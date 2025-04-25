Bilecik\'te U18 Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Bilecik, 6 takımın katıldığı U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına ev sahipliği yapacak.

Bilecik'te 3 gün boyunca devam edecek olan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak. U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarına İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Kütahya'dan 6 takım katıldı. A ve B gruplarına ayılan takımların kura geçimi Bilecik ASKF binasında gerçekleştirildi. Kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun ve katılacak takımların başkan ve yöneticileri katıldı. Çekilen kuralar sonrasında A Grubunda Tekspor, Tavşanlı Linyitspor ve Şirintepespor yer aldı. B Grubundan ise; Tankspor, Sağlıkspor ve Büyükçekmecespor yer aldı. Şampiyonanın ilk maçları Tekspor-Tavşanlı Linyitspor ve Tankspor-Sağlıkspor arasında oynanacak.

Öte yandan U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Bilecik, Zonguldak, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Uşak, Mersin, Aksaray, Kırıkkale, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bingöl, Muş, Trabzon, Giresun, Amasya, Sivas, Düzce ve Karabük illeri ev sahipliği yapacak. - BİLECİK