3. Lig Haftası Sonuçlandı

Nesine 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
1. Grup'ta haftaya lider giren İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol deplasmanında 3-1 mağlup olmasına karşın liderliğini sürdürdü. Konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenen Çorluspor 1947 ise puanını 49 yaparak liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
2. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider giren 12 Bingölspor, evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen ikinci sıradaki Silifke Belediyespor'un Cinegold Ağrı 1970 Spor'a mağlup olmasıyla puan farkını 9'a çıkardı.
3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlikspor, sahasında Amasyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
4. Grup'ta zirvede yer alan Kütahyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Aynı grupta son sırada bulunan Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı mücadelede 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.
Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|26
|14
|8
|4
|42
|24
|18
|50
|2.ÇORLUSPOR 1947
|26
|14
|7
|5
|44
|22
|22
|49
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|26
|14
|5
|7
|44
|27
|17
|47
|4.BURSA YILDIRIMSPOR
|26
|12
|9
|5
|35
|27
|8
|45
|5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|26
|11
|10
|5
|29
|19
|10
|43
|6.SİLİVRİSPOR
|26
|11
|6
|9
|37
|30
|7
|39
|7.YALOVA FK 77 SPOR
|26
|9
|10
|7
|37
|29
|8
|37
|8.BULVARSPOR
|26
|9
|7
|10
|31
|38
|-7
|34
|9.GALATA SPOR
|26
|9
|6
|11
|31
|29
|2
|33
|10.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|26
|7
|12
|7
|31
|33
|-2
|33
|11.İNKILAP FUTBOL SK
|26
|6
|14
|6
|22
|27
|-5
|32
|12.BURSA NİLÜFERSPOR
|26
|7
|8
|11
|26
|36
|-10
|29
|13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|26
|6
|9
|11
|29
|32
|-3
|27
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|26
|7
|6
|13
|22
|32
|-10
|27
|15.POLATLI 1926 SPOR
|26
|5
|7
|14
|17
|36
|-19
|22
|16.EDİRNESPOR
|26
|2
|6
|18
|18
|54
|-36
|12
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|26
|14
|8
|4
|52
|26
|26
|50
|2.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|26
|10
|11
|5
|31
|22
|9
|41
|3.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR
|26
|10
|9
|7
|49
|26
|23
|39
|4.NİĞDE BELEDİYESPOR
|26
|10
|8
|8
|38
|29
|9
|38
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|26
|9
|11
|6
|27
|22
|5
|38
|6.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|26
|10
|8
|8
|34
|30
|4
|38
|7.MDGRUP OSMANİYESPOR
|26
|11
|5
|10
|35
|32
|3
|38
|8.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|26
|10
|8
|8
|30
|31
|-1
|38
|9.ERCİYES 38 FUTBOL SK
|26
|9
|10
|7
|33
|28
|5
|37
|10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK
|26
|6
|13
|7
|30
|31
|-1
|31
|11.KIRIKKALESPOR
|26
|8
|7
|11
|31
|41
|-10
|31
|12.DİYARBEKİRSPOR
|26
|7
|9
|10
|27
|38
|-11
|30
|13.KİLİS 1984
|26
|8
|6
|12
|23
|42
|-19
|30
|14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|26
|5
|10
|11
|29
|42
|-13
|25
|15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|26
|4
|12
|10
|22
|39
|-17
|24
|16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR
|26
|4
|11
|11
|29
|41
|-12
|23
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|26
|18
|6
|2
|48
|18
|30
|60
|2.52 ORDUSPOR
|26
|17
|3
|6
|57
|22
|35
|54
|3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|26
|13
|9
|4
|36
|24
|12
|48
|4.FATSA BELEDİYESPOR
|26
|14
|4
|8
|32
|25
|7
|46
|5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|26
|13
|6
|7
|49
|25
|24
|45
|6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|26
|11
|5
|10
|39
|23
|16
|38
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|26
|10
|6
|10
|27
|30
|-3
|36
|8.PAZARSPOR
|26
|9
|9
|8
|24
|27
|-3
|36
|9.KARABÜK İDMANYURDU
|26
|9
|5
|12
|25
|43
|-18
|32
|10.ORDUSPOR 1967
|26
|8
|7
|11
|30
|41
|-11
|31
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|26
|8
|6
|12
|27
|30
|-3
|30
|12.AMASYASPOR
|26
|8
|6
|12
|25
|33
|-8
|30
|13.ARTVİN HOPASPOR
|26
|7
|5
|14
|25
|40
|-15
|26
|14.1926 BULANCAKSPOR
|26
|7
|5
|14
|25
|49
|-24
|26
|15.ÇAYELİSPOR
|26
|4
|8
|14
|21
|38
|-17
|20
|16.GİRESUNSPOR
|26
|3
|8
|15
|19
|41
|-22
|17
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|26
|22
|3
|1
|66
|13
|53
|69
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|26
|20
|3
|3
|68
|17
|51
|63
|3.KARŞIYAKA
|26
|18
|5
|3
|53
|18
|35
|59
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|26
|16
|4
|6
|48
|24
|24
|52
|5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|26
|15
|6
|5
|52
|20
|32
|51
|6.DENİZLİ İDMANYURDU
|26
|14
|3
|9
|34
|28
|6
|45
|7.OKTAŞ UŞAKSPOR
|26
|14
|3
|9
|31
|30
|1
|45
|8.TİRE 2021 FK
|26
|10
|5
|11
|43
|30
|13
|35
|9.ALANYA 1221 FUTBOL SK
|26
|8
|7
|11
|26
|32
|-6
|31
|10.SÖKE 1970 SPOR
|26
|8
|4
|14
|33
|36
|-3
|28
|11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|25
|6
|6
|13
|25
|39
|-14
|24
|12.ALTAY
|26
|7
|6
|13
|23
|37
|-14
|21
|13.BORNOVA 1877
|26
|4
|6
|16
|30
|55
|-25
|18
|14.AFYONSPOR
|26
|3
|7
|16
|22
|53
|-31
|16
|15.İZMİR ÇORUHLU FK
|26
|4
|4
|18
|20
|55
|-35
|16
|16.NAZİLLİSPOR
|25
|0
|4
|21
|7
|94
|-87
|4
Son Dakika › Spor › 3. Lig Haftası Sonuçlandı - Son Dakika
