3. Lig Haftası Sonuçlandı

Nesine 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta haftaya lider giren İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol deplasmanında 3-1 mağlup olmasına karşın liderliğini sürdürdü. Konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenen Çorluspor 1947 ise puanını 49 yaparak liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

2. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider giren 12 Bingölspor, evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen ikinci sıradaki Silifke Belediyespor'un Cinegold Ağrı 1970 Spor'a mağlup olmasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlikspor, sahasında Amasyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

4. Grup'ta zirvede yer alan Kütahyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Aynı grupta son sırada bulunan Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı mücadelede 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

