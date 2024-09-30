Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ligde yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, puanını 16'ya yükseltti. Galibiyeti bulunmayan ev sahibi takım ise 3 puanda kaldı.

30.09.2024 21:58  Güncelleme: 07:56
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırdı.

İLK YARIDA FIRSATLAR KAÇTI

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Beşiktaş, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı. Kayserispor da özellikle Mehdi Bourabia ile gol arasa da başarılı olamadı. Böylelikle ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

PERDEYİ GEDSON AÇTI

Beşiktaş, aradığı golü 56. dakikada buldu. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes sahneye çıktı. Ön alanda yaptığı baskıyla topu kazanan ve ceza sahası içerisine giren Gedson, Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla fileleri havalandırdı. Bu golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Portekizli yıldız, bu golle birlikte bu sezon 10. maçında 6. kez gol sevinci yaşadı. Gedson'un 2 de asisti bulunuyor.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ta ilk golükaydeden Gedson Fernandes, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Portekizli yıldız, 65. dakikada yerini Jean Onana'ya bıraktı.

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

IMMOBILE PENALTIDA ATTI

Beşiktaş, 78. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Attamah'ın Rashica'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazanan siyah-beyazlılarda topun başına İtalyan golcü Ciro Immobile geçti ve penaltıyı gole çevirdi. Immobile Eyüpspor maçında olduğu gibi Kayserispor maçında da penaltıdan golü buldu.

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

KAYSERİSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ın penaltı golünden 6 dakika sonra Kayserispor da Nazon'un Paulista ve Uduokhai ile girdiği ikili mücadele yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Aynı pozisyonda Beşiktaşlı Gabriel Paulista sakatlık yaşarken, uzun süre VAR'da incelenen pozisyonu izleyen karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

IMMOBİLE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş, 90+1. dakikada 3-0'ı buldu. Siyah-beyazlıların golcüsü Cirp Immobile, Rashica'nın yaptığı ortada bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Bilal'i 2. kez mağlup etti. Kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atan Immobile, 9. maçında 10. golünü atmış oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

KARTAL LİGDE YENİLMİYOR

Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki 6. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Siyah-beyazlılar, ligdeki tek beraberliğini 0-0'lık skorla almıştı. Beşiktaş, 8. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligde oynadığı 6 maçta da galibiyet alamayan ve 3 puanı bulunan Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

Beşiktaş, Kayserispor\'u deplasmanda 3-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yunus İlhanlı:
    Hakem olmazsa maçı katleden bjk alamayacak. Rafa Silva nerde oynuyor muydu ismini duymadım??? Bu mu bjknin güzel dediğiniz oyunu. Her hafta penaltınız var maşallah 13 33 Yanıtla
    VillaUmut:
    Sana ne lazım? Birine 5 birine 3 atıyor adamlar hala Ajax’tan gelen 4 golle Liverpool’dan gelen 8 golle moral buluyorsunuz.. aşırı ezik değil mi? 1 1
  • Depechs Modes:
    Burası BEŞİKTAŞ! 19 12 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    besiktasin birde 100 de 100 verilmeyen penaltısı bu hakemler ne ise yarıyor 25 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    UC HAFTADIR KUSLAR HAKEM VE RAKIP FUTBOLCULAR ILE DARI YİYOR AMA AVRUPA DA HAKEM VE RAKIP FUTBOLCU OLMAYINDA 8TAS, 5TAS, 6TAS IN YANINA 4TAS DA EKLENDI 4 17 Yanıtla
  • Mehmet Yildirim:
    yenilmezlik serisini ram sparkta sona erecek bu mesajı iyi aklınızda bulunsun 2 17 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş 3Puanı 3 Golle Böyle Alınır.. Ferhat Sana gelsin 3 Puan 10 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sekiztaş hakemlerle ilerliyor 2 9 Yanıtla
  • Nafi Aydogan:
    kolay oldu 3 puanı aldık ama fıtbol kötü 6 2 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    git anca kayseriyi yenersin!ajax'a karşı neden kedi gibiydin?gücün kayseri gibi takımlaramı yetiyor? 0 4 Yanıtla
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