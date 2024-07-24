Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı, vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi. 19 kulüpten 18'inin desteğini alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden vakfın başkanı seçildi. Koç için ret oyu veren tek takım ise Galatasaray oldu. Daha önceki açıklamasında "Adaylığım söz konusu değil" diyen Başkan Koç, 2022 yılından bu yana bu görevi sürdürüyor.

24.07.2024 16:26  Güncelleme: 16:45
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trendyol Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

ALİ KOÇ YENİDEN BAŞKAN

Yapılan toplantı sonrasında Kulüpler Birliği Başkanı bir kez daha Ali Koç seçildi. Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık görevini 2022'den bu yana üstleniyor.

SADECE GALATASARAY DESTEKLEMEDİ

19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.

Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

ALİ KOÇ: TEKLİFİ GERİ ÇEVİREMEDİM

Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç "Geçen seferde çoğumuz Hasan Başkan'ı istiyordu. TFF seçimi sonrasına bıraktık. İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkan'ı istiyordu. Neredeyse evet diyecekti. Yönetimiyle istişare yaptı. Seçimi ve kulübe daha fazla vakit ayırmak istemesinden dolayı istemedi. Benim devam etme gibi düşüncem yoktu. Kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni, yoğun baskısı nedeniyle geri çeviremedim" dedi.

ALİ KOÇ: İBRAHİM BEY VE EKİBİNE HAYIRLI OLSUN

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olması hakkında konuşan Ali Koç "Ayrılan federasyonla sevabıyla günahıyla ters düştüğümüz noktalar oldu. En çok Fenerbahçe ile ters düştü. Samimiyetle verilmiş bir emek vardır. Gönüllü bir iştir. Kamuoyunda her saat hedefte olan bir pozisyondur. Futbol için harcadıkları mesai nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni gelen İbrahim Bey ve ekibine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlamak için büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak söylenen hedefleri bizim işimize gelir" açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ: BİZİM FAZLA SÖZ HAKKIMIZ OLMALI

Federasyona destek olunması gerektiğini söyleyen Ali Koç "Hepimiz el birliğiyle yeni federasyona destek olmalıyız. İnşallah iyi işler yaparlar. Şöyle bir döneme girmeliyiz, geç bile kaldık, kulüplerin yani futbolun en önemli paydaşlarının futbolun geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda çok daha fazla söz sahibi olacağı döneme geldik. Avrupa'da da böyle. Avrupa turnuvalarında, Avrupa Kulüpler Birliği UEFA üstünde söz sahibi. İnşallah benzer iklimi Türkiye'de de sağlarız" şeklinde konuştu.

Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

ALİ KOÇ'TAN YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Ali Koç, yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yabancı kuralıyla ilgili, "Bir evvelki federasyonun kulüplere bir diretmesi, bizim kabul etmediğimiz şeyleri masaya sürmesi gibi bir şey yok. Hep beraber müşterek karar verdik. Geldiğimiz nokta itibarıyla kulüplere vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemiş. Aslında 10'dan fazla yabancısı olan herkese yarayan bir karar. Aynı zamanda da yeni kuralın uygulanacağını düşünerek transfer stratejisini planlayan kulüpler için bir dezavantaj. Bunlardan biri biziz. Burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır" değerlendirmesini yaptı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise yaptığı açıklamada "Ali Koç ile birlikte 8 yönetim kurulu üyemiz var. Murat Sancak, Murat Özkaya, İbrahim Turgut, Mehmet Fatih Saraç, Sinan Boztepe, Mehmet Sepil, Yüksel Yıldırım, Göksel Gümüşdağ. Hayırlı uğur olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

"ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL" DEMİŞTİ

Yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Adaylığım söz konusu değil" demişti. İki dönem sürdürdüğü görevine devam etmeyeceğini aktaran Başkan Ali Koç, "Sağ olsunlar teveccüh gösteren başkanlarımız oldu. İstişare etme sebebimiz de bu yüzdendi. Adaylığım söz konusu değil. Anadolu'dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi olsun? Yönetim kurulunda kimler olsun? Gibi birçok konuyu konuştuk. Bu veriler ve görüşmeler neticesinde önümüzdeki hafta tekrardan toplanacağız ve kararımızı alacağız. Şahsıma gelirsek, benim ikinci dönemim. Genelde 1'er yıllık dönemler oluyor. Aslında bizler tüzüğümüzü değiştirip bu süreyi 2 veya 3 sene olarak değiştirmemiz gerekiyor. Taze bir kana ihtiyaç var. Çok çabuk geçiyor çünkü zaman" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Turgay Kayaoğlu: yalı bebesinden kurtulamadık gitti 38 68 Yanıtla
    Semih Akkaya: bı teklif te bulun belki yalıda oyuncakları ile oynatır seni???? 41 17
  • Hayri Selçuk: Hak etmeyene verilen değere üzüldüm ama bir bakımada sevindim böyle başa böyle traş misali 17 43 Yanıtla
  • mukremin Akcer: 18 takım bir tarafa 1 takım bir tarafa sorun kimde belli 18 9 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Komik bir adam vesselam 11 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Demek ki neymiş salıncak doğruymuş 15 11 Yanıtla
  • Alper006 : Er kişi olmak ağzından çıkan söze sadık olmaktır. Eğer kalkıp ben yokum diyorsa birisi sonrada kalkıp baskılara dayanamadım ve türlü bahanelerle sığınarak sözünden dönüyorsa burada bir art niyet var geliyor insanın aklına. Bence Ali Koç kulüpler Birliği başkanı Hasan arat ta TFF başkanı olsun bitsin bu iş ya bir sene fener bir sene bjk şampiyon olur Elele kardeş kardeş geçinir giderler. 4 5 Yanıtla
  • Ali Kublay: Kulüpler Birliği vakfı başkanı olarak bir Galatasaray şampiyonlugu daha görür ondan sonra vakıf bask.da kulub bask.da bırakır nokta 2 5 Yanıtla

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