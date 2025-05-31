Adana Demirspor - Gaziantep FK: 2-2

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş

Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu(Dk.82 Kadir Karayiğit), Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran(Dk. 74 Ali Fidan), Gökdeniz Tunç (Dk.61 Demir Yavuz), Ali Yavuz Kol (Dk.82 Beytullah Gezer), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Dk.82 Samet Duyur), Ozan Demirbağ, Alioui ( Dk.70 Sefa Gülay)

Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M'Bakata, Husic, Taha Güneş (Dk. 58 Muhammet Gümüşkaya), Ogün Özçiçek(Dk.82 Nevzat Gezer), Furkan Soyalp, Sorescu (Dk.90 Çağan Taş), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk.57. Ali Osman Kalın), Boateng

GOLLER : DK. 11, Dk. Dk.35 Alioui (Adana Demirspor), Dk.35 Maxim, Dk.64. Boateng

SARI KARTLAR: Dk. 30 Murat Eser, Dk.45 Gökdeniz Tunç, Dk.86 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

SÜPER Lig'in 38'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Adana Demirspor 1-0 öne geçti. 11'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Aliou, pasını kısa oynayarak Ali Yavuz Kol'a verdi. Kol topu tekrar Aliou'ya bıraktı. Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Aliou, gelişine sert bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı ve skoru 1-0 yaptı.

22'nci dakikada Sorescu'nun ortasının ardından seken top Maxim'de kaldı. Topa sert vuran Maxim'in şutu Buğra'da kaldı.

Gaziantep FK durumu 1-1'e getirdi. 31'nci dakikada Sağ çarprazdan kaleye doğru yönelen Sorescu, kaleci Murat'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda Maxim hata yapmadı skoru 1-1'e getirdi.

Adana Demirspor skoru 2 - 1'e getirdi. 35'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Fougeu, ceza sahasına yerden çıkardı. Topa gelişine vuran Alioui, takımını öne geçirdi.

Gaziantep FK durumu 2-2'ye getirdi. 64.'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu ceza sahasına yaptığı ortada, Boateng iyi yükseldi, kafayla durumu 2-2'ye getirdi.

81'nci dakikada Adana Demirspor'da Sefa sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Aymbetov'un kafası az farkla dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi