Bayern Leverkusen'in Bayer Münih'i 2-1 yendiği mücadelede hakem Tobias Stieler ile futbolcu Amine Adli arasında ilginç anlar yaşandı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Bayer Münih ceza sahası içinde yerde kalan Amine Adli, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Stieler, futbolcunun kartını iptal ederek penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada bir kez daha yerde kalan Adli, Alman hakem tarafından bir kez daha aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Ancak yine VAR devreye girdi ve Stieler, futbolcunun sarı kartını iptal edip penaltı verdi.
Mücadeleyi Leverkusen 2-1 kazanırken, maç sonu Stieler ile Adli birbirlerine sarıldı. Maç sonu Adli, günün anısına hakemin kendisine gösterdiği kartları aldı.
Pozisyonların fotoğrafları:
Son Dakika › Spor › Futbol'da 'Amine Adli vakası' olacak olay! Leverkusenli futbolcu hakemi ikna edemedi - Son Dakika