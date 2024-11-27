15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda Şampiyon İran, Gençler Kategorisinde Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda Şampiyon İran, Gençler Kategorisinde Türkiye

15. Paten Futbolu Dünya Kupası\'nda Şampiyon İran, Gençler Kategorisinde Türkiye

Trabzon'da düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda İran büyükler kategorisinde şampiyon olurken, Türkiye gençler kategorisinde şampiyonluğu kazandı. Turnuvaya 24 ülke katıldı ve final gerçekleşti.

27.11.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TRABZON'da 24 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda şampiyon İran oldu. Gençler kategorisinde ise şampiyonluğu Türkiye kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva final organizasyonuna Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı. 24 ülkenin katıldığı organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen İran, rakibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1'lik skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Gençler dünya şampiyonluğunu ise Türkiye kazandı. Gençlerde ikinci Gana, üçüncü ise Mısır olurken, büyüklerde de Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ikinci, Belarus ise üçüncülük kupasını kazandı. Dünya şampiyonu İran'a kupasını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç takdim etti.

'SPORUN BİRLEŞTİRİ GÜCÜ ORTAYA KONULDU'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Şehrimizde 24 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen Dünya Paten Futbolu Turnuvası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Misafir sporcularımızı Trabzon'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Final mücadelesi, izleyen herkesi heyecanlandıran bir çekişmeye sahne oldu. Bu zorlu mücadelede şampiyonluğa ulaşan takımı gönülden tebrik ediyorum. Katılan bütün ülkelere ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyon, hem sporun birleştirici gücünü hem de şehrimizin misafirperverliğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

'BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR ETTİ'

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyonun başarısına dikkat çekerek, böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Trabzon, Türkiye, Futbol, Yaşam, Dünya, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda Şampiyon İran, Gençler Kategorisinde Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:16 Lübnan’daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
11:49 Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz Bakan Tunç: DEM Parti İmralı ile görüşmek için dilekçesini verdi, konuyu değerlendiriyoruz
11:10 Bakış aynı bakış İşte CHP lideri Özgür Özel’in çocukluk fotoğrafı Bakış aynı bakış! İşte CHP lideri Özgür Özel'in çocukluk fotoğrafı
11:02 Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak Prof. Dr. Yaşar: La Nina ile 50- 60 yılın son soğuk zamanları yaşanacak
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
16:28 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL’den satılıyor 8 bin yıllık bahçede son hasat: Demeti 6 TL'den satılıyor
16:23 Fenerbahçe’nin deplasmandaki tek rakibi PSG Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
16:15 Bitcoin’in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: ’1 Bitcoin 100 Bin Dolar’ Bitcoin'in Yükselişini Lokma Dağıtarak Kutladılar: '1 Bitcoin 100 Bin Dolar'
16:12 Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber: Yeniden hapse girebilirler
16:02 RAMS Başakşehir’in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gecikmeli gelecek RAMS Başakşehir'in rakibi Petrocub, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli gelecek
16:01 Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi Acil tıp teknisyeni ayakları çıplak olan yaralı çocuğa kendi çoraplarını giydirdi
15:59 Kredi kartlarında korkutan tablo Kredi kartlarında korkutan tablo
15:58 Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi Uçak koltuğunu tekme atarak kırmaya çalışan yolcu diğer yolcular tarafından etksiz hale geitirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 12:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nda Şampiyon İran, Gençler Kategorisinde Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.