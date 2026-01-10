Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a üst üste olay yaratacak göndermeler

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından ezeli rakibine ve teknik direktör Okan Buruk'a birçok göndermeli paylaşım yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımlar:
Fenerbahçe'nin paylaşımında gülücük emojileri ile birlikte, "Futboldan 0 almışttın. Maynetmis Okan Ball" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe: Bir dahaki sefere: daha iyi plastik poşetler. Bu sefer: lütfen çöp atmayın.
Fenerbahçe: Kimse görmeden.
Fenerbahçe: Bu benim ilk Süper Kupam
Fenerbahçe: Gecenin keyif dozu: yerinde
