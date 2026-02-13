Alperen Şengün'den All-Star 2026'ya Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alperen Şengün'den All-Star 2026'ya Katılım

13.02.2026 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star 2026'da Dünya Karması takımında mücadele edecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All- Star 2026 organizasyonu yarın başlayacak.

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahaya toplayan NBA All-Star, bu yıl 75. kez organize edilecek.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında görev yapacak.

2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip Alperen, üst üste 2. kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak.

NBA'de bu sezon oynadığı 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

2026'da yeni format

NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Milli oyuncu Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.

Hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak.

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçları ise aynı gün TSİ 05.00'te başlayacak.

Etkinliğin ikinci günündeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları, 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak.

İlk 5'ler

2026 NBA All-Star'da Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) seçildi.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'te yer aldı.

Doğu Konferansı'nda Giannis Antetokounmpo, Batı Konferansı'nda da Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi. Diğer taraftan All-Star'da yedekler arasında yer alarak 22. kez sahaya çıkacak 41 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, kendisine ait rekoru geliştirecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı ile Dünya Karması Takımı mücadele edecek.

Takımların kadroları şöyle:

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Kevin Durant

Brandon Ingram

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

Dünya Karması Takımı:

Deni Avdija

Luka Doncic

Nikola Jokic

Jamal Murray

Alperen Şengün

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama

Kaynak: AA

Alperen Şengün, Basketbolcu, Etkinlikler, Dünya, Star, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün'den All-Star 2026'ya Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Rusya’dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp’a erişim engeli getirildi Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kendi maaşını açıkladı, halka destek verdi
Muazzez Ersoy’dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler
Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan’a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı Ünlü oyuncudan Kanbolat Görkem Arslan'a veda: Hediyemi vermeye zaman kalmadı
Rıza Kayaalp tarih verdi: Tam da doğum günümde Rıza Kayaalp tarih verdi: Tam da doğum günümde
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün 4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var

13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
23:29
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:50:36. #7.11#
SON DAKİKA: Alperen Şengün'den All-Star 2026'ya Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.