Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirildi. D Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.
A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda rakipleri Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya oldu.
Grupların tamamı şöyle:
A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs
B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık
C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta
D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya
E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova
F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya
G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya
H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino
I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra
J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek , İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık - Son Dakika