A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri mesaisi başlıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri hazırlıkları Ankara'da 2-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kampı başlayacak. Başantrenör Okan Halay yönetimindeki kamp kadrosunda 24 sporcu yer alacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg ile birlikte yer aldığı 1'inci Grup'taki mücadelesi 13 Ekim tarihinde deplasmanda Portekiz oynayacağı maç ile start alacak. Portekiz'in Senhora da Hora kentinde Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 21.30'da başlayacak. A Milli Takım, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim tarihinde Van'da oynayacak. Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 17.00'de başlayacak.

K. Makedonya – Türkiye