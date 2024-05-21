"Dört büyükler" durdurulamıyor (!)

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Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon sadece bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine toplam 487 milyon avro harcadı.

AA muhabirinin, kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlerden derlediği bilgilere göre, her sene zarar eden/açıklayan ve bağımsız denetçilerce "borca batık" şeklinde tanımlanan "Dört büyükler", son yıllarda döviz kurundaki artış karşısında dahi yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktan imtina etmedi.

Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon avro, Galatasaray 152,7 milyon avro harcayarak rekor giderlere ulaştı.

Beşiktaş'ın 90,1 milyon avro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından 84,1 milyon avro çıktı.

Bu rakamlara son 3 ayın (Mart, Nisan, Mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon avronun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Dört büyükler"de sezonun ilk 9 ayı itibarıyla bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerinin dağılımı şöyle: