''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

\'\'Bu gidişatı durdurmak için geliyorum\'\' diyen Aziz Yıldırım\'dan transfer müjdesi
23.05.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesinde Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ni ziyaret etmek üzere Şanlıurfa’ya geldi. ''Fenerbahçe’nin bu gidişatını durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım iki santrfor transferi yapacaklarını belirtti.

6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’na geldi. 

AZİZ YILDIRIM'A ŞANLIURFA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Yıldırım havalimanında Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mahmut Kızıldemir ile Şanlıurfaspor eski Kulüp Başkanı Haçım İzol tarafından karşıladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulunuldu. Havalimanının ardından Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği’ne geçen Aziz Yıldırım, burada yönetim kurulu üyeleriyle özel bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra konferans salonunda dernek üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yoğun katılım nedeniyle salonun kalabalık ve sıcak olması üzerine sık sık terleyen Yıldırım’ın elinden peçeteyi düşürmediği görüldü.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

''BU GİDİŞATI DURDURMAK İÇİN GELİYORUM''

Konuşmasında Fenerbahçe’nin son yıllardaki durumuna değinen Aziz Yıldırım, yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir değişiklik yaratmayacağını ancak kulübün mevcut gidişatını değiştirmek için aday olduğunu söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

“Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe’nin bu gidişatını 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime inanıyorum, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz, haberiniz olsun. Güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia olursa bu iş olur. 2001’lerde başladık şampiyonluğa, 10 senede 5 defa şampiyon olduk”

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

''BUNU YAPACAK ADAM BENİM''

Taraftar birlikteliğinin önemine vurgu yapan Yıldırım, tribünlerde yaşanan ayrışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, “20-25 tane grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Bunları bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim” dedi.

''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi

İKİ SANTFROR TRANSFERİ

Başkanlığı döneminde Fenerbahçe’ye önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Yıldırım, kendi yönetiminden sonra kulübe yeni yatırım yapılmadığını savundu. Fenerbahçe’deki 20 yıllık tecrübesine dikkat çeken Yıldırım, ekibiyle birlikte şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Takımın güçlendirilmesi için transfer planları bulunduğunu da açıklayan Aziz Yıldırım, iki santrfor transferi yapacaklarını belirtti. Ancak transferlerin açıklanacağı tarihin henüz netleşmediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı
Almus Baraj Gölü’nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı
Ankara’da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:32:43. #.0.4#
SON DAKİKA: ''Bu gidişatı durdurmak için geliyorum'' diyen Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.