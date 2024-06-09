Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına Tekrar Seçildi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına Tekrar Seçildi

Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde Ali Koç, tekrar başkanlığa seçildi. Koç, taraftarların desteğiyle kürsüye çıkarak Fenerbahçe çağının başladığını belirtti ve gelecekte ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceklerini söyledi. Ali Koç, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tüm dünyaya gösterme zamanının geldiğini vurguladı ve sosyal medyada Fenerbahçe'yi küçümsememeleri konusunda taraftarlara çağrıda bulundu.

09.06.2024 20:31
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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, "Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, tek bir kazananı olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren başlamaktadır. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir" dedi.

Mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlara göre tekrardan başkanlığa seçildi. Koç, taraftarların desteği eşliğinde kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Fenerbahçe çağının bugünden itibaren başladığını belirten Ali Koç, "Güzel, demokratik, heyecanlı bir kongreyi daha hep birlikte tamamladık. Bugün yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu demokrasi adına büyük bir mutluluk ve bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara ulaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğü, kongrede de gösterdik. Fenerbahçemizin geleceğine sizler karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiam adına teşekkür ediyoruz. Kampanyası süreci boyunca birkaç kez tekrar ettim. Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, tek bir kazananı olsun o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren başlamaktadır. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Tüm dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanı. Yarından itibaren hepimiz bu dönemin bir parçası olalım. Size şampiyonluk yolunda, kuracağımız takım konusunda belli taahhütler verdik. Bir diğer taahhüdümüz ise artık kırgınlıklar bitsin, geçmişi kapatalım ve geleceğe yeni bir sayfa açalım sözleriydi. Bu yolda hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese on adım atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sizden ilk ricam, hepinizin ilk vazifesi, artık Fenerbahçe'yi, hocasını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü, rekabete ve yıkmak istediğimiz sisteme harcayalım. Eminim Riva tarafında bugünkü sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Dün olduğu gibi, bugün de Fenerbahçe'nin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için her şeyi göğüsleyip, her türlü riski alacağız. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe'nin sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Şimdi sen, ben değil; yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe" şeklinde konuştu.

Ali Koç sözlerini Fenerbahçe taraftarına, ailesine ve seçimde görev alan tüm sandık görevlilerine teşekkür ederek tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlığına Tekrar Seçildi - Son Dakika

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