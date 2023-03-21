Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı

21.03.2023 14:23

Fenerbahçe, "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığı altında sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştirdi. Sezon içinde Galatasaray cephesinden yapılan açıklamaları ve bazı maçlarda yaşanan pozisyonları gündeme getiren sarı-lacivertliler paylaşımları, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz; lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" şeklinde sonlandırdı.

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından Galatasaray'a gündeme oturacak göndermelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşım zinciri kısa sürede taraftarından büyük beğeni topladı.

"LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?"

Sezon içinde Galatasaray camiasının yaptığı açıklamaları ve bazı maçlarda yaşananları hatırlatan Fenerbahçe, paylaşım zincirini, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz; lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?" ifadelerini kullanarak bitirdi.

SOSYAL MEDYADAN YAYLIM ATEŞİ

Fenerbahçe'den "2022-23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" başlığıyla yapılan paylaşımlar şöyle:

  • 19 Ekim 2022: "MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"
  • 20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız."
  • 23 Ekim 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!"
  • 29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!
  • 20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."
  • 21 Ocak 2023: "Biz PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."
  • 21 Ocak 2023: "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor…"
  • 2 Şubat 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!
  • 11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi.
  • (Lig yarışının 'görüntü açıları' seviyesinde dizayn edilmesi)
  • 16 Mart 2023: Güdümlü yazan, çizen, konuşan "sözde medya mensupları" ve gayriresmi ağızların devreye sokulması, algının başlatılması.
  • 17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu
  • Rakip Takım Başkanının "MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil." açıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması!
  • Dip not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera'nın yaptığının sarı kart ile "geçiştirilmesi" Ve bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan, kapalı kapılar arkasında organize edilen kim bilir daha nice olaylar, algılar!
  • Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun geleceği adına endişe ediyor, sezonun sorusunu soruyor, son kararınızı merak ediyoruz; lige devam ediyor muyuz etmiyor muyuz?"
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: 9 senedir peynir tenekesi bile alamadık,her zamanki taktiğimiz gündem değiştirip rakibin başarısını örtmek. Cevap Yaz 19 18 Yayından Kaldır
  • Ramzan Güler: Emek hırsızı penaltı olmazsa gol atamayacaksiniz öyle diye diye haram puanlar aldınız ezik FB li Cevap Yaz 14 16 Yayından Kaldır
500
Fenerbahçe'den 'Sezonun 26 haftalık özeti' paylaşımı Fenerbahçe'den 'Sezonun 26 haftalık özeti' paylaşımı Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı Şampiyonluk yarışı kızışıyor! Güncellenen oranlarla yarış yeni başladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, 'Sezonun sorusunu soruyoruz' sözleriyle Galatasaray'a saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İYİ Parti'de iki önemli isim, Kılıçdaroğlu'nun oylandığı toplantıya gitmedi
14:28 İYİ Parti'de kritik iki isim, Kılıçdaroğlu'nun isminin oylandığı toplantıya katılmadı
14:26 Restoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardı
14:05 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı
13:59 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'da Sampaoli dönemi resmen sona erdi
10:09 Askerlik işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:30 Cumhur İttifakı'na katılmayı reddeden Erbakan, Erdoğan'a kırgın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:24 Cumhur İttifakı'nı reddetmenin altından Erbakan'ın kırgınlığı çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:22 Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı
13:16 Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" diyerek Galatasaray'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 14:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement