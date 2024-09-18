Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.
Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği duyuruldu.
İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı ve görev yapacak hakemleri;
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Son Dakika
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