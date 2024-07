Transfer imzaya kaldı! Mourinho\'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe\'ye geliyor

Spor

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yeni sezona ve transfere dair Haber Global'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Taraftarlarımızın şunu çok iyi anlaması lazım; hocamızın istediği bir profil var, o profile uygun oyuncular da tespit edildi. Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Başka bir mevkide yine bir plan var" dedi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"HAYALİMİZDEKİ KADROYU OLUŞTURACAĞIZ"

"Taraftarın transfer isteği normal, bunu ben de anlıyorum. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho'nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Hocamızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı, iki ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum.

"MORUNHO, İKİ YERLİ OYUNCUYU ÇOK BEĞENDİ"

Jose Mourinho, Topuk Yaylası'nı beğendi ve oyunculardan çok mutlu. İki tane sürprizi olacağını söyledi. İki ismin net olarak çok iyi geldiğini söyledi. Performanslarını beğenmiş ama isimlerini veremem. Bu iki oyuncu da yerli.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK DİK DURDU"

Çağlar Söyüncü'nün fiyatı 30-40 milyon eurolarda gezmiş ve yakın zamanda bu fiyatların konuşulduğu futbolcu. Bizde kiralık olarak oynadı. Atletico Madrid, Çağlar'ı oynatmak isterken almak kolay değil. Pazarlık 15 milyon eurodan başladı. Her gün görüştük ve imzayı attık. Çok mutluyuz, Mario Branco'nun çok büyük çabası var. Çağlar'ın çok etkisi var. Önce Çağlar, bizimle anlaştı. Ben çok duygulandım, başkanımızla konuşması çok güzeldi. Hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini söyledi. Bunlar beni ve başkanımızı etkiledi. Çağlar çok dik durdu ve Atletico Madrid'i zorladı. Atletico Madrid de konuya anlayış gösterdi. 4-5 tane talibi çıktı Çağlar'ın... Mutlu son oldu.

"MOURINHO, O YILDIZI İSTEMEDİ"

Başkanımıza destek olmaya çalışıyorum. Sorumluluklarını biz de alarak paylaşmaya çalışıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Ahmet Ketenci inanılmaz şekilde kendisini Fenerbahçe'ye adamış. Mario Baranco çok iyi, Jose Mourinho var. Ben bu ekibe inanıyorum, iyi duruyoruz, iyi bir ekibiz. Seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldız ile anlaştık, Jose Mourinho'ya sorduk. Açıklasaydık, Türkiye bu ismi konuşurdu. Jose Mourinho "Gelirse eğer, benim elimdeki iyi oyuncuyu bozar, bu da benim işime yaramaz. Ancak alırsanız, kulübün kararı. Sorun olmaz" dedi. Bu sefer top bize geldi, Ali Koç "Seçim kazanacağım diye Fenerbahçe'ye zarar vermem" dedi.

"MOURINHO'NUN 1 NUMARALI GOLCÜSÜ GELİYOR"

Dünya yıldızı diyoruz ama Alex büyük takımdan mı geldi? Pierre van Hooijdonk çok büyük takımdan mı geldi? Dünya yıldızı oyuncular böyle olmalı. Jose Mourinho'nun forvet transferi listesinde ilk sırada yazan ismi getiriyoruz. Daha bitmedi ama son aşamasındayız. Forvet için Jose Mourinho inanılmaz isimlere 'Hayır' dedi. Birçok isme 'Gol atar ama oyunun içinde değil' dedi. Bir numara olarak istediği forvet geliyor. Hızlı ve adam eksilten bir sol açık istiyor. Ona göre de bir isim gelecek. Jose Mourinho'ya kendimizi emanet etmek durumundayız. Kararlarına saygı duyuyoruz. Forvet konusu Jose Mourinho için çok önemli. Listedeki ilk ismin alınmasının ardından bir sürprizimiz daha olabilir. Devamında bir isim daha düşünebiliriz.

BATSHUAYİ VE DZEKO SÖZLERİ

Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe istese, sözleşmesini uzatırdık. Sezon sonu bir talepte bulundu, biz de kulübün çıkarları için bu rakamların verilmemesi gerektiğini düşündük. Zaten kalsaydı, bizim üçüncü forvetimiz olacaktı. Bir tane yıldız forvet gelecek, Edin Dzeko var ve Batshuayi de üçüncü olacaktı. Biz de büyük bir para vermek istemedik. O da başka kulübe gideceğini söyledi. Menajeri, Mario Branco'ya gideceklerini anlattı. Biz de 'Yolunuz açık olsun' dedik. Biz daha büyük futbolcu getiriyoruz. Edin Dzeko kalmak istiyor ve çok mutluyuz. Biz de kalmasını istiyoruz. Jose Mourinho da mutlu. Şu aşamada kalıyor. Ancak Suudi Arabistan'dan 30 milyon euro gelir, o zaman takdir başkanımızın olur.

"FERDİ İÇİN GÖZLERİ DÖNDÜ"

Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız. Ali Koç'un sattığı oyunculara bakın... Rakamlar hep astronomik. Başkanın önceliği Fenerbahçe. 30 milyon üzeri Ferdi için gelebilir. Türkiye rekoru da olur. Ona rağmen Ferdi gitmek istemezse, Ali Koç asla yollamaz. Ferdi Kadıoğlu için ısrarlı bir takım var, gözleri dönmüş durumda.

"ZAHA KONUSUNDA BAŞKANIMIZ HAKLI ÇIKTI"

Wilfired Zaha konusunda zaman başkanımızı haklı çıkardı. Bu konuda çok sitemi olmuştu, ısrar etmişti şimdi bu açıklamaya baktığın zaman iki rakamını tutmaması açıkçası Başkanımızın bu konudaki sitemini biraz haklı çıkarmış oldu. Biz, her şeyi resmi şekilde yapıyoruz. Fenerbahçe'de her transfer görüşmesinin içinde olduğum için net olarak şunu gördüm her şey kitabına uygun yapılıyor. Futboldan beklentimizin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin normal, kitabına uygun bir şekilde limit varsa o limitin içinde kalması lazım. O limiti doğru, ona göre kullanması lazım diye düşünüyorum.