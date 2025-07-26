Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Uyarısı

FENERBAHÇE Eski Başkanı Aziz Yıldırım , " Fenerbahçe 'nin kongresi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı" dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye çıktı. Alkışlarla sahneye çıkan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Geldiğimde Kadın Basketbol Takımı 1907'deydi onu kapatıyorduk. Murat Yosmalı ve onun arkadaşları geldiler transfer yaptılar, Galatasaray 13-0 öndeydi. Biz 13-13'e getirdik. Ben Aziz Yıldırım, 1990 yılında rahmetle andığım Metin Aşık yönetiminde yönetim kurulu üyesiydim. 20 sene Aziz Yıldırım döneminde hiçbir zaman divanda denetim kurulu raporu gelmeden o divanı yapmadık. Bu 7 senelik Ali Koç ve arkadaşları döneminde 2'nci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım. Biz dışarıya karşı beraber olalım, birlik olalım hepsine varız. Ali bey (Ali Koç) bana diyor ki, 'Galatasaray'a karşı bir şey demedi' başkanlarına sinek ikilisi dedim, daha ne diyeyim? Ses çıkartmadılar. Bunlar basit şeyler. Biz güçlü olmak, kazanmak durumundayız. Futbolda kazanamazsak başarılı olamayız. Bu sene sonu itibaren 6 senelik şampiyonluk farkımız var. 2 senesi benden dolayı, kabul ediyorum. Bizim derdimiz eylül ayında yapılacak kongre değil. Bizim sorunumuz o değil. Biz 10 sene gerideyiz. Bu böyle devam ederse seneye de ben burada bu konuşmayı yine yaparım. Ben, sizlerin denetleme kurulu raporu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdim. Burayı terk edecektik. Ne kadar borcumuz var? Herkes bir şey söylesin. Bundan 3 ay önce yapılan divan kurulunda 19 milyar borcumuz vardı. Bugün borç 25 milyar mı? Size çok enteresan şeyler anlatacağım. Hala diyorlar ki Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç bıraktı. Bunu yapmışsam ben şerefsizim! Bunu söyleyenlerde şerefsizdir. Tek tek anlatacağım. Lütfen anlayın, ondan sonra deyin ki Aziz Yıldırım yalan söylüyor. Geçen sene Ali Koç'la televizyonda konuşmadık mı? Ben 300 milyona tüm malvarlığını satın alıyordum, Ali Bey'de heyecanlandı. Ben de Ataşehir'deki salon da dahil deyince olmaz dedi, kapattık konuyu. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Ali Bey imza kampanyasını çok ciddiye alıyor, onlarla ilgili yorumlar yapıyor, şimdi ben yorum yapacağım. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını Ali Bey ve yönetimi 2018 Kasım'ında Fenerbahçe Spor Kulübü Sportif A.Ş'de ibra etmedi. Ben iki sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim. O utancı yaşadım. Ne yaptı Aziz Yıldırım? Kim yaptı burayı? Kim yaptı? Vicdanınızla söyleyin. Ben yaptım. Stadı yaptık. Bugün stattan 100 milyona yakın gelir var diyorlar. Samandıra'yı yaptık. Topuk Yaylası Tesisleri'ni yaptık. Ankara Tesisleri'ni yaptık, Dereağzı'nı yaptım. Murat Ülker'e yine teşekkür ediyorum, basket salonunu yaptırdım ve ben ibra edilmedim. 600 milyon malvarlığı vardı. O zaman bundan sonra gelecek yönetim bu arkadaşları da ibra etmezler. Bizi ibra etmediler. 2018 kongresinde biz mart ve haziran arası aslında ibra edilmeyebilir ama biz getirdik onu da ibra ettirdik. 2019 Olağan Mali Kurul'da bu tarihteki ibra edilmiş, bizleri ibra edilmemiş gibi yine gündeme getirdiler. Ben Ali Koç'a mektup yazdım. Biz ibra edildik, eğer siz bizi ibra edilmeme pozisyonuna düşürürseniz sizin de 1 yıldır yaptığınız çalışmalar boşa gider dedim. Bunun üzerine kongre ön bilgilendirmesinden bizi çıkardılar ve ibra edildiğimiz gözüktü. Eylül'de seçim yapmak yanlış. Sen bana mart ayında geldin Ali Bey, Şekip Mosturoğlu'da vardı, Hulusi Belgü'de vardı. Ben size dedim ki, 'Aday olanlarla konuşun ben 1 sene daha başkanlık yapıyorum, eğer şampiyon olamazsam bırakırım' de dedim. Ayrıca çık camiaya, ben haziran ayında kongre kararı alıyorum ve sizden güvenoyu istiyorum de. O güvenoyuyla beraber sizin zaten 2 sene önünüzde seçim süreci var. Siz devam edin dedim. Sen ne dedin? Euroleague finaline gideyim geldiğimde konuşalım. Gelmedin. Bekledik bizi arayacaksın bir araya geleceğiz diye, sen gelmeyince biz de açıklama yaptık. İmza toplanırsa ben aday olurum diye. Seçim bu camiaya zarar verecek bunu bilin. Siz kazansanız da, başkası kazansa da hiç fark etmez. Bu camia yara alacak. Her şeyi siz yapıyorsunuz ama ters bir netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin. Ben Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Fenerbahçe için konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

'BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN MUHAKKAK ÇIKMAMIZ LAZIM'

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Aziz Yıldırım diyorlar 600 milyona yakın borç bırakmış. 1 Haziran 2021 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü, diğer kulüplerde olduğu gibi Bankalar Birliğiyle anlaştılar. Bu Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmada bütün borçlarımızı bankalar topladılar ve o şekil yürüdüler. Biz 1 Haziran 2021 yılında 3 milyara yakın küsuratı önemli değil bir parayla bütün borçları Bankalar Birliği ile anlaşarak onayladık. Burada Yapı Kredi bankasından alınan 50 milyon dolar bir kredi vardı onu da bu borcun içine soktuk. Ben 2018'in mayıs ayında genel kurula sunduğumuz mali kitapta 2 milyar TL'ye yakın borcumuz vardı. Bunun 230 milyonu Euro'ydu. Geri kalanı TL borcuydu. Biz kolay gelsin diye Euro yüksek sizlere borçları az göstermek için Euro diyorduk. Gerçeği 2 milyar TL'ydi. Açın 2018 mali kitapçığına bakın. Sonra ne oldu? Yeni yönetim geldi, harcama yaptılar. Bunların hepsinin kapsamını 1 Haziran 2021'de Bankalar Birliği'ne bağladılar. Anaparadan hiçbir para ödemediler. Başkan diyor ki gelirlerden yüzde 50' diyor bankalar kesti. Ben göremiyorum. İzah edebilir. Ben göremiyorum, gösterirlerse kabul ederim. 2023'ün sonuna kadar anapara ödendi gözükmüyor. 2023-24'de 48 milyon 243 bin anapara ödemesi gözüküyor. 2024'e geldik dedik ki Bankalar Birliği'nden muhakkak çıkmamız lazım. Yüzde 49 faiz var. Bu parayı çevirdikleri ilk 2 sene yüzde 8,5'la yüzde 12,5 arasında TL faizi vardı. O zamanda yüzde 5-6 dolar ve Euro kurlarında faiz vardı. O dönem TL'ye dönmek akıllı işti, tebrik ediyorum. 2023 ve 2024'de bunu acilen ters çevirmek lazımdı ama hiçbir kulüp yapmadı. Fenerbahçe 1 milyar 391 bin faiz ödedi 2024 ve 2025'de 1 milyon 598 bin borç ödedi. Anapara kadar faiz ödendi gözüküyor. Bunu acil durdurmalıyız. Çok büyük paralar. Biz de söyledik, Ali Bey ve ekibi de söyledi Bankalar Birliği'ni kapatacağız. Hala kapatamadık. Nasıl kapatacağımızı açıklasınlar. Ben kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncu satışı gerçekleştirdiler. Kulübe para girdi. Fernandao, Eljif Elmas, Giuliano, Josef de Souza ve basketbol oyuncularıyla beraber toplam 46 milyon Euro girdi yaptılar. Benim kurduğum şirket 2004'de bu salonda açılışını yaptık. Sportif A.Ş 2011'de 1 milyar dolar sermayeye ulaştık. O şirket 3 Temmuz'dan sonra yaralardan dolayı düştü. Arkadaşlar sermaye arttırdı ve hisse senetleri sattılar, 25 milyona yakın para girdisi oldu. Bir kanun çıkarttım. 15 sene uğraştım. Profesyonellerin kullandığı paranın amatörlere harcanması. Bundan dolayı da 22 milyona yakın bir para gelmiş. Öyle kabul edersek 100 milyona yakın girdi oldu. 612 milyon Euro borç diyorlar. Biz Ali Bey'le 300 milyona anlaşmıştık, tüm malları alıyordum. Bütün kulüpler faiz ödemesi hariç anaparadan hiçbir para ödemediler. Fenerbahçe'de muazzam bir muhalefet var. Gece gündüz durmuyor her şeyi üretiyor. Böyle bir muhalefet mi olur?" diye konuştu.

'2-3 SENEYE KALMAZ KİM GELİRSE GELSİN ÇOK ÜZÜLÜRÜZ'

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir çocuk Fenerium'dan forma almış arkasına 45 yazın demiş. Babası anlamamış 45'in ne olduğunu neden demiş 45? Demiş ki Osimhen. Gerçekleri bilelim ve kabul edelim. 7 sene önce dedim bu stattan üzülerek gidersiniz, 2-3 seneye kalmaz kim gelirse gelsin hepimiz çok üzülürüz. Altından kalkamayız. Sayın yönetim hep şeffaf olacağız diye 2018'i büyük teveccühle kazandı ama hiçbir konuda şeffaf değiller. Adidas anlaşmasından bahsettiler, ne kadara anlaştık ben anlamadım? Anlayan var mı? Ne kadar değer, eğer bilsek değeri ben şahsım olarak öneri yapabilirim. Fazlaysa Bankalar Birliği'ni kapatmak için kırdırın. Hatta kapatmak için 1-2 arsayı satın. Satın, beklemeyin. ya da bir bankadan kredi alın onunla TL'yi kapatın. Aksi halde seneye gelen arkadaş 1,5 milyar TL faiz öder. 3 tane proje gösterdiler Maltepe, Kenan Evren ve Ataşehir, 3'üde Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının kazandırdığı arazilerdir. Hiç bize teşekkür etmiyorsunuz. Kenan Evren, 20 seneyi geçti. Ben olsam iade ederim, verdiğim bütün paraları da geri alırım. Hepsini isterim."

'PARASIYLA LOCA İSTEDİM, VERMEDİLER'

Geçmişi karalamanın bir şey kazandırmayacağına değinen Aziz Yıldırım, "Ben Maltepe'de ada yapıyordum size. 6 dönüm kayanın üzerine ada yapıyordu. Rahmetli Kadir Topbaş ile konuştum o dönemki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la konuştum ada yapmak üzere yola çıktık. Maalesef 3 Temmuz oldu, yattı. Bir ada da Karayipler'de alıyordum, Birleşmiş Milletler'de de vardı, oralarda bir anlaşmazlık oldu yapamadık. Kolej ve üniversiteyi muhakkak Fenerbahçe'ye kazandırmalıyız. Biz oradan çekirdeği yakalamalıyız, aksi halde sıkıntı daha da büyüyecek. Büyüyoruz diyorlar. Ne yaptık da büyüdük? 2013-14'de takımın değeri 144 milyon Euro, şimdi değer 300 milyon Euro olmuş. Biz 2013-14'de şampiyonduk, bunu unutmayın. Bütçe yükseldi ama şampiyon olamıyoruz. O şekil kıyaslamayın. Algı operasyonu yaparak geçmişi karalamayın. Biz beraberiz. Ben adama sinek ikili diyorum ikinci gün başka bir söylerim, ama onu söylemem için benim yanımda olun. 7 senedir stada gelmiyorum. Parasıyla loca istedim, vermediler. Aziz Yıldırım'a loca vermediler. Locam olsa alır kızımı gelirim. Ben Chelsea'de loca aldım kızım oraya gidiyor. Şahıs ve kişilerle senin sorunun olmamalı Ali Bey. Sen toparlayıcı olmalısın. İkinciliği başarı sayıyorsak yanlış yapıyoruz" şeklinde konuştu.

'BEN OLDUĞUM MÜDDETÇE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ DİYENLER ADAY OLMAMALI'

İmza kampanyasıyla ilgili tekrardan konuşan Aziz Yıldırım, "Eğer sen beni imza toplayarak beni götürecekler diyorsan gel burada söyle. Toplanırsa ben aday olmayacağım de veya bunları kapatın de. Ben aday olmayacağım. Aday olursam söylerim. Sadettin Saran burada ben adayım diyor. Hakan Bey'de adayım diyor. Ben istiyorum ki bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç olmasın. Gençler olsun gençler. Gelsinler sahip çıksınlar. Aksi halde gelecek tehlikede. İmza ile ilgili kulübün tüzüğü var. Peki neden gittiniz Gençlik Spor Bakanlığı'ndan yazı aldınız. Ne gereği vardı. Sen zaten diyorsun ben Eylül'de kongre yapacağım, bir geçerliliği yok zaten. Zedelediniz. Medeni Kanun'a göre noterden imza toplamada aidat yatırma yok. Sizin aldığınız kararla 57 bin kişi oy kullanma hakkı kazandı. Bu sizin başınıza bela. Şimdi siz Eylül'de Medeni Kanun'a göre mi, FBSK Tüzüğü'ne göre mi? Aidat yatırmayan adam ben oy kullanacağım der. Teşekkür ediyorum. Divan Kurulu lütfen görevini yapsın. Arkadaşlar görevini doğru yapıyorsa tebrik edin. Yanlış yapıyorlarsa da bunu tenkit edin. Bir daha inşallah bu denetleme kurulu raporu olmadan toplantı yapmayız. Fenerbahçe'nin kongresi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler aday olmamalı" dedi.

Öte yandan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım konuşması sırasındaki bazı bölümlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın ve Hakan Safi ile münakaşa yaşadı.