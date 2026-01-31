Beşiktaş geriden gelip kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş geriden gelip kazandı

Beşiktaş geriden gelip kazandı
31.01.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların golleri Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA KALECİ BAŞARILI

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

KONYASPOR DENİZ TÜRÜÇ İLE ÖNDE

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş geriden gelip kazandı

BEŞİKTAŞ'TAN CEVAP CERNY İLE

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu.

Beşiktaş geriden gelip kazandı

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

DİREĞİN YANINDAN TOP DIŞARIDA

48. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hücumunda Cengiz Ünder'in sert ortasında arka direkteki Uğurcan kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Onun ters vuruşu sonrası kaleye yönelen top, kaleci Bahadır'ı yanıltıp direğin yanından dışarı çıktı.

NET FIRSAT KAÇTI

Konyaspor, 62. dakikada gole yaklaştı. Kaleci Bahadır'ın uzun gönderdiği topu Beşiktaş savunmasında Djalo ters bir dokunuşla Muleka'nın önüne indirdi. Bir anda ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın sol ayağıyla vuruşunda uzak köşeye doğru giden top, dışarıya doğru falso alıp auta çıktı.

Beşiktaş geriden gelip kazandı

SAHNEDE ORKUN KÖKÇÜ VAR

Beşiktaş, 77. dakikada öne geçti. Sağ çaprazdan Asllani, sert bir orta yaptı. Kaleci Bahadır'ın boşa çıkıp istediği gibi uzaklaştıramadığı topu uzak tarafta alan Orkun, dar açıda topu sağına çekip yerden sert vurdu. Savunmaya da çarpan top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. Orkun'un bu sezonki ikinci golü oldu.

Beşiktaş geriden gelip kazandı

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş, 82. dakikada 10 kişi kaldı. Konyaspor'da Deniz Türüç, rakip ceza alanının birkaç metre dışında Asllani'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip bu pozisyonda kart bekledi ancak hakem yalnızca faul düdüğünü çaldı. Hakem Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı üzerine Asllani'nin Deniz Türüç'e yaptığı faulü yeniden izlemek için monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Kolak, Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani'ye kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ GERİDEN GELİP KAZANDI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 36'ya yükseltti. Konyaspor ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, kendi evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig, Orkun Kökçü, Konyaspor, Beşiktaş, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş geriden gelip kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    eminmiyiz. 1 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Kevgir gibi defans korkutmaya devam ediyor. 0 0 Yanıtla
  • Aziz Can Aziz Can:
    Beşiktaşlı değilim ama güzel tempolu heyecanlı izlenebilir maçtı 0 0 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Iuıjmş845bölgu7ht4 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı

22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:47
Noa Lang’dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
17:20
Maliki’den Trump’a geri adım yok resti
Maliki'den Trump'a geri adım yok resti
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:25:41. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş geriden gelip kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.