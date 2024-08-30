Canlı anlatım! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı - Son Dakika
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Spor

Canlı anlatım! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı

Canlı anlatım! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede sarı-lacivertliler 1-0 önde.

30.08.2024 20:55
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayan müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapıyor. Maçı BeIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Furkan, Hadergjonay, Makouta, Richard, Yusuf, Efecan, Serdar, Cordova.

CANLI ANLATIM

46' Kadıköy'de ikinci yarı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Alanyaspor

45+1' DİREK! Maximin'in ceza sahasına açtığı ortada top savunmaya çarpıp direkten kornere çıktı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Tadic'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahasına pasında Tadic tekrar topla buluştu. Topu sağına çeken Tadic'in şutunda top kaleyi buldu.

43' GOL! Fenerbahçe 1-0 Alanyaspor

42' Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen Alanyaspor Efecan'ın ortasıyla gole yaklaştı fakat karar ofsayt.

38' Alanyaspor sağ kanattan faul kazandı. Kararı beğenmeyen Fenerbahçe kulübesi faule tepki gösterdi.

37' Tadic'in kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

36' Tadic yerde. Fenerbahçe kısmen tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.

35' Fenerbahçe'de Szymanski tehlikeli bir yerde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular faul bekliyor. Hakem oyunu devam ettirdi.

34' Çağlar Söyüncü yırtılan formasını değiştirmek için kenara gitti.

30' Fenerbahçe'de penaltı beklentisi! Fred'in ceza sahasına pasında Alanyaspor savunmasına çarpan topta Fenerbahçe penaltı bekledi.

27' Maximin sol kanattan çalımlarla harika geldi. Ceza sahasına attığı pasta savunma arkasına kaçan Szymanski topa yetişemedi.

26' Serdar Dursun'un uzaklardan çektiği şut Fenerbahçe savunmasından döndü.

25' Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda İsmail'in şutu auta çıktı.

24' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Maximin'in ceza sahasına pasında Fred ve Dzeko ile seri şutlar bulan Fenerbahçe savunmaya takıldı.

23' Alanyaspor sağ kanattan tehlikeli geldi. Açılan ortayı Çağlar karşıladı.

22' Alanyaspor, Fenerbahçe'nin baskısını kırarak hazırlık pasları yapmaya başladı.

21' Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazandı fakat Dzeko'ya çarpan top auta çıktı.

19' Fred ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Topu kontrol eden Maximin çalımlarla önünü boşaltı fakat şut çekemedi ve topu kaybetti.

18' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerde. Hakem oyunu durdurdu!

17' Alanyaspor oyun kurmakta zorluk çekiyor.

16' Fred'in ceza sahasının 1 metre dışından çektiği şut önce defanstan döndü sonra kalecide kaldı.

15' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği yerden pasta kaleci topu kontrol etti.

14' Maximin'in ceza sahasının solundan vurduğu şut defanstan döndü.

13' Fenerbahçe ön alan baskısıyla top kazanmaya devam ediyor.

12' Fred'in savunma arkasına pasında top kaleciye kadar gitti.

12' Serdar Dursun'un uzaklardan çektiği şut dışarı çıkıyor.

11' Alanyaspor'un savunma arkasına attığı pasta Mert Müldür kademede başarılı!

10' Szyamnski'nin uzaktan şutu az farkla dışarı çıktı.

10' Fred'in sol kanata harikas pasında Maximin topla buluştu. Maximin'in ceza sahasına attığı pasta hiçbir Fenerbahçeli oyuncu topla buluşamadı.

9' Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında topla buluşan Tadic'in kafa vuruşunda topa kaleci Ertuğrul hakim!

8' YİNE DZEKO. Szymanski'nin ön alan baskısıyla topu kazanan Fenerbahçe Dzeko'nun şutunda kaleciye takıldı.

7' Dzeko gole çok yaklaştı. Savunmadaki top kaybını fırsat bilen Dzeko kaleciyle karşı karşıya geldi fakat istediği gibi topa vuramadı.

6' Fenerbahçe, Maximin'in ara pasıyla tehlikeli geldi fakat karar ofsayt.

5' Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle ön alan baskısını arttırıyor.

4' Mert Müldür'ün sağ kanattan sürerek yaptığı ortada Tadic topla buluştu fakat kontrolü kötü!

3' Fenerbahçe sahasına hazırlık pasları yaparak oyun kurmaya çalışıyor.

3' Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

2' Oyun düşük tempoyla başladı.

1' İlk düdükle beraber Fenerbahçe taraftarı desteğe başladı.

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı.

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk: Fenerbahçe Yorgun Maç Sıkıntılı 0 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Canlı anlatım! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ikinci yarı başladı - Son Dakika
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