Eker I Run Koşusu\'nda 4.5 milyon TL Bağış Toplandı

Spor

BURSA'da, 'Yola Çık' mottosuyla bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Eker I Run', 13 ülkeden 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 42K Maratonu ve 15K koşusu birincileri Roma Maratonu'na katılmaya hak kazanırken, etkinlikte sivil toplum kuruluşları için 4 milyon 500 bin TL bağış toplandı.

Eker Süt Ürünleri tarafından düzenlenen 11'inci Eker I Run, saat 07.30'da Uludağ'ın zirvesinden başladı. Uludağ Oteller Bölgesi'nden start alan, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın finişi Eker Meydan'da gerçekleşti. Yarışa 125'i maraton, 10'u 2'li Takım Bayrak Yarışı olmak üzere toplam 135 koşucu katıldı. Koşuculara en iyi derecelerini yapma fırsatı sunan yokuş aşağı 42K Maratonu, 1.800 metre rakımdan Bursa'nın içine doğru uzanan parkurda, eksi derecelerden, 20 derecenin üzerine çıkan farklı hava koşullarında yapıldı. Maraton koşucularının birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük bir mücadele ortaya koyduğu yarışta, heyecan dolu anlar yaşandı.

KAZANANLAR ROMA MARATONU'NA GİDECEK

42K Maratonu'nda kadınlarda geçen senenin de birincisi Özlem Işık 3 saat 22 dakika ile ipi göğüslerken, 3 saat 36 dakika 36 saniyeyle Tuğba Dinç 2'nci, 3 saat 38 dakika 33 saniyeyle İlknur Yaman 3'üncü oldu.

42K Maratonu erkekler klasmanında birincilik ipini geçen yılki Eker I Run'da olduğu gibi Oğuzhan Emre Singer göğüsledi. 2 saat 29 dakika ile Oğuzhan Emre Singer 1'inci olurken, 2 saat 42 dakika 57 saniye ile Kerem Baybatur 2'nci, 2 saat 43 dakika 21 saniye ile Cemalettin Suntur 3'üncü oldu. Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 10'uncu Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Sevilla Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

MİNİK ADIMLAR 11'İNCİ EKER I RUN'A RENK KATTI

Eker Meydan aynı zamanda 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, Özel Sporcular Koşusu, 5K, 15K ve Paten Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Çocukların yaşıtları ile koşma deneyimi yaşadığı yarışlar ilgiyle takip edildi. Ailelerinin gururla izlediği minikler, hareket etmenin önemini öğrenirken, yarışma heyecanını da yaşama fırsatı buldu.

YARDIMSEVERLERLİK KOŞULARI İLE STK PROJELERİNE KAYNAK YARATILIYOR

Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşecek olan Yardımseverlik Koşuları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) projeleri için bağış toplandı. 2023'te 10'uncu Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda, 2.7 milyon TL'nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Eker I Run 2024'te organizasyonun yapıldığı güne kadar 4 bine yakın bağışçı ve yaklaşık 650 gönüllü sporcunun katkısıyla, 2 milyon 600 bin TL kaynak yaratıldı. Bu yıl bağış tutarının 4 milyon 500 bin lirayı geçmesi hedefleniyor.

'EKER I RUN, KOŞU DÜNYASININ PRESTİJLİ ETKİNLİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR'

13 ülke ve 38 şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11'inci Eker I Run, dereceye giren sporcular için yapılan ödül törenlerinin ardından sona ererken, Eker Süt Ürünleri Pazarlama Grup Müdürü Özge Kiraz, 11'inci Eker I Run Koşusu'nun birçok ilke ve rekora sahne olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bursa'da bir sembol haline gelen Eker I Run'da 11'inci yılımızı kutladık. Şimdiye kadar çok fazla emek verdiğimiz Eker I Run'ın, koşu dünyasının prestijli etkinleri arasında yer almasından gurur duyuyoruz. Kendi çabamızın yanı sıra Bursalı sporseverlerin yoğun ilgisi ve destekçi kurumların da katkısıyla, organizasyonumuz büyümeye devam ediyor. Eker I Run, sadece bir koşu olmanın ötesinde; sporcuların, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların, toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir festival haline geldi. Eker Süt Ürünleri olarak, ilkleri yapmayı ve ilklerin üzerine yenilikleri eklemeyi seviyoruz. Eker I Run da pek çok ilki barındırıyor. Bu yıl 135 sporcunun koştuğu 42K maratonunu, Türkiye'nin ilk ve tek yokuş aşağı maratonu olarak yapıyoruz. Yetişkin paten yarışı da Türkiye'de ilk defa Eker I Run'la başladı. Eker I Run'daki özel kategorilerimiz fark oluşturuyor. Özel Sporcular Yarışı'na, otizmli ve down sendromlu sporcular katıldı. Kurumsal Takımlar koşumuzu, şirketler bir kurumsal takım çalışması etkinliği olarak değerlendiriyor. Çalışanlar hem sağlıklı yaşam için koşuyor hem de birbiriyle kaynaştıkları hoş bir gün yaşıyor. 2024, birçok açıdan rekorların senesi oldu. 5 bin katılımcı koşarken, Eker Meydan'da 10 bin kişi bizimle beraber oldu. 18 STK, Adım Adım ile Yardımseverlik Koşusu kampanyası açtı. Bir başka rekoru da toplanan bağış miktarında kırdık. Bağış tutarında 4 milyon 500 bin TL'ye doğru gidiyoruz. 11'inci Eker I Run'ı, 'Yola Çık' mottosuyla yaptık. Her zaman atılacak yeni adımlar olduğunu biliyoruz. Daha uzun yıllar Eker I Run'ın yolunun açık olacağına inanıyoruz."