tercih edilmesine tepki gösterdi.

Mahalle sakinleri, “Bölgede boş ve uygun alanlar varken neden su kanalının yanı tercih edildi?” sorusunun yanıtlanmasını istedi.

İtirazlara rağmen çalışma sürdü iddiası

Vatandaşlar, trafo çalışması sırasında itirazlarını yetkililere ilettiklerini, yaşanan süreçte güvenlik güçlerinin de bölgeye geldiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, yapılan itirazlara rağmen trafo mevcut alana kuruldu.

“Bir olay yaşanmadan önlem alınsın”

Özellikle çocukların gün içerisinde oyun oynadığı bölgede elektrik trafosunun bulunmasının kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren vatandaşlar, herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadan önce gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmasını istedi.

Mahalle sakinleri, trafonun su kanalına olan mesafesinin, çevresindeki güvenlik koşullarının ve çocukların bölgeye erişiminin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki

Vatandaşlar, yaşanan endişeyi şu sözlerle dile getirdi

“Çocuklarımızın gün içerisinde oynadığı bir alanın hemen yanında böyle bir yapı bulunması bizi endişelendiriyor. Çevrede müsait alanlar varken neden buranın tercih edildiğinin açıklanmasını istiyoruz. Bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli önlemler alınsın.”

Mahallelinin talebi net

Başverimli Atatürk Mahallesi sakinleri, trafoyla ilgili gerekli teknik ve güvenlik incelemelerinin yapılmasını, özellikle su kanalı ve çocukların kullanım alanı açısından risk bulunup bulunmadığının belirlenmesini istedi.

Vatandaşlar, “Önlem almak için bir olay yaşanmasını beklemeyin” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Silopi Silopi Başverimli'de su kanalının dibine trafo kurulmasına mahalleliden tepki - Son Dakika

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