3. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

3. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı

3. Lig'de Aliağa, Mardin 1969, Bursaspor ve Muğlaspor 2. Lig'e yükseldi. Küme düşen takımlar belirlendi.

26.04.2025 18:47
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Nesine 3. Lig'de normal sezon tamamlandı.

Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından 3. Grup'ta Aliağa Futbol, 4. Grup'ta Mardin 1969, zirvede yer alarak 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta Bursaspor ve 2. Grup'ta Muğlaspor, önceki haftalarda 2. Lig bileti almayı garantilemişti.

Son hafta müsabakalarının ardından gruplarını ikinci basamakta bitiren Karşıyaka, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Sebat Gençlikspor, play-off 3. turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarda 3-6'ncı sırada yer alan takımlar ise play-off ilk turunda karşı karşıya gelecek. İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci kozlarını paylaşacak.

Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan ekipler, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan takımlarla üçüncü turda rakip olacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

Dört grupta da üçüncü tur müsabakalarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un kazananı, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un kazananı finalde kozlarını paylaşacak.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaları kazananlar, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

3. Lig'de play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta yapılacak.

Küme düşen takımlar belli oldu

Nesine 3. Lig'de gruplarını son 3 sırada tamamlayan ekipler, küme düştü.

Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen takımlar şöyle:

1. Grup: 23 Elazığ FK, Kuşadasıspor, Ergene Velimeşespor

2. Grup: Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK

3. Grup: Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor

4. Grup: Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar

Puan durumu

Nesine 3. Lig'de normal sezonun ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR30217264174770
2.KARŞIYAKA30186656282860
3.MUŞSPOR301610448242458
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR30177657372058
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR30168640271356
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR30147951361549
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ3013893932747
8.ARTVİN HOPASPOR30109112630-439
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR30710132732-531
10.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR3086162839-1130
11.KEMERKENT BULVARSPOR3079143558-2330
12.KIRŞEHİR FUTBOL3078152648-2229
13.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR30610143653-1728
14.23 ELAZIĞ FK30511141831-1326
15.KUŞADASISPOR3073202551-2624
16.ERGENE VELİMEŞESPOR3065191750-3323

2. Grup

OGBMAYAVP
1.MUĞLASPOR30187542192361
2.BALIKESİRSPOR30175854272756
3.YURT ET AMASYASPOR301310748361249
4.SİLİVRİSPOR30147946361049
5.TİRE 2021 FK30139847281948
6.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR301016434181646
7.UŞAKSPOR30129945291645
8.ETİMESGUTSPOR3012993732545
9.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİSPOR30111183329444
10.FATSA BELEDİYESPOR30116133139-839
11.T.METAL 19633099123746-936
12.BEYKOZ İSHAKLISPOR30106144241136
13.İNEGÖL KAFKASSPOR3098133438-435
14.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYETSPOR30711123137-632
15.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR30411151755-3823
16.ADIYAMAN FK3014251482-684
NOT: Adıyaman FK'nin 3 puanı silindi.

3. Grup

OGBMAYAVP
1.ALİAĞA FUTBOL301713054134164
2.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR30189343261763
3.52 ORDUSPOR30178549202959
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR301510553262755
5.ÇORLUSPOR 194730166851312054
6.PAZARSPOR30101193730741
7.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR30117124346-340
8.OSMANİYESPOR30106144050-1036
9.ÇANKAYASPOR3098133052-2235
10.ALANYA 1221 FUTBOL3097144040034
11.1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR3095163249-1732
12.10 NUMARA SPORTİF EFELER 0930710132235-1331
13.KARABÜK İDMANYURDU30710132939-1031
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR30611132845-1729
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR30511142542-1726
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR3056191648-3221

4. Grup

OGBMAYAVP
1.MARDİN 196930207364244067
2.SEBAT GENÇLİKSPOR30214573284567
3.KOLİBRİ AĞRI 197030177642271558
4.ZONGULDAKSPOR30176741281357
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR30168655262956
6.KIRIKKALE FK30166844311354
7.ORDUSPOR 196730165961332853
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL30101193829941
9.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 383097143548-1334
10.POLATLI 19263078153758-2129
11.İZMİR ÇORUHLU FK3077164158-1728
12.NİĞDE BELEDİYESİSPOR3069153053-2327
13.EDİRNESPOR3057182862-3422
14.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR3049172454-3021
15.DENİZLİSPOR30512132755-2821
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR3047193460-2619
NOT: Denizlispor'un 6 puanı silindi.

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Kaynak: AA

Bursaspor, Mardin, Aliağa, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig'de Normal Sezon Tamamlandı - Son Dakika

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