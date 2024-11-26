Bakan Bak: Gençlik merkezlerimizin sayısı 510\'ların üzerinde (VİDEO EKLENDİ)

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Gençlik merkezlerimizin sayısı 510'ların üzerinde, gençlik kamplarımızın sayısı üniversitelerde artarak devam ediyor. 'Seyahatsever' projesiyle beraber gençlerimizle pek çok işi birlikte yürütüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlediği 'Gençler Bakanlığı' programı ile Konya, Rize, Ankara ve Mersin illerinden otobüs ile yola çıkan 174 kadın ve 174 erkek olmak üzere toplam 348 genci bir araya getirdi. Programa katılan gençlerin daha önce Ankara'ya hiç gelmemiş olmaları, seçilme kriterleri arasında yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençler Bakanlığı programının amacını, 'gençlere farklı bir kültürü tanıma fırsatı sunmak, gençlik ve spor alanında çalışan politika yapıcılar, bürokratlar ve Bakanlık personeliyle tanışmalarını sağlamak ve Ankara'nın tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmeleri' olarak belirledi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan katılım gösterdi.

BAKAN BAK: ÜLKEMİZDE GENÇLİKLE İLGİLİ İNANILMAZ YATIRIMLAR VE FIRSATLAR VAR

Burada yaptığı konuşmada, gençlerin toplumda aktif bir şekilde olması gerektiğini ifade eden Bakan Bak, "Gençlerimizin bu aktif yaşamları çok önemli. Çünkü eğer sivil toplum kuruluşlarında, toplum içerisindeki faaliyetlerde yer almazsanız, sizi kendinizi geliştiremezsiniz. Ben mesela yıllarca içerisinde spor kulüplerinde yöneticilik yaptım. Sporculuk yaptım, yöneticilik yaptım. Pek çok sivil toplum konusunda eminim hem lise yıllarında, hem üniversite yıllarında sivil toplum kuruluşlarında özellikle de sporla ilgili sivil toplum kuruluşlarında gerçekten önemli tecrübeler kazandık. Gençlik merkezlerimizin sayısı 510'ların üzerinde, gençlik kamplarımızın sayısı üniversitelerde artarak devam ediyor. 'Seyahatsever' projesiyle beraber gençlerimizle pek çok işi birlikte yürütüyoruz. Yapılan kamplar, vizyon kampları ve özellikle gençlik merkezlerindeki müzik, sanat, kültürel faaliyetler, teknolojik faaliyetler var. Ülkemizde gençlikle ilgili inanılmaz bir yatırım ve fırsatlar var. ve yine kariyer planlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığımızın bünyesinde insan kaynakları ofisinin ciddi projeleri var. Bütün bakanlıklarımızda ortak projelerimiz var. Gerçekten bu ülkenin geleceği olan gençler için çok önemli fırsatlar var. Sizlerin bu fırsatları yakalamanız, öğrenmeniz, anlatmanız bu. Bunlar çok büyük tecrübe" diye konuştu.

BAKAN BAK: GURUR DUYUYORUZ

Güreş Federasyonu Başkanlığı yaparken Milli sporcu Yusuf Dikeç ile tanıştığını aktaran Bakan Bak, "Bugün gerçekten Türk sporu için önemli başarılar edinmiş iki tane milli sporcumuz var. Yusuf Dikeç bir efsane ve takım arkadaşı İlayda Tarhan, müthişler. Biliyorsunuz Yusuf Dikeç'in pozu hala devam eden bir fenomen. Pekin Olimpiyatları'nda sporcuydu Yusuf Bey, ben de Güreş Federasyonu Başkanı olarak oradayım. Sonra tabii Yusuf Bey pek çok uluslararası turnuvalara katıldı. Şampiyonluklar elde ettik. Gerçekten çok özel bir sporcu. Dünyada da zirvede. Tabii ki doğal bir hareketini insanlar çok müthiş bir şekilde kabullendiler. Bugün onun tecrübelerini dinleyeceksiniz. Bir sporcunun nerelerden geldiği, neler yaptığını göreceksiniz. Biz de gurur duyuyoruz. Gerçekten Türk sporunda da ilk defa olimpiyat madalyası aldığımız bir alan, takım halinde. Bunun devamı da gelecek" dedi.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN: SÖYLEDİKLERİNİ UYGULAMAYA ÇALIŞTIĞIM KİŞİ, ATATÜRK

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, bugüne kadar herhangi bir idolünün olmadığını ifade ederek, "Ben hep kendimle yarıştım, en büyük rakibim hep kendim oldum. O yüzden, tabii ki örnek aldığım insanlar var ama bir idol dediğimiz konuma koyduğum birisi yok hayatımda. En büyük ilkelerini takip ettiğim, söylediklerini uygulamaya çalıştığım kişi Mustafa Kemal Atatürk. Onun haricinde tabii ki ailemin bana öğrettikleri, kendi kültürümüz, kendi karakterim ve neleri gerektirdiyse onları yaptım. Ama dediğim gibi benim için bir idol olmadı, en büyük rakibim hep kendim oldum. Kendi yeteneklerimi, kendi sınırlarımı ben bildim. Onlara göre hareket ettim. Böyle de devam edecek" dedi.

YUSUF DİKEÇ: İDOLÜ ÖRNEK ALMAKTAN ZİYADE BİR İDOL OLMAK DAHA GÜZEL

Mersin'den programa gelen öğrencilerin sorduğu soruları yanıtlayan Milli Sporcu Yusuf Dikeç, " Türkiye'nin en büyük spor kompleksi olan 'Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'ne olimpiyattan sonra ortağım İlayda'yla benim ismimin verilmesi bu da bizi ayrıca mutlu etti. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi oradaki gençler antrenmana gittikleri zaman benim resmim altında resim çektiriyorlar ve bana gönderiyorlar. 'Yusuf hocam biz de senin yolunda ilerliyoruz' diyorlar. Şimdi bizlere ne mutlu o gençlere birazcık örnek olabilmişiz. Bir idolü örnek almaktan ziyade bir idol olmak inanın çok daha güzeldir" ifadelerinde bulundu.

Program sonunda bir söyleşi gerçekleştiren Bakan Bak, Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan daha sonra bakanlıkta bulunan fuaye alanında lazerli silah atışı gerçekleştirdi.