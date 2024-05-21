"Dört büyükler" durdurulamıyor (!) - Son Dakika
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"Dört büyükler" durdurulamıyor (!)

"Dört büyükler" durdurulamıyor (!)

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon sadece bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine toplam 487 milyon avro harcadı.

21.05.2024 12:27
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Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon sadece bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine toplam 487 milyon avro harcadı.

AA muhabirinin, kulüplerin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimlerden derlediği bilgilere göre, her sene zarar eden/açıklayan ve bağımsız denetçilerce "borca batık" şeklinde tanımlanan "Dört büyükler", son yıllarda döviz kurundaki artış karşısında dahi yüksek bedelli sözleşmeler imzalamaktan imtina etmedi.

Bu sezon salt bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerine Fenerbahçe 160,2 milyon avro, Galatasaray 152,7 milyon avro harcayarak rekor giderlere ulaştı.

Beşiktaş'ın 90,1 milyon avro yükümlülük altına girdiği sezonda, Trabzonspor'un kasasından 84,1 milyon avro çıktı.

Bu rakamlara son 3 ayın (Mart, Nisan, Mayıs) hak edişleri de eklendiğinde yapılan harcamanın 500 milyon avronun üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Dört büyükler"de sezonun ilk 9 ayı itibarıyla bonservis ve futbolcu/antrenör ücretlerinin dağılımı şöyle:

Kulüpler

2023-2024 SEZONU/ Milyon €

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

Fenerbahçe

100,2

60

160,2

Galatasaray

107,2

45,5

152,7

Beşiktaş

50,4

39,7

90,1

Trabzonspor

46,9

37,2

84,1

Toplam

304,7

182,4

487,1

Manchester City'nin para ödülü 134,9 milyon avro

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Manchester City'nin kazandığı para ödülünden daha fazla.

Devler Ligi'nde geçen sezonu mutlu sonla kapatan İngiliz ekibi, UEFA'dan 134,9 milyon avro para ödülü kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 10 şampiyonun kazandığı para ödüllerinin sezonluk ortalaması ise 99,6 milyon avro.

Son 10 sezonun bonservis ve ücret giderleri 3 milyar 533 milyon avro

"Dört büyükler"in son 10 sezonda aynı kalemlerdeki gideri 3 milyar 533 milyon avro oldu.

Galatasaray 1 milyar 38 milyon avro, Fenerbahçe 1 milyar 34 milyon avro, Beşiktaş 831 milyon avro ve Trabzonspor 631 milyon avro harcadı.

Bu dönemde toplam 540 transfer gerçekleştiren kulüplerde Trabzonspor 158, Fenerbahçe ve Galatasaray 130'ar, Beşiktaş ise 122 futbolcuyla mukavele imzaladı.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 10 SEZON

Kulüpler

Transfer Sayısı

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

(Milyon €)

(Milyon €)

(Milyon €)

Galatasaray

130

738,5

299,7

1.038

Fenerbahçe

130

745,1

288,8

1.034

Beşiktaş

122

653,1

177,4

831

Trabzonspor

158

425,5

205,3

631

Toplam

540

2.562

971,2

3.533

Galatasaray'da son 10 sezon

Galatasaray'da bonservis ve futbolcu/antrenör ücret giderleri, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 98,4 milyon avroyken, bu sezon rekor giderle 152,7 milyon avroya çıkmış durumda.

GALATASARAY'DA SON 10 SEZON

Sezon

Transfer Sayısı

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

(Milyon €)

(Milyon €)

(Milyon €)

2014-15

8

82,6

20,5

103,1

2015-16

10

76,2

16,5

92,7

2016-17

10

72,2

24,1

96,3

2017-18

11

82,3

54,7

137,0

2018-19

13

77,7

31,5

109,2

2019-20

17

57,8

15,3

73,1

2020-21

12

66,1

5,1

71,2

2021-22

15

52,3

30,2

82,5

2022-23

17

64,1

56,3

120,4

2023-24

17

107,2

45,5

152,7

TOPLAM

130

738,5

299,7

1.038

Fenerbahçe'de son 10 sezon

Fenerbahçe'de 2 kalemdeki gider, 2014-2015 sezonundan bu yana ortalama 97,1 avroyken, bu sezon ilk 9 ay itibarıyla 160,2 milyon avro oldu.

Böylece Galatasaray gibi Fenerbahçe de harcama rekoru kırdı.

FENERBAHÇE'DE SON 10 SEZON

Sezon

Transfer Sayısı

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

(Milyon €)

(Milyon €)

(Milyon €)

2014-15

1

68,7

4,2

72,9

2015-16

11

91

48,1

139,1

2016-17

8

82,3

9,4

91,7

2017-18

10

89,9

25,1

115,0

2018-19

17

85,5

27,3

112,8

2019-20

14

49,3

19

68,3

2020-21

22

56,5

22,3

78,8

2021-22

10

57,7

19,5

77,2

2022-23

18

64

53,9

117,9

2023-24

19

100,2

60

160,2

TOPLAM

130

745,1

288,8

1.034

Beşiktaş'ta son 10 sezon

Beşiktaş'ın son 10 sezondaki rekor gideri, üst üste kazanılan 2 şampiyonluk sonrası 2017-2018 sezonunda 114,3 milyon avroyla gerçekleşti.

Bu sezon yapılan 90,1 milyon avroluk harcama ise önceki 9 sezonun 82,3 milyon avroluk ortalama giderinin üzerinde yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA SON 10 SEZON

Sezon

Transfer Sayısı

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

(Milyon €)

(Milyon €)

(Milyon €)

2014-15

8

57,2

21

78,2

2015-16

10

73,1

16,4

89,5

2016-17

14

77,9

11

88,9

2017-18

11

90,5

23,8

114,3

2018-19

11

73,9

11,5

85,4

2019-20

10

66,2

10,9

77,1

2020-21

13

36,7

2,3

39,0

2021-22

12

70,3

15,5

85,8

2022-23

18

56,9

25,3

82,2

2023-24

15

50,4

39,7

90,1

TOPLAM

122

653,1

177,4

831

Trabzonspor'da son 10 sezon

Trabzonspor'un rekor gideri, 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun hemen akabinde geldi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda bonservis ve futbolcu/antrenör ücretleri için 87,5 milyon avro harcadı.

Karadeniz ekibinin 9 yıllık ortalama gideri 60,7 milyon avroyken, bu sezon ilk 9 ayda kasadan 84,1 milyon avro çıktı.

TRABZONSPOR'DA SON 10 SEZON

Sezon

Transfer Sayısı

Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

Bonservis Maliyeti

Toplam

(Milyon €)

(Milyon €)

(Milyon €)

2014-15

26

48,3

44,2

92,5

2015-16

12

46,9

18,7

65,6

2016-17

16

38,9

16,5

55,4

2017-18

9

45,8

20,6

66,4

2018-19

7

31,1

2,2

33,3

2019-20

24

26,3

4,9

31,2

2020-21

15

34,2

16

50,2

2021-22

18

43,5

21,1

64,6

2022-23

14

63,6

23,9

87,5

2023-24

17

46,9

37,2

84,1

TOPLAM

158

425,5

205,3

631

Son 10 senede Avrupa'daki en iyi derece 2 kez çeyrek final

"Dört büyükler", son 10 sezonda sadece 2 kalemde 3,5 milyar avro harcamasına karşın Avrupa kupalarında pek varlık gösteremedi.

Takımların en iyi derecesi; Beşiktaş'ın 2017-2018'de UEFA'nın 2 numaralı kupası Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin de bu sezon 3 numaralı kupa Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamaları oldu

"Dört büyükler"in son 10 sezondaki Avrupa performansı şöyle:

DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (SON 10 SEZON)

Sezon

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray

Trabzonspor

2014-15

Avrupa Ligi - Son 16

Katılamadı

Şampiyonlar Ligi - Son 32

Avrupa Ligi - Son 32

2015-16

Avrupa Ligi - Son 48

Avrupa Ligi - Son 16

Avrupa Ligi - Son 32

Avrupa Ligi - Ön Eleme

2016-17

Avrupa Ligi - Çeyrek Final

Avrupa Ligi - Son 32

Katılamadı

Katılamadı

2017-18

Şampiyonlar Ligi - Son 16

Avrupa Ligi - Ön Eleme

Avrupa Ligi - Ön Eleme

Katılamadı

2018-19

Avrupa Ligi - Son 48

Avrupa Ligi - Son 32

Avrupa Ligi - Son 32

Katılamadı

2019-20

Avrupa Ligi - Son 48

Katılamadı

Şampiyonlar Ligi - Son 32

Avrupa Ligi - Son 48

2020-21

Avrupa Ligi - Ön Eleme

Katılamadı

Avrupa Ligi - Ön Eleme

Katılamadı

2021-22

Şampiyonlar Ligi - Son 32

Konferans Ligi - Son 16 PlayOff

Avrupa Ligi -Son 16

Konferans Ligi - Ön Eleme

2022-23

Katılamadı

Avrupa Ligi - Son 16

Katılamadı

Konferans Ligi - Son 16 PlayOff

2023-24

Konferans Ligi - Son 32

Konferans Ligi - Çeyrek Final

Avrupa Ligi -Son 16 PlayOff

Katılamadı

Not: Kulüplerin KAP bildirimlerinde Türk lirası üzerinden belirtilen giderleri, dönemsel döviz kuruna çevrilmiştir.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Dört büyükler' durdurulamıyor (!) - Son Dakika

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