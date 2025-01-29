Avrupa Ligi 8. Hafta Maçları Yarın

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son haftanın tüm maçları yarın yapılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar yarın saat 23.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.
Avrupa Ligi'nde yarın saat 23.00'de oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Roma (İtalya)- Eintracht Frankfurt (Almanya)
Ajax (Hollanda)-Galatasaray
Rangers (İskoçya)-Union Saint- Gilloise (Belçika)
Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç)
Slavia Prag (Çekya)- Malmö (İsveç)
Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan)
Braga (Portekiz)- Lazio (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan)- Karabağ (Azerbaycan)
Olimpik Lyon (Fransa)- Ludogorets (Bulgaristan)
Maccabi Tel Aviv (İsrail)- Porto (Portekiz)
Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya)
Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe
Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya)
Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç)
Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya)
Twente (Hollanda)-Beşiktaş
FCSB (Romanya)- Manchester United (İngiltere)
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