Nesine 3. Lig'de normal sezon tamamlandı.
Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 4. Grup'ta Mardin 1969, zirvede yer alarak 2. Lig'e yükseldi.
1. Grup'ta Bursaspor ve 2. Grup'ta Muğlaspor, önceki haftalarda 2. Lig bileti almayı garantilemişti.
Son hafta müsabakalarının ardından gruplarını ikinci basamakta bitiren Karşıyaka, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Sebat Gençlikspor, play-off 3. turunda mücadele etme hakkı kazandı.
Gruplarda 3-6'ncı sırada yer alan takımlar ise play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci kozlarını paylaşacak.
Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan ekipler, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan takımlarla üçüncü turda rakip olacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.
Dört grupta da üçüncü tur müsabakalarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un kazananı, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un kazananı finalde kozlarını paylaşacak.
Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazananlar, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.
3. Lig'de play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta yapılacak.
Küme düşen takımlar belli oldu
Nesine 3. Lig'de gruplarını son 3 sırada tamamlayan ekipler, küme düştü.
Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen takımlar şöyle:
1. Grup: 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor
2. Grup: Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK
3. Grup: Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor
4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar
Puan durumu
Nesine 3. Lig'de normal sezonun ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|30
|21
|7
|2
|64
|17
|47
|70
|2.KARŞIYAKA
|30
|18
|6
|6
|56
|28
|28
|60
|3.MUŞSPOR
|30
|16
|10
|4
|48
|24
|24
|58
|4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|30
|17
|7
|6
|57
|37
|20
|58
|5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|30
|16
|8
|6
|40
|27
|13
|56
|6.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|30
|14
|7
|9
|51
|36
|15
|49
|7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|30
|13
|8
|9
|39
|32
|7
|47
|8.ARTVİN HOPASPOR
|30
|10
|9
|11
|26
|30
|-4
|39
|9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|30
|7
|10
|13
|27
|32
|-5
|31
|10.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR
|30
|8
|6
|16
|28
|39
|-11
|30
|11.KEMERKENT BULVARSPOR
|30
|7
|9
|14
|35
|58
|-23
|30
|12.KIRŞEHİR FUTBOL
|30
|7
|8
|15
|26
|48
|-22
|29
|13.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|30
|6
|10
|14
|36
|53
|-17
|28
|14.23 ELAZIĞ FK
|30
|5
|11
|14
|18
|31
|-13
|26
|15.KUŞADASISPOR
|30
|7
|3
|20
|25
|51
|-26
|24
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|30
|6
|5
|19
|17
|50
|-33
|23
2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUĞLASPOR
|30
|18
|7
|5
|42
|19
|23
|61
|2.BALIKESİRSPOR
|30
|17
|5
|8
|54
|27
|27
|56
|3.YURT ET AMASYASPOR
|30
|13
|10
|7
|48
|36
|12
|49
|4.SİLİVRİSPOR
|30
|14
|7
|9
|46
|36
|10
|49
|5.TİRE 2021 FK
|30
|13
|9
|8
|47
|28
|19
|48
|6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|30
|10
|16
|4
|34
|18
|16
|46
|7.UŞAKSPOR
|30
|12
|9
|9
|45
|29
|16
|45
|8.ETİMESGUTSPOR
|30
|12
|9
|9
|37
|32
|5
|45
|9.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR
|30
|11
|11
|8
|33
|29
|4
|44
|10.FATSA BELEDİYESPOR
|30
|11
|6
|13
|31
|39
|-8
|39
|11.T.METAL 1963
|30
|9
|9
|12
|37
|46
|-9
|36
|12.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|30
|10
|6
|14
|42
|41
|1
|36
|13.İNEGÖL KAFKASSPOR
|30
|9
|8
|13
|34
|38
|-4
|35
|14.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR
|30
|7
|11
|12
|31
|37
|-6
|32
|15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|4
|11
|15
|17
|55
|-38
|23
|16.ADIYAMAN FK
|30
|1
|4
|25
|14
|82
|-68
|4
3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALİAĞA FUTBOL
|30
|17
|13
|0
|54
|13
|41
|64
|2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|30
|18
|9
|3
|43
|26
|17
|63
|3.52 ORDUSPOR
|30
|17
|8
|5
|49
|20
|29
|59
|4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|30
|15
|10
|5
|53
|26
|27
|55
|5.ÇORLUSPOR 1947
|30
|16
|6
|8
|51
|31
|20
|54
|6.PAZARSPOR
|30
|10
|11
|9
|37
|30
|7
|41
|7.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|30
|11
|7
|12
|43
|46
|-3
|40
|8.OSMANİYESPOR
|30
|10
|6
|14
|40
|50
|-10
|36
|9.ÇANKAYASPOR
|30
|9
|8
|13
|30
|52
|-22
|35
|10.ALANYA 1221 FUTBOL
|30
|9
|7
|14
|40
|40
|0
|34
|11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR
|30
|9
|5
|16
|32
|49
|-17
|32
|12.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09
|30
|7
|10
|13
|22
|35
|-13
|31
|13.KARABÜK İDMANYURDU
|30
|7
|10
|13
|29
|39
|-10
|31
|14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|30
|6
|11
|13
|28
|45
|-17
|29
|15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR
|30
|5
|11
|14
|25
|42
|-17
|26
|16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR
|30
|5
|6
|19
|16
|48
|-32
|21
4. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MARDİN 1969
|30
|20
|7
|3
|64
|24
|40
|67
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|30
|21
|4
|5
|73
|28
|45
|67
|3.KOLİBRİ AĞRI 1970
|30
|17
|7
|6
|42
|27
|15
|58
|4.ZONGULDAKSPOR
|30
|17
|6
|7
|41
|28
|13
|57
|5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|30
|16
|8
|6
|55
|26
|29
|56
|6.KIRIKKALE FK
|30
|16
|6
|8
|44
|31
|13
|54
|7.ORDUSPOR 1967
|30
|16
|5
|9
|61
|33
|28
|53
|8.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|30
|10
|11
|9
|38
|29
|9
|41
|9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38
|30
|9
|7
|14
|35
|48
|-13
|34
|10.POLATLI 1926
|30
|7
|8
|15
|37
|58
|-21
|29
|11.İZMİR ÇORUHLU FK
|30
|7
|7
|16
|41
|58
|-17
|28
|12.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|30
|6
|9
|15
|30
|53
|-23
|27
|13.EDİRNESPOR
|30
|5
|7
|18
|28
|62
|-34
|22
|14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|30
|4
|9
|17
|24
|54
|-30
|21
|15.DENİZLİSPOR
|30
|5
|12
|13
|27
|55
|-28
|21
|16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR
|30
|4
|7
|19
|34
|60
|-26
|19
Son Dakika › Spor › 3. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı - Son Dakika
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