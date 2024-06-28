Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Batshuayi çıkışı - Son Dakika
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Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Batshuayi çıkışı

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Galatasaray, Başkanı Dursun Özbek, Puma ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde transfer çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Alanyasporlu Oğuz Aydın'ın transfer listelerinde olduğunu söyleyen Özbek, Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili soruya ise ''Nesini sordun, anlamadım! Bunlar transfer sürecini etkileyen sorular. Biz genellikle transfer bittikten sonra açıklama yapmayı daha uygun görüyoruz'' cevabını verdi.

28.06.2024 11:58  Güncelleme: 13:49
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Galatasaray ile Puma arasında forma sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Alanyasporlu Oğuz Aydın ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin transferleriyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

"PUMA'NIN 5 YILDIZLI FORMA İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIĞINI TAHMİN EDİYORUM"

"Puma markası bundan sonra Galatasaray'ın tüm branşalarında forma tasarımında bizim yanımızda olacak. Kendilerine teşekkür ederim. Önümüzdeki sene için hedefimiz 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Puma ekibinin 5 yıldızlı forma için tasarım çalışmalarına başladığını tahmin ediyorum. Şimdiden bu tasarımları görmek için sabırsızlanıyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'a ve Puma'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"HERHANGİ BİR FUTBOLCUMUZA GELEN TEKLİF YOK"

Barış Alper Yılmaz bizim değerli bir oyuncumuz. Biz şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Benim önüme de bugüne kadar herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif gelmiş değil. Bu sene ligde ve Avrupa'da çok çetin bir mücadele olacak. Bırakın takımın güç kaybetmesini, daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışıyoruz.

Bu transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı

"EN İYİ TAKIMI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

En iyi transferi yapmak, en iyi takımı kurmak hedefimiz. Transfer sürecinde attığınız imza artık sizi bağlıyor. Kulübün de ekonomik sürecinin dikkate alınması gerekiyor. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bazen böyle söylediğiniz zaman 'Başkan transfer yapmak istemiyor' gibi anlaşılıyor. Biz kulüp için belli parametlerini gözden kaçırmadan en iyi takımı kurmaya çalışıyoruz.

"SEZONU KEMERBURGAZ'DA AÇACAĞIZ"

Milli takımlardaki futbolcular olmadan 3 Temmuz'da sezonu Kemerburgaz'da açacağız. Çok iyi bir takımımız var. 102 puanla rekor kırmış bir takımımız var. Nokta olarak bazı eksiklerimiz var, onları da tamamlamak için çalışıyoruz. Hocamız ve scout ekibimiz çalışıyor.

"OĞUZ AYDIN GÜNDEMİMİZDE OLABİLECEK BİR FUTBOLCU"

Oğuz Aydın Türkiye'nin iftihar ettiği bir futbolcu. Elbette bizim bütçemiz doğrultusunda ve takımın kurulması çerçevesinde gündemimizde olabilecek bir futbolcu. Şu anda söyleyeceklerim bundan ibaret.

Bu transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı

"FLORYA İÇİN 6 TEMMUZ ÇOK ÖNEMLİ"

6 Temmuz'da çok önemli bir genel kurul var. Üyelerimizi davet ediyorum. Florya ve bazı gayrimenkuller için yetki almak için bu genel kurulumuz çok önemli. Bizim Bankalar Birliği'nden çıkma arzumuz yeni değil. 5-6 senedir aynı şeyi söylüyorum. Bunun için projeler yaptık. Riva'dan başladık, Florya ve Mecidiyeköy projelerimiz var. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için kullanacağımız çok önemli bir proje Florya."

TETE DAVASI

Dursun Özbek, "Tete transferinden dolayı Galatasaray'ın ceza alma riski var mı?" sorusu üzerine "Tete davası 27 Haziran'daydı. Bugün 11 Temmuz'a ertelendiğini duydum. Davanın sonucu beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

Bu transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten çok konuşulacak Batshuayi çıkışı

BATSHUAYI TRANSFERİ

Özbek, "Batshuayi'nin transfer sürecinde son durumu ne?" sorusunu ise "Transfer sürecindeki en zor sorular 'Kimi transfer ediyorsunuz, ne zaman transfer ediyorsunuz?' gibi sorular. Michy Batshuayi'nin nesini sordun, anlamadım! Bu sorular transferin maliyetini etkiliyor. Transfer açıklamalarımızı genelde bittikten sonra yapıyoruz" diyerek yanıt verdi.

Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek\'ten olay yaratacak Batshuayi çıkışı

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Son Dakika Spor Transfere kesin gözüyle bakılıyordu! Dursun Özbek'ten olay yaratacak Batshuayi çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kurtbet Kara: bikaç hakem takviyesi daha olursa 6s şampiyonluk garanti 95 81 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Başakşehir, Beşiktaş, trabzon, galatasaray.. hepsi federasyon ve hakemler sayesinde şampiyon oldu öylemi. Bu kafayla bi 10 yıl daha şampiyon olmayı beklersiniz. 43 31 Turgut Celik: komik kız 29 20 Sabri İnce: Yabancı hakem de geldi FB nin son dakika pen 6 sı bitti . Enterasan :))) son 10 yıl içinde Başakşehir ,Beşiktaş da şampiyon oldu ,onlar da hakemler sayesinde değil mi :)))) 27 19
  • Nok Ta: Mevcut sistem devam ederse 6. yıldızı da takarsınız. 34 19 Yanıtla
    yasin güler: mevcut sistem derken mevcut kadro ve ekipten kasteddiğini düşünerek teşekkür ediyorum.darısı 3 2 ve 1 yıldızlı takımların formalarına temennim.. 19 13
  • OZKANLI Mikail: Fenerbahçe’nin formasında şimdiden 5 yıldız var (19) halbuki Galatasaray(24) en çok şampiyon olan takım anlamıyorum gerçekten ne için böyle yapıyor Fenerbahçe kulübü 4 3 Yanıtla
    Savaş Özcan: Futbol bu ulkede 1959 da baslamadigi icindir... 2 0
  • Msp Online: ender papağan gibi aynı şeyi neden tekrar ediyorsun. gereksiz yazı kalabalığı yapma. 4 2 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Şampiyon takım oyuncularına neden teklif gelmez arkadaşlar? 3 2 Yanıtla
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