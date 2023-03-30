Derbi öncesi tartışma çıkaracak karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçında rakip taraftarlar stadyuma alınmayacak - Son Dakika
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Derbi öncesi tartışma çıkaracak karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçında rakip taraftarlar stadyuma alınmayacak

30.03.2023 14:57

Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine odaklanırken, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar kamuoyunda büyük ses buldu. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının tribüne alınmayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNE ALINMAYACAK

Karşılaşmanın biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa sunuldu ancak deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar göre Beşiktaş taraftarları tribüne alınmayacak.

FENERBAHÇE VALİLİK KARARINI DUYURDU

Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde;

-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.

-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.

-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.

DERBİYİ HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.

BİLET FİYATLARI

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL
  • Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL
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Son Dakika Spor Derbi öncesi tartışma çıkaracak karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçında rakip taraftarlar stadyuma alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi öncesi tartışma çıkaracak karar! Fenerbahçe-Beşiktaş maçında rakip taraftarlar stadyuma alınmayacak - Son Dakika
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