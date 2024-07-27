Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, takımın yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak istediğini belirtti. Can, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 4-5 oyuncu daha alarak sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini söyledi. Ayrıca, Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

27.07.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, "Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde birinci etap kampını tamamlayan Fatih Karagümrük, ikinci etap için Bolu'da hazırlıklara başladı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Karagümrük, Gerede ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Şenol Can ile tekrardan yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak istiyor.

"4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz"

1 Temmuz'da çalışmalara başladıklarını belirten Şenol Can, "13 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Ondan sonra takıma iki gün izin verdik. Diğer kamp döneminde de son bir haftada gerçekten yine tempolu, coşkulu çift idmanlarla kampımıza devam ediyoruz. Bu arada da hazırlık maçları da oynuyoruz. Hem teknik hem taksiksel yönde gelişmek için. Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Yabancı oyuncular, yerli oyuncular, genç oyuncular olarak aramıza çok iyi oyuncular transfer daha eksik bölgelerimiz de var. Geçen seneden kalan oyuncularımızla birlikte güzel bir ahenk yakaladık. Tabii eksik bölgelerimizde çalışmalar devam ediyor. Takımımıza uygun, bütçemize uygun, bu lige uygun oyuncuları aramaya çalışıyoruz. 4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde Karagümrük olarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz"

Bu sene ligin zor olacağını vurgulayan Can, "Gerçekten her takım çok zorlu. Şehir takımları var, şirket takımları var. Her takım şampiyonluğa oynamak istiyor. Yaklaşık 10 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu lig bu liginde seyir zevki çok yüksek hale gelecek. Gerçekten herkes çok yüksek bütçelerle iyi transferler yapıyorlar. Ama burada ligin başı çok önemli. Lige nasıl başlarsan öyle gider ama ligin sonu sonunu getirmek de çok önemli bu ligde. Sonlar çok önemli. İnşallah bizim hedefimiz Karagümrük olarak tekrar Süper Lig'e geldiğimiz yakıştığımız Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz. Bizim tek amacımız bu sene şampiyon olup Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

"Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz"

Karagümrük'ün yeni transferi 35 yaşındaki tecrübeli stoper Papy Djilobodji ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada bizi Serkan hoca, Süleyman Başkan herkes beni çok iyi ağırladı. Ekiple de aram çok iyi. Buraya tecrübemi katmaya geldim. Kendimi de göstermeye geldim. Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz. Ben kesin olarak motiveyim. Takım olarak çocuklar herkes çok motive ve elimizden geleni yapacağız. Bu sene tekrar ait olduğumuz yere çıkmak için. Çok mutluyum ve buraya çok çabuk adapte oldum. Bütün takım olarak hem çalışanlar, futbolcular, herkes beni çok iyi karşıladılar burada. ve hepimiz çok motiveyiz ve tekrardan elimizden geleni yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Şenol Can, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
09:58 Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı Binanın demirbaşını sırtlayıp götürdü! Kapıdan içeri girenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 15:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement