Avustralya'da tarih yazan Zeynep Sönmez'den takdir toplayan hareket

18.01.2026 15:53
Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak 2. tura adını yazdırdı. Sönmez tarih yazdığı maçta fenalaşan top toplayıcı çocuğa yardım ederek takdir topladı. Milli sporcumuzun bu harekete dünya basınında geniş yer buldu.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rus Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

ZEYNEP SÖNMEZ TARİH YAZDI

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 11 numaralı seribaşı Alexandrova ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

YARDIMSEVERLİĞİYLE TAKDİR TOPLADI

Zeynep Sönmez'in Ekaterina Alexandrova'yı mağlup ettiği maçta top toplayıcı çocuklardan biri, Avustralya'daki yüksek sıcaklık nedeniyle fenalaştı. Maç sırasında fenalaşan top toplayıcı çocuğu fark eden milli sporcumuz, çocuğun yanına giderek saha kenarına kadar eşlik etti.

Karşılaşmaya kısa süre ara verilirken Zeynep'in bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı. Zeynep Sönmez'in hareketi dünya basınında da geniş yer buldu.

Gündem, Güncel, Tenis, Tenis, Yaşam, Spor, Son Dakika

