Uluslararası 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de yapılacak - Son Dakika
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Uluslararası 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de yapılacak

09.09.2022 16:22
Uluslararası 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de yapılacak

Dünyanın birçok ülkesinden 130'dan fazla yelkencinin katılımıyla 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, İzmir Çeşme'de gerçekleştirilecek.

Dünyanın birçok ülkesinden 130'dan fazla yelkencinin katılımıyla 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, İzmir Çeşme'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın oluru, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleri ile federasyonun ev sahipliğinde 10-18 Eylül tarihlerinde Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü'nde yapılacak.

Şampiyonaya Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Almanya, Büyük Britanya, Çin, Fransa, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Hindistan, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Portekiz, Norveç, Slovenya, Tayland ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra 30'dan fazla ülkenin katılması bekleniyor.

Kadın ve erkek yelkencilerin aynı teknede birlikte yarıştığı 470 mix sınıfının olimpik sınıf olarak belirlenmesinin ardından, Çeşme'de düzenlenecek 470 Avrupa Şampiyonası, bu konseptte yapılacak ilk "Kıta unvan" yarışı olacak.

Şampiyona, 11 Eylül Pazar günü saat 18.00'de açılış töreni ile başlayacak, 18 Eylül Pazar günü saat 18.00'de Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

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Kaynak: AA

Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uluslararası 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası 470 Avrupa Yelken Şampiyonası Çeşme'de yapılacak - Son Dakika
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