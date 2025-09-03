Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar - Son Dakika
Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Türkiye Kupası\'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
03.09.2025 17:50  Güncelleme: 09:12
Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakasında evinde Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Diyarbekirspor, sahaya çıkmadı. Karşılaşma tatil edilirken, Diyarbekirspor Teknik Direktörü Mehmet Sedef, "Federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3'te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız?" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakasında evinde Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü'nü ağırlayan Diyarbekirspor, sahaya çıkmadı.

"BİZ BU SICAKTA NASIL OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşma tatil edilirken, Diyarbekirspor FK Teknik Direktörü Mehmet Sedef, "Görüyorsunuz ki şu an yaklaşık 39-40 derece saat 3. Biz bütün takım halinde geldik buraya maç oynayabilmek için. Ama maalesef siz de geldiniz gördünüz ne saha uygun, ne soyunma odaları uygun, ne yedek kulübeleri uygun, hiçbir şekilde bir kere hava uygun değil. Öncelikle federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3'te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız?" dedi.

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur müsabakasında Diyarbekirspor, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şilbe Spor Tesislerinde Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü'nü konuk etti. Diyarbekirspor takımının oyuncuları sahaya çıkmayınca, Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü oyuncuları ile hakemler sahanın ortasına geldikten 1 dakika sonra soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın hakemi Erdem Demirtaş, karşılaşmayı tatil etti.

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

MEHMET SEDEF: HAVA UYGUN DEĞİL

Diyarbekirspor Kulübü Teknik Direktörü Mehmet Sedef, saha zemini ile sıcaklık nedeniyle sahaya çıkmadıklarını ifade ederek, "Görüyorsunuz ki şu an yaklaşık 39-40 derece saat 3. Biz bütün takım halinde geldik buraya maç oynayabilmek için. Ama maalesef siz de geldiniz gördünüz ne saha uygun, ne soyunma odaları uygun, ne yedek kulübeleri uygun, hiçbir şekilde bir kere hava uygun değil. Öncelikle federasyona seslenmek istiyorum buradan. Biz saat 3'te 40 derecede burada 22 tane oyuncuyu nasıl oynatacağız? Yani bir kere sağlık açısından soruyorum. İkincisi biz Diyarbekirspor FK olarak biz bu şehrin takımı değil miyiz? Özellikle şehrin üst düzey yöneticilerine seslenmek istiyorum burada. Onlardan bir şey rica ediyorum. Yani şehrin zaten iki tane takımı var. Bizim bir tane stadyumumuz var. Diyarbakır stadyumumuz yok mu bizim? Biz neden bu statta oynayamıyoruz? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Bizim hedefimiz bu takımı bir üst lige çıkarmak. Sonra bir üst lige. Zaten Diyarbakır şehrinin olması gereken lig Süper Lig'dir bence. 2.5 milyon insan yaşıyor bu şehirde. Biz bu çocuklarla beraber 20 gündür kamp yapıyoruz. Zaten geç toplandık. Şartlar çok iyi değildi ama bir şekilde bu çocuklar, bizler ekip olarak hazırlanıyoruz. Yani sadece bir şeyin desteğini istiyoruz. Biz ne para istiyoruz, ne pul istiyoruz. Biz sadece statta maç yapmak istiyoruz. Bu takımı ancak bu şekilde çıkartabiliriz üst lige. Ben Validen, Belediye Başkanından, Kaymakam'dan rica ediyorum. Kendim bireysel olarak rica ediyorum. Sonra takımım adına rica ediyorum. Bakın siz de bu sıcakta geldiniz. Hiçbir şey yapmadınız. Eminim ki 1 kilo falan vermişsinizdir. Yani şunu söyleyeyim kan ter içinde kaldınız hepiniz. Bir kere bir emek veriyoruz burada. Kan var, ter var, gözyaşı var, her şey var. Biz bunun karşılığını almak istiyoruz. Sadece destek olarak biz kendi stadımızda niye oynayamıyoruz? Ben bu desteği istiyorum. Onun dışında çalışmalarımız çok iyi devam ediyor. Hafta sonuna bakalım ne olacak, nasıl bir karar çıkacak, üst düzey yöneticilerimizden nasıl bir destek gelecek? Ben bunun cevabını merak ediyorum" dedi.

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

ALİ FIRAT OKUR: AKŞAM MAÇI OYNASAK BİZİM İÇİN DE BU SICAKLARDA ÇOK İYİ OLURDU

Kulübün takım kaptanı Ali Fırat Okur ise zeminin maç oynamak için uygun olmadığını belirterek; "Söylendiği gibi hava burada 40 derece olduğumuz yerde terliyoruz. Burada Allah korusun bir kalp krizi geçirse bir futbolcu kardeşimiz bunun vebalini kim ödeyecek? Yani şehrin büyüklerinden destek bekliyoruz. Bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Yani buradaki insanlar, başkanlar, bizim başkanlarımız buraya yatırım yapmış, takıma sahip çıkmış. Bunun karşılığında sadece bir statta oynamak istiyoruz. Bir akşam maçı oynasak bizim için de bu sıcaklarda çok iyi olurdu. Zemin de sakatlık için çok kötü, soyunma odası kötü, her yer kötü yani. Statta ilk defa böyle bir şey görüyorum ben de. Nasıl olacak bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar - Son Dakika
