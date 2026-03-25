3. Lig Haftası Sonuçlandı - Son Dakika
3. Lig Haftası Sonuçlandı

25.03.2026 18:52
Nesine 3. Lig'de 26. hafta tamamlandı, takımların liderlik mücadeleleri devam ediyor.

Nesine 3. Lig'in 26. haftası, 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

1. Grup'ta haftaya lider giren İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol deplasmanında 3-1 mağlup olmasına karşın liderliğini sürdürdü. Konuk ettiği Bursa Yıldırımspor'u 1-0 yenen Çorluspor 1947 ise puanını 49 yaparak liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

2. Grup'ta haftaya en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider giren 12 Bingölspor, evinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen ikinci sıradaki Silifke Belediyespor'un Cinegold Ağrı 1970 Spor'a mağlup olmasıyla puan farkını 9'a çıkardı.

3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Sebat Gençlikspor, sahasında Amasyaspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

4. Grup'ta zirvede yer alan Kütahyaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrılarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Aynı grupta son sırada bulunan Nazillispor, sahasında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile yaptığı mücadelede 12-0 geriye düşünce 58. dakikada sahadan çekildi.

Gruplarda 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Grup:

TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.İNEGÖL KAFKASSPOR
26
14
8
4
42
24
18
50
2.ÇORLUSPOR 1947
26
14
7
5
44
22
22
49
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
26
14
5
7
44
27
17
47
4.BURSA YILDIRIMSPOR
26
12
9
5
35
27
8
45
5.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
26
11
10
5
29
19
10
43
6.SİLİVRİSPOR
26
11
6
9
37
30
7
39
7.YALOVA FK 77 SPOR
26
9
10
7
37
29
8
37
8.BULVARSPOR
26
9
7
10
31
38
-7
34
9.GALATA SPOR
26
9
6
11
31
29
2
33
10.BEYKOZ İSHAKLISPOR
26
7
12
7
31
33
-2
33
11.İNKILAP FUTBOL SK
26
6
14
6
22
27
-5
32
12.BURSA NİLÜFERSPOR
26
7
8
11
26
36
-10
29
13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
26
6
9
11
29
32
-3
27
14.KESTEL ÇİLEKSPOR
26
7
6
13
22
32
-10
27
15.POLATLI 1926 SPOR
26
5
7
14
17
36
-19
22
16.EDİRNESPOR
26
2
6
18
18
54
-36
12

2. Grup:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.12 BİNGÖLSPOR
26
14
8
4
52
26
26
50
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR
26
10
11
5
31
22
9
41
3.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR
26
10
9
7
49
26
23
39
4.NİĞDE BELEDİYESPOR
26
10
8
8
38
29
9
38
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
26
9
11
6
27
22
5
38
6.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
26
10
8
8
34
30
4
38
7.MDGRUP OSMANİYESPOR
26
11
5
10
35
32
3
38
8.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
26
10
8
8
30
31
-1
38
9.ERCİYES 38 FUTBOL SK
26
9
10
7
33
28
5
37
10.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SK
26
6
13
7
30
31
-1
31
11.KIRIKKALESPOR
26
8
7
11
31
41
-10
31
12.DİYARBEKİRSPOR
26
7
9
10
27
38
-11
30
13.KİLİS 1984
26
8
6
12
23
42
-19
30
14.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
26
5
10
11
29
42
-13
25
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
26
4
12
10
22
39
-17
24
16.HACETTEPE TÜRK METAL 1963 SPOR
26
4
11
11
29
41
-12
23

3. Grup:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.SEBAT GENÇLİKSPOR
26
18
6
2
48
18
30
60
2.52 ORDUSPOR
26
17
3
6
57
22
35
54
3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
26
13
9
4
36
24
12
48
4.FATSA BELEDİYESPOR
26
14
4
8
32
25
7
46
5.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
26
13
6
7
49
25
24
45
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
26
11
5
10
39
23
16
38
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
26
10
6
10
27
30
-3
36
8.PAZARSPOR
26
9
9
8
24
27
-3
36
9.KARABÜK İDMANYURDU
26
9
5
12
25
43
-18
32
10.ORDUSPOR 1967
26
8
7
11
30
41
-11
31
11.TOKAT BELEDİYESPOR
26
8
6
12
27
30
-3
30
12.AMASYASPOR
26
8
6
12
25
33
-8
30
13.ARTVİN HOPASPOR
26
7
5
14
25
40
-15
26
14.1926 BULANCAKSPOR
26
7
5
14
25
49
-24
26
15.ÇAYELİSPOR
26
4
8
14
21
38
-17
20
16.GİRESUNSPOR
26
3
8
15
19
41
-22
17

4. Grup:
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.KÜTAHYASPOR
26
22
3
1
66
13
53
69
2.ESKİŞEHİRSPOR
26
20
3
3
68
17
51
63
3.KARŞIYAKA
26
18
5
3
53
18
35
59
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
26
16
4
6
48
24
24
52
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
26
15
6
5
52
20
32
51
6.DENİZLİ İDMANYURDU
26
14
3
9
34
28
6
45
7.OKTAŞ UŞAKSPOR
26
14
3
9
31
30
1
45
8.TİRE 2021 FK
26
10
5
11
43
30
13
35
9.ALANYA 1221 FUTBOL SK
26
8
7
11
26
32
-6
31
10.SÖKE 1970 SPOR
26
8
4
14
33
36
-3
28
11.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
25
6
6
13
25
39
-14
24
12.ALTAY
26
7
6
13
23
37
-14
21
13.BORNOVA 1877
26
4
6
16
30
55
-25
18
14.AFYONSPOR
26
3
7
16
22
53
-31
16
15.İZMİR ÇORUHLU FK
26
4
4
18
20
55
-35
16
16.NAZİLLİSPOR
25
0
4
21
7
94
-87
4
NOT: Altay'ın 6 puanı silindi.
Kaynak: AA

Son Dakika Spor 3. Lig Haftası Sonuçlandı - Son Dakika

