Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

10.01.2026 21:41  Güncelleme: 21:46
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, maçın sonunda ezeli rakibiyle ilgili üst üste göndermeli paylaşımlarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE OLAY YARATACAK GÖNDERMELER

Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından ezeli rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a birçok göndermeli paylaşım yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar:

Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Bir dahaki sefere: daha iyi plastik poşetler. Bu sefer: lütfen çöp atmayın.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Kimse görmeden.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Bu benim ilk Süper Kupam

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe: Gecenin keyif dozu: yerinde

Fenerbahçe'den Galatasaray'a üst üste olay yaratacak göndermeler

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sıra ligde saplamaya geldi 49 33 Yanıtla
    Elisa21 Elisa21:
    BU DURUM DA 10 YİLDİR SAPLANAN SİZ Mİ OLUYOR SUNUZ. 30 26
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    yıllarca Süper kupayı kazandınız diye federasyon side acıdı verdi Side. . Galatasaray’ın canı sağ olsun önemli olan lig kupası 13 13 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    bu daha başlangıç yeni transferler ile takım daha da iyi olacak ve rakip tanımayacak türk hakemlerine rağmen alınan güzel ve net skorlu bir galibiyet bir kez daha gördük verilmeyen penaltıyı ve sözde faul verilen pozisyonu 4-0 olacak skor hakeme rağmen 2-0 tebrikler Fenerbahçe başarılar Fenerbahçe.... 11 3 Yanıtla
