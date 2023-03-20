Futbol'da "Amine Adli vakası" olacak olay! Leverkusenli futbolcu hakemi ikna edemedi - Son Dakika
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Futbol'da "Amine Adli vakası" olacak olay! Leverkusenli futbolcu hakemi ikna edemedi

20.03.2023 15:56

Bayern Münih-Leverkusen maçında Leverkusen forması giyen Amine Adli, iki kez hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart görürken, iki karar da VAR'dan döndü ve Leverkusen penaltı vuruşu kazandı. İki karar sonrası Adli ile tokalaşıp özür dileyen Hakem Tobias Stieler, maç sonunda kartlarını futbolcuya hediye etti.

Bayern Leverkusen'in Bayer Münih'i 2-1 yendiği mücadelede hakem Tobias Stieler ile futbolcu Amine Adli arasında ilginç anlar yaşandı.

STIELER, ADLI'YE 2 KEZ İNANMADI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Bayer Münih ceza sahası içinde yerde kalan Amine Adli, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Stieler, futbolcunun kartını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada bir kez daha yerde kalan Adli, Alman hakem tarafından bir kez daha aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Ancak yine VAR devreye girdi ve Stieler, futbolcunun sarı kartını iptal edip penaltı verdi.

HAKEMİN KARTLARINI ALDI

Mücadeleyi Leverkusen 2-1 kazanırken, maç sonu Stieler ile Adli birbirlerine sarıldı. Maç sonu Adli, günün anısına hakemin kendisine gösterdiği kartları aldı.

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti

Pozisyonların fotoğrafları:

Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
İlk sarı kartın çıktığı an (Görüntü: Tivibu Spor)
Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
İlk sarı kart için VAR kontrolü (Görüntü: Tivibu Spor)
Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
İlk sarı kartın iptali (Görüntü: Tivibu Spor)
Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
2. sarı kartın çıktığı an (Görüntü: Tivibu Spor)
Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
2. sarı kart için VAR kontrolü (Görüntü: Tivibu Spor)
Bu olay futbol tarihine 'Amine Adli vakası' olarak geçer! Hakemi inandıramayan futbolcunun imdadına VAR yetişti
2. sarı kartın iptal edildiği an (Görüntü: Tivibu Spor)
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SON DAKİKA: Futbol'da "Amine Adli vakası" olacak olay! Leverkusenli futbolcu hakemi ikna edemedi - Son Dakika
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