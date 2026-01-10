Fenerbahçe\'den Galatasaray\'a üst üste olay yaratacak göndermeler

hakan1122:

bu daha başlangıç yeni transferler ile takım daha da iyi olacak ve rakip tanımayacak türk hakemlerine rağmen alınan güzel ve net skorlu bir galibiyet bir kez daha gördük verilmeyen penaltıyı ve sözde faul verilen pozisyonu 4-0 olacak skor hakeme rağmen 2-0 tebrikler Fenerbahçe başarılar Fenerbahçe....