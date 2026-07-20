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2026 Dünya Kupası'nın Rekorları

2026 Dünya Kupası\'nın Rekorları
20.07.2026 14:33
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2026 FIFA Dünya Kupası, ev sahipliği ve katılan ülke sayısıyla rekorlar kırdı.

2026 FIFA Erkekler Dünya Kupası'nda, henüz ilk topa vurulmadan önce bile bazı rekorlara imza atıldı.

Bu ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yaptığı ilk turnuva oldu ve rekor sayıda (48) ülke mücadele etti.

Peki ABD, Kanada ve Meksika genelinde saha içinde ve dışında yaşananlara ilişkin daha az bilinen rakamlar neler?

İşte sizi şaşırtabilecek bazı turnuva gerçekleri ve istatistikleri.

Şuta doymayan İspanyollar

İspanya, 2026 Dünya Kupası'nın yarı finale kalan dört takımı arasında ilginç bir şekilde en az gol atan takım oldu.

Ancak bunun nedeni gol denemesi eksikliği değildi.

İkinci kez dünya şampiyonu olan ekip, sekiz maçta tam 140 gol girişiminde bulundu ve bu rakam turnuvanın en yükseği oldu.

İspanyollar için, bu girişimlerin yalnızca 54'ünün kaleyi bulmuş olması artık muhtemelen önem taşımıyordur.

İngiltere'nin canı yandı

Turnuvayı üçüncülükle tamamlayan İngiltere, bu Dünya Kupası'nda en çok faul yapılan takım da oldu; tam 116 faulle karşılaştı.

Rakibine en çok faul yapan ülke ise 113 faulle Arjantin'di.

İspanyol dinamosu Rodri

İspanyol orta saha oyuncusu Rodri makine gibi çalıştı. Yedi maçta 96 kilometreden fazla koştu.

Turnuvada en fazla mesafe kat eden ilk beş oyuncunun üçü İspanya'dan çıktı.

Mermi Mbappe

Fransız yıldız, çeyrek finalde Maviler'in Fas'ı mağlup ettiği maçta saatte 37,6 km/s hızındaki sprintiyle turnuvanın en hızlı oyuncusu oldu.

37 km/s hız barajını aşan yalnızca bir oyuncu daha vardı: İsveçli Anthony Elanga.

Paraguay duvarı ve bir Curaçao rekoru

Paraguay, son 32 turunda dört kez şampiyon olan Almanya'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Ardından son 16 turunda, kupanın favorilerden Fransa'ya karşı 70 dakika direndi.

Kaleci Orlando Gill, altı maçlık serüvende büyük rol oynadı ve turnuva rekoru olan 28 kurtarış yaptı.

Övgüye değer bir başka isim de Ekvador ile golsüz berabere kaldıkları maçta, bir Dünya Kupası karşılaşmasında normal sürede en fazla kurtarış rekoruna (15) ortak olan Curaçaolu Eloy Room oldu.

Penaltı atamayanlar

Bu Dünya Kupası'nda çok sayıda penaltı kullanıldı. Seri penaltı atışları dahil olmak üzere toplam sayı tam 61 oldu.

Bunların sadece 40'ı ağlarla buluştu.

Spor veri analiz şirketi Opta, golle sonuçlanma oranının (%65,5) 1966 turnuvasından bu yana en düşük seviye olduğunu söylüyor.

Lionel Messi bile iki penaltı kaçırdı.

Daha fazla takım, daha fazla karbon salımı

Uluslararası iklim uzmanlarından oluşan Scientists for Global Responsibility (Küresel Sorumluluk için Bilim İnsanları) ağı, 2026 Dünya Kupası'nın şimdiye kadar çevreye en fazla zarar veren turnuva olduğunu hesaplıyor.

Uzmanlar geçen yıl yayımlanan raporlarında, turnuvanın karbon ayak izinin dokuz milyon ton CO2'ye ulaşabileceğini ve bunun son dört turnuvanın ortalamasının neredeyse iki katı olduğunu belirtti.

Seyirci rekoru

FIFA'ya göre 2026 Dünya Kupası, grup aşamasının sonunda seyirci rekoru kırdı: 72 maçı 4,6 milyon kişi izledi ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1994 turnuvasında kırılan rekor geride bırakıldı.

Nihai seyirci sayısı yaklaşık 6,80 milyona yükseldi. Bu rakam, Yeşil Burun Adaları'nın nüfusunun neredeyse 13 katına denk geliyor.

Afrika ada ülkesi ve Dünya Kupası'nın ilk kez katılan ekiplerinden söz etmişken; tecrübeli kaleci Vozinha'nın kahramanca performansları onu sosyal medyada bir fenomene dönüştürdü.

Turnuvaya 50 bin Instagram takipçisiyle gelen Vozinha'nın, 20 Temmuz itibarıyla 29 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Philadelphia'da terlemek

Kuzey Amerika'daki bunaltıcı sıcaklıklar, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası'nda zorunlu su molaları getirmesine yol açtı.

Yine de Fransa ve Paraguay oyuncuları, Philadelphia stadında oynanan son 16 turu maçında 38 derece sıcaklığa dayanmak zorunda kaldı.

Bu, turnuvanın klima kullanılmadan oynanan en sıcak maçı oldu.

Başkan Trump'tan (neredeyse) sıfır katılım

ABD lideri, Amerikalı forvet Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi için FIFA nezdinde başarılı bir girişimde bulunduğunu öne sürerek tartışma yaratmıştı.

Ancak Trump, finale kadar turnuvadaki tek bir maça bile gitmedi.

Bu, ev sahibi ülkenin devlet başkanı için oldukça sıra dışı bir durum.

Bununla birlikte İspanya-Arjantin finalinde bulundu ve kupayı kazanan kaptan Rodri'ye takdim etti.

Trump'ın varlığı taraftarların dikkatinden kaçmadı ve New York/New Jersey Stadı'nda yuhalama sesleri duyuldu.

Belki de bunun nedeni, artırılmış güvenlik protokolleri nedeniyle seyircilerin stada girişte uzun kuyruklarla karşılaşmasıydı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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