Down Sendromlu Selin, Milli Takıma Seçildi - Son Dakika
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Spor

Down Sendromlu Selin, Milli Takıma Seçildi

Down Sendromlu Selin, Milli Takıma Seçildi

Jimnastik ve buz pateninde başarılı olan Selin Durgut, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

17.05.2025 10:52
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TÜRKİYE şampiyonalarında jimnastik ve buz pateninde dereceleri bulunan Down sendromlu Selin Durgut (22), milli takıma seçildi. İstanbul'da düzenlenecek jimnastik Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Durgut, "Spor yapmayı çok seviyorum. Herkese sesleniyorum: Lütfen eve kapanmayın, benim gibi engelleri aşın. Altın madalyalar kazanın" dedi.

İzmir'de yaşayan emekli Erdoğan Durgut (64) ve Fatma Durgut'un (49) tek çocuğu Down sendromlu Selin Durgut, henüz 11 yaşındayken buz pateni ile tanıştı. Jimnastik, bale, yüzme ve tenis gibi birçok alanda kendini geliştiren Durgut, nisan ayında Türkiye Özel Sporcular Federasyonu takım seçmelerinde milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadı. 11-14 Haziran 2025 tarihinde ilk kez İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Durgut, hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa Spor Lisesi'ni birincilikle tamamlayan ve azim dolu hikayesine Ege Üniversitesi (EÜ) Emel Akın Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olarak yeni bir halka ekleyen Durgut, Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışı karşılama uzmanı olarak çalışıyor. Durgut, "Ben engelleri aştım. Ritmik jimnastikçiyim. Moda tasarımı bölümünü seçtim, okudum ve başarıyla bitirdim. Çok mutluyum. Başta annem ve babam olmak üzere, federasyon başkanıma ve bana destek olan herkese teşekkür ederim. Spor yapmayı çok seviyorum. Herkese sesleniyorum: Lütfen eve kapanmayın, benim gibi engelleri aşın. Altın madalyalar kazanın" ifadelerini kullandı.

'BİZE ÇIKARSIZ, MENFAATSİZ SEVGİYİ ÖĞRETTİ'

Kızının başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Erdoğan Durgut, ondan çok şey öğrendiklerini kaydetti. Selin dünyaya gelmeden önce Down sendromu ile ilgili aile olarak hiçbir bilgileri bulunmadığını anlatan Durgut, "Doğduğunda gözleri Japon gibi ensesi kalın, dili dışarıda olduğu için 'Down sendromu olabilir' dediler. Yaklaşık 1,5 yıl bu şüpheyle geçti. EÜ Hastanesi'nde Down sendromu tanısı konuldu. Karamsarlığa kapıldık. 'Uzun vadede yaşama şansı yok, organlarıyla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz' dediler. Hatta ilkokulu bitirirse şükretmemiz gerektiğini söyleyen oldu ama şu anda yanımda EÜ mezunu var. Eşimin hakkını ödeyemem. Bir gün olsun 'of' demeden bugünlere getirdik. Araştırdık, anne-baba bir arada ona destek verdik. Biz ona saygıyı, sevgiyi öğrettik. O bize çıkarsız, menfaatsiz sevgiyi öğretti. Biz ondan çok şey öğreniyoruz. Hiçbir zaman dikensiz gül bahçeleri hayal etmedik. Gülü dikeniyle kabul ettik" dedi.

'O BENİM İÇİN BAL SENDROMU'

Ritmik jimnastikte dünya üçüncüsü olan kızının geçen sene 3 bronz madalya kazandığını söyleyen Erdoğan Durgut, aynı zamanda buz pateninde şampiyonlukları olduğunu belirterek, "11 yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin buz pateni kursuna gitti. Orada her hafta engellilere ücretsiz kurs veriliyordu. Daha sonra jimnastiğe başladı. Başarıları bize gurur verdi. Geçen sene mart ayında Antalya'da yapılan oyunlarda dünya üçüncüsü oldu, labut, kurdele, çember ve top gibi 4 dalda 3 ayrı bronz madalya kazandı. Az farkla dünya birinciliğini kaçırdı. 8 ülkeden 13 sporcuyla yarışıp, 3 madalya kazandı. Herkes onlara 'down sendromu' der. O benim için 'bal sendromu'. Benim için dünyanın sekizinci harikası" dedi.

Erdoğan Durgut, son olarak özel çocukları olan ailelere seslendi. Durgut, "Lütfen çocuğunuzu eve kapatmayın. Devletimiz özen gösteriyor. Çocuklarını spora yönlendirsinler. Selin'in kas yapısı çok düşüktü. Buz pateni ve jimnastiğin Selin'e kattıkları hiçbir şeyle paha biçilemez" diye konuştu.

'SPOR SAYESİNDE SELİN İLE BİZ ENGELLERİ AŞTIK'

Selin'in jimnastikte bütün Down sendromlu arkadaşlarına örnek olan bir sporcu olduğunu ifade eden Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 11-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 15 sporcudan biri olacağını kaydetti. Aydın, "Selin'in kas yapısı, duygusal ilişkileri spor sayesinde güçlendi. Spor sayesinde Selin ile engelleri aştık. Bütün özel kardeşlerimizin anne babalarına sesleniyorum. Mutlaka çocuklarınıza spor yaptırın. Nasıl Selin engelleri spor ile aştıysa diğer çocuklar da spor sayesinde bu engelleri aşacaktır. Selin, Türkiye şampiyonuydu şimdi ise inşallah Avrupa şampiyonu olacak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek. İstanbul'da ondan madalya bekliyorum. Tüm özel çocukları spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Down Sendromlu Selin, Milli Takıma Seçildi - Son Dakika

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