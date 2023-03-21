Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı

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Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a gündeme oturacak göndermelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşım zinciri kısa sürede taraftarından büyük beğeni topladı.

"LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?"

Sezon içinde Galatasaray camiasının yaptığı açıklamaları ve bazı maçlarda yaşananları hatırlatan Fenerbahçe, paylaşım zincirini, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz; lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" ifadelerini kullanarak bitirdi.

SOSYAL MEDYADAN YAYLIM ATEŞİ

Fenerbahçe'den "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığıyla yapılan paylaşımlar şöyle: