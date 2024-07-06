Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Geniş Video İzle

Berlin'de bulunan binlerce Türk taraftar, akşam oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması öncesinde maçın oynanacağı stada marşlar ve tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşte UEFA tarafından cezalandırılan Merih Demiral'a verilen destek dikkat çekerken, birçok taraftarın da bozkurt işareti yaptığı görüldü. Berlin polisi, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ekipler, daha sonra birçok kişiyi gözaltına aldı.

06.07.2024 19:38  Güncelleme: 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Hollanda ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Breitscheidplatz'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

MERİH'E BOZKURT'A İŞARETLİ DESTEK

Mehter takımının da yer aldığı yürüyüşte, taraftarlar UEFA tarafından Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral lehine de tezahüratlarda bulundu. Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu. Bu arada birçok taraftarın, yürüyüş sırasında bozkurt işareti yaptığı görüldü.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

MARŞLAR VE TEZAHÜRATLARLA STADA YÜRÜDÜLER

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar; Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Organizasyonda Filistin bayraklarının da açıldığı görüldü. Tezahüratların ardından yürüyüşe geçen taraftarlar, yaklaşık 2 saat sonra maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

BOZKURT İŞARETİ YAPAN TÜRK TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Türk taraftarlara toplu yürümek yerine küçük gruplar halinde hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bozkurt selamı veren Türk taraftarlar polis tarafından durduruldu. Ekipler, daha sonra bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

BERLİN POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıkalamada; "Türk taraftar yürüyüşü, devam eden siyasi mesajlar nedeniyle durduruldu. Taraftar otobüsü dışarı çıkarıldı ve taraftar yürüyüşü sonlandırıldı. Türk taraftarların maç için biletleri varsa anonslar ile birlikte bireysel olarak stadyuma gitmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklama üzerine stadyuma yürüyen Türk taraftarların bireysel olarak ilerlemesi ve sadece maç bileti olanların yürüyüş yapmasına izin verildiği aktarıldı.

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maço öncesi taraftarlarımız gözaltında

"EMSALİ OLMAYAN EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"

Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle yaptığı gol sevinci sonrasında milli futbolcuyu UEFA'ya şikayet ederek 2 maç ceza almasına neden olan Almanlar, Berlin'de oynanacak Türkiye- Hollanda maçı öncesinde bir skandal karara daha imza atmıştı. Berlin Polis Sendikası, söz konusu karşılaşmayı "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirmişti. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklanmıştı.

A Milli Futbol Takımı Taraftarlarından Hollanda Maçı Öncesi Büyük Yürüyüş

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep eden UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Hollanda, Bozkurt, Türkiye, Berlin, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sahin Erdoğan: almanda kanun var turkiyede ne var yol gecen hani 37 132 Yanıtla
    Semih Görür: o zaman güle güle sana 92 17 Muhammed Erdogan: Almanyada da sözde kanun sadece Türk'lere mi uygulanıyor. ? 100 5 Ferruh Şekerci: işlerine geldiği gibi uyguladıkları kanun 83 4 Mehmet Yılmaz: bizde mehter marşı var verin mehteri dilesinler 4 0
  • Özkan Tunç: Ne Mutlu Türküm Diyene ???? 103 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic: allah yardimcimiz olsun. haydi aslanlar 79 3 Yanıtla
  • Emrullah Tetik: Bu maçı kazanırsak bundan sonraki her maça pisikolejik üstünlük sağlarız Allah yardımcımız olsun. 69 3 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Bu maç ile ülke gündem değiştirmeleri tuttu yazık 16 46 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Yapma ya demli 18 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:47 Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 20:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement