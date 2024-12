Fenerbahçe\'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs

Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı ve Türk futbolunun gündemine oturan pozisyon ile ardından yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"BARIŞ ALPER YILMAZ'A GEÇMİŞ OLSUN"

Sarı-lacivertlilerden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun diyoruz.

"TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART"

Tartışmasız kırmızı kart gerektiren bu pozisyonu görmezden gelen hakemin yarattığı kaosun, hem Türk futbolunun hem de ülkemizin bekası açısından derinlemesine sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz.

"KENDİNİ BİLMEZ METİN ÖZTÜRK"

Maç sonunda, Metin Öztürk isimli kendini bilmez şahsın, Barış Alper Yılmaz'ı sakatlayan Sivassporlu oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisi olduğunu ima ederek bu olaya Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışmasını özellikle kamuoyunun dikkatine getiriyor;

Kulübümüzü hedef gösteren bu zatı şiddetle kınıyoruz. Şeytanın aklına gelmeyecek şekilde Fenerbahçe'yi hedef göstererek Kulübümüze dil uzatan bu şahsı ve temsil ettiği zihniyeti lanetliyoruz."

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler."

BARIŞ ALPER'İN SAKATLIĞINDA SON DURUM NE?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumları hakkında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen'in sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

BARIŞ ALPER'İN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmese de TRT Spor'un haberine göre;Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.

Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.

İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;