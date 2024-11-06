Fenerbahçe AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor

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Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanında Mourinho tribünden yönetecek. 5'inci maç öncesi eksikler var.

06.11.2024 12:32
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanında; Mourinho tribünde

Oosterwolde ile İrfan Can Kahveci'nin tedavisi sürüyor; Djiku riske edilmeyecek

İki takım arasındaki 5'inci maç

Sol bekte yine Mert Müldür

Son 7 resmi maçta 6 yenilgi alıp hiç kazanamayan AZ Alkmaar'da 7 oyuncu eksik

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile saat 23.00'te deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Bu karşılaşmaya kadar yengilsiz gelen Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14'üncü sırada bulunuyor.

JOSE MOURİNHO TRİBÜNDE!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar karşısında kulübedeki yerini alamayacak ve takımını tribünden yönetecek.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda ekibi karşısında forma giyemeyecek. Ligdeki Trabzonspor maçında sakatlık yaşayıp oyundan çıkan Alexander Djiku da tedbir amaçlı bugünkü idmanda yer almazken oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmezken Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz, UEFA kadrosunda bulunmuyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 5'İNCİ MAÇ

Fenerbahçe ile AZ Alkmaar tarihlerinde 5'inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce 2'si resmi, 2'si özel maçta karşılaşan iki takımın randevularında tarafların 1'er galibiyeti bulunuyor.

İlk olarak 2007 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nin 3'üncü turunda karşılaşan Fenerbahçe ile AZ Alkmaar, İstanbul'da 3-3; Alkmaar'da ise 2-2 berabere kalmış ve sarı-lacivertliler deplasman golü kuralıyla organizasyona veda etmişti.

Öte yandan özel maçlarda da karşılaşan iki takımın müsabakalarında Fenerbahçe 3-2; AZ Alkmaar ise 2-0'lık skorla kazanmıştı.

SOL BEKTE YİNE MERT MÜLDÜR

Jayden Oosterwolde'nin sakat, Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle Manchester United karşısında sol bekte oynayan Mert Müldür'ün yarınki karşılaşmada da aynı bölgede görev yapması bekleniyor. Mert'in ceza sınırında yer alması milli yıldız dışında sol bekte oynayabilecek bir oyuncu bulunmaması endişe yaratıyor. Bu nedenle Mert'in sarı kart görmesi halinde, 28 Kasım'da Slavia Prag ile deplasmanda oynanacak maçta savunmanın solunda kimin görev yapacağı merak konusu.

AZ ALKMAAR'DA 7 EKSİK VAR

Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Fenerbahçe maçı öncesi sıkıntılı. Son 7 resmi maçta 6 yenilgi alıp, hiç kazanamayan takımdaki eksik oyuncu sayısı, teknik direktör Maarten Martens'in işini daha da zorlaştırıyor.

Ev sahibi ekipte sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak. Ayrıca savunmanın deneyimli ismi Bruno Martins-Indi, yedek kaleci Sam Westerweld, orta saha oyuncuları Schouten ve Buurmeester, 4 gol ve 3 asistle sezonun en formda isimlerinden olan kanat oyuncusu Ibrahim Sadiq ve forvet Lequincio Zeefuik, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

AZ Alkmaar maçının son çalışmasını bu sabah Samandıra'da yapan Fenerbahçe öğleden sonra Hollanda'ya uçacak.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başlarken; antrenman 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde, zorlu müsabakanın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin galibiyet parolasıyla hazırlandığı maça Jose Mourinho'nun şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri."

Fenerbahçe AZ Alkmaar\'la Karşılaşıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe AZ Alkmaar'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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